Noaptea din octombrie când trecem la ora de iarnă 2026. Schimbarea se face cu o zi mai devreme decât anul trecut

România trece la ora de iarnă în noaptea de 24 spre 25 octombrie 2026, când ceasurile vor fi date înapoi cu 60 de minute, iar ora 4:00 va deveni 3:00. Revenirea la timpul standard are loc cu o zi mai devreme în calendar față de anul trecut, potrivit regulii care stabilește această schimbare în ultima duminică a lunii.

În urma ajustării, țara noastră revine la ora standard a Europei de Est, respectiv UTC+2. Pe durata verii se folosește UTC+3, ca urmare a avansării ceasurilor cu o oră.

Când se schimbă ora în octombrie 2026

România revine la timpul standard în noaptea de sâmbătă, 24 octombrie, spre duminică, 25 octombrie, când ceasurile vor fi date înapoi cu o oră. Data este prevăzută în calendarul pentru perioada 2022-2026, publicat de Comisia Europeană în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, care stabilește începutul și încheierea orarului de vară în statele membre.

În România, mecanismul este reglementat prin Ordonanța Guvernului nr. 20/1997. Articolul 1 prevede: „Pe teritoriul României se stabileşte orarul de vară, corelat cu cel practicat în ţările Uniunii Europene. În cadrul orarului de vară se stabileşte ora oficială, decalată cu o oră în avans faţă de ora Europei Orientale, aplicabilă din ultima duminică a lunii martie, ora 3:00, care devine ora 4:00, până la ultima duminică a lunii octombrie, ora 4:00, care devine ora 3:00.”

De ce trecem la ora de iarnă mai devreme decât anul trecut

În 2025, trecerea a avut loc pe 26 octombrie, astfel că anul acesta este programată cu o zi mai devreme în calendar. Diferența rezultă din faptul că ultima duminică a lunii este pe 25 octombrie în 2026. Regula de stabilire a datei rămâne neschimbată, fiind aplicată în funcție de succesiunea zilelor săptămânii în fiecare an.

Ce înseamnă revenirea la ora de iarnă

Expresia „ora de iarnă”, folosită în mod curent, desemnează revenirea la timpul standard al României, cu două ore înaintea timpului universal. În lunile în care se aplică orarul de vară, acest decalaj este de trei ore.

Observatorul Astronomic „Amiral Vasile Urseanu” folosește denumirea „Timpul Legal Român (TLR)” pentru perioada cuprinsă între schimbarea din octombrie și cea din martie. Prin schimbarea ceasurilor, se elimină avansul de 60 de minute introdus în primăvară.

De ce schimbarea se face în aceeași zi în Uniunea Europeană

La nivel european, datele sunt stabilite prin Directiva 2000/84/CE: orarul de vară începe în ultima duminică din martie și se încheie în ultima duminică din octombrie. Ambele treceri au loc la ora 1:00 în timp universal, ceea ce permite ajustarea simultană a ceasurilor în statele membre, indiferent de fusul orar.

Coordonarea urmărește buna funcționare a pieței interne și asigurarea unei programări stabile în sectoare precum transporturile și comunicațiile. Pentru predictibilitate, Comisia Europeană publică, din cinci în cinci ani, calendarul cu datele exacte ale schimbărilor sezoniere pentru următorii ani.

Ce s-a întâmplat cu propunerea de renunțare la schimbarea orei

Comisia Europeană a prezentat, în septembrie 2018, o propunere de eliminare a schimbărilor sezoniere, care ar fi permis fiecărui stat membru să își aleagă timpul standard. La 26 martie 2019, Parlamentul European și-a adoptat poziția în favoarea inițiativei, susținând încetarea acestei practici începând din 2021.

Demersul nu s-a concretizat însă într-o modificare a legislației. Consiliul Uniunii Europene nu și-a finalizat poziția, iar noile prevederi pot intra în vigoare numai după un acord între cele două instituții. Până la adoptarea unei decizii finale, sistemul actual rămâne aplicabil.

Când este programată următoarea trecere la ora de vară

Următoarea trecere la ora de vară este prevăzută pentru duminică, 28 martie 2027, potrivit calendarului european pentru perioada 2027-2031, publicat în martie 2026. În România, ceasurile vor fi date înainte cu 60 de minute, astfel încât ora 3:00 va deveni 4:00.

Editor : C.S.