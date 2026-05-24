Nicușor Dan cere mai multă implicare din partea statului, după noul Palme d’Or al lui Mungiu: „Administrația trebuie să facă mai mult”

"Fjord", de Cristian Mungiu, a câştigat Palme d'Or

Preşedintele Nicuşor Dan l-a felicitat, duminică, pe regizorul Cristian Mungiu, după ce lungmetrajul „Fjord” a câştigat trofeul Palme d'Or la cea de-a 79-a ediţie a Festivalului de Film de la Cannes. Șeful statului a subliniat că „filmul românesc contemporan este o carte de vizită excelentă pentru România”, iar „administrația trebuie să facă mult mai mult pentru a-l folosi în beneficiul României și al cinematografiei românești”.

Într-un mesaj publicat pe Facebook, președintele Nicușor Dan a catalogat victoria lui Cristian Mungiu ca pe „o performanță extraordinară”. Acesta a transmis felicitări întregii echipe a filmului și a vorbit despre sensul artei, în viziunea sa.

„Am apreciat la filmele precedente ale lui Cristian Mungiu că pun întrebări, că merg pe linia fină dintre două sau mai multe seturi de valori aflate în conflict. Acesta este, pentru mine, sensul artei: cunoașterea umanului din cât mai multe perspective”, a transmis Nicușor Dan.

Președintele a mai spus că succesul de la Cannes „este și o recunoaștere a noului val al cinematografiei românești”, menționându-i pe regizorii Cristi Puiu, Corneliu Porumboiu și Cătălin Mitulescu.

În final, Nicușor Dan a apreciat că „filmul românesc contemporan este o carte de vizită excelentă pentru România”, iar „administrația trebuie să facă mult mai mult pentru a-l folosi în beneficiul României și al cinematografiei românești”.

„Fjord” este un film despre dificultatea de a înţelege pe cineva care gândeşte altfel, o poveste despre polarizare, despre incapacitatea de a dialoga, despre lucrurile care îi despart pe oameni şi cele care încă îi mai ţin împreună.

Regizorul român Cristian Mungiu a intrat sâmbătă seară în istoria cinematografiei europene, după ce a câștigat premiul Palme d’Or la Festivalul de Film de la Cannes pentru lungmetrajul său, fiind pentru a doua oară când cineastul obține cel mai prestigios trofeu acordat pe Croazetă, o performanță extrem de rară în lumea filmului.

