O familie din Londra oferă 180.000 de lire pe an unui profesor care să le pregătească fiul de un an să devină „gentleman”

O familie din nordul Londrei caută un profesor care să le ajute fiul de un an să devină „gentleman”, oferind un salariu anual de 180.000 de lire sterline. Părinții spun că vor ca micuțul să fie educat încă din primii ani de viață în spiritul culturii britanice, pentru a-l pregăti mai târziu pentru școli de elită precum Eton sau Harrow.

Pentru părinții obișnuiți ai unui copil de un an, o „zi bună” poate însemna acele câteva momente trecătoare în care micuțul face doi pași fericit sau reușește să așeze câteva cuburi unul peste altul, înainte ca această scurtă iluzie strălucitoare să dispară în deșertul oboselii și al scutecelor pline. Dar pentru un anumit tip de părinți, cei care se văd ca administratori ambițioși ai viitorului copiilor lor, acest standard este ridicol de scăzut, scrie The Independent.

O familie din nordul Londrei a decis să acționeze serios. Un anunț publicat în revista TES (Times Educational Supplement) oferă unui candidat norocos un salariu de 180.000 de lire sterline pe an pentru a-l transforma pe fiul lor de un an într-un „gentleman”. Dar asta nu înseamnă doar să-l învețe cum se poartă o pălărie și să-l trimită fericit la drum, ci presupune un adevărat program de formare culturală cu scopul declarat de a-l pregăti pentru accesul la cele mai prestigioase școli și universități britanice.

„Rolul presupune imersarea copilului în cultura, valorile și subtilitățile britanice înainte ca orice influență culturală externă să se instaleze. Scopul este de a valorifica curiozitatea și capacitatea naturală de absorbție a unui copil de un an, asigurându-ne că ceea ce învață este de cea mai bună calitate”, precizează anunțul.

„Tutorele ideal va fi o persoană bine educată, cu un vocabular bogat și care vorbește cu pronunție standard britanică”. Candidatul trebuie, în general, „să ofere un mediu cultural britanic complet”, cu cunoștințe despre muzica clasică și să expună copilul la „o gamă de experiențe esențial britanice pentru a-i forma obiceiurile, gusturile și preferințele sportive”, mai spune anunțul.

„Nu există niciun motiv pentru care băiatul să nu poată vizita Lord’s, Wimbledon sau Twickenham, de exemplu, și să învețe noțiuni adecvate vârstei despre cricket, tenis, rugby sau alte sporturi precum echitația (inclusiv polo) și canotajul.” Anunțul continuă: „Pe termen lung, familia speră ca fiul lor să fie acceptat la o școală de elită precum Eton, St Paul’s, Westminster sau Harrow. Este important ca educația băiatului, chiar și în primii ani, să-l pregătească pentru acest tip de viață.”

Nu este primul copil al familiei. Anunțul face aluzie la un frate mai mare, pentru care imersia în cultura britanică nu ar fi început suficient de devreme atfel încât părinții „să-și atingă obiectivul”.

„Copilul, care are doar un an, se află într-o etapă importantă de dezvoltare timpurie. El provine dintr-o familie multilingvă, iar părinții își doresc să cultive un copil cu adevărat bicultural. În cazul fratelui mai mare, au început la vârsta de cinci ani, dar au simțit că era deja prea târziu pentru a-și atinge scopul. De aceea caută acum un tutore încă de la această vârstă”, se subliniază în anunț.

Pentru mulți adulți din lumea „exclusivistă”, astfel de situații sunt des întâlnite, chiar există e presiune culturală pentru succesul copiilor prin urmarea cursurilor unor școli de elită. Însă, deși poate părea ridicol ca părinții să înceapă pregătirea copilului de la vârsta de un an, sprijinirea copiilor în primii ani de viață este recunoscută pe scară largă ca fiind esențială pentru dezvoltarea lor, nu în ultimul rând pentru că 90% din creșterea creierului are loc înainte de vârsta de cinci ani. Serviciul Național de Sănătate britanic (NHS) subliniază importanța acestor ani, afirmând că „experiențele unui copil în primii ani îi modelează rapid creierul aflat în dezvoltare”.

