O femeie susține că Barron Trump i-a salvat viața după ce a alertat poliția, într-un caz de agresiune judecat la Londra

O femeie a declarat în fața unei instanțe din Londra că Barron Trump a alertat poliția după ce ar fi văzut-o, într-un apel video, cum este agresată de fostul ei iubit, intervenție care, potrivit acesteia, i-ar fi putut salva viața, scrie The Guardian.

Potrivit informațiilor prezentate miercuri la tribunalul Snaresbrook Crown Court, Barron Trump se afla într-un apel video pe FaceTime cu femeia, a cărei identitate nu este făcută publică, în urmă cu un an, când l-a văzut pe Matvei Rumiantsev, un cetățean rus, lovind-o în mod repetat.

La câteva minute după incident, Trump a sunat la poliție. Apelul său a fost redat în instanță: „Tocmai am primit un apel de la o fată pe care o cunosc. Este bătută”, i-a spus el operatorului de urgență la ora 2:23, în dimineața zilei de 18 ianuarie 2025.

Barron, fiul Melaniei și al lui Donald Trump, care avea atunci 18 ani, a furnizat adresa femeii și a adăugat: „Este cu adevărat o urgență, vă rog. Am primit un apel de la ea, cu un tip care o bate.”

Matvei Rumiantsev, în vârstă de 22 de ani, din estul Londrei, este acuzat de două capete de acuzare pentru viol, strangulare intenționată, obstrucționarea justiției, agresiune și vătămare corporală. El neagă toate acuzațiile.

Instanța a mai aflat conform mărturiei că Rumiantsev ar fi fost gelos pe relația dintre Trump și femeie și s-ar fi enervat după ce a încercat să o sune mai devreme în acea seară.

În apelul său la telefonul de urgență, Trump și-a cerut scuze pentru tonul său, după ce a refuzat inițial să răspundă la unele întrebări. Întrebat cum o cunoaște pe femeie, el a răspuns: „Am cunoscut-o pe rețelele sociale. Este bătută foarte rău, iar apelul a fost acum vreo opt minute. Nu știu ce s-ar fi putut întâmpla până acum”.

Când polițiștii au ajuns la locuința femeii, imaginile surprinse de camerele corporale ale acestora au înregistrat-o spunând: „Sunt prietenă cu Barron Trump, fiul lui Donald Trump”. Unul dintre ofițeri este auzit spunând la rândul său: „Deci, aparent, persoana din America este, probabil, fiul lui Donald Trump.”

În prezența polițiștilor, femeia l-a sunat pe Barron Trump, care le-a explicat că o văzuse plângând și fiind agresată în timpul apelului video. În timpul contra-interogatoriului, femeia a declarat: „El m-a ajutat să-mi fie salvată viața. Apelul acela a fost ca un semn de la Dumnezeu în acel moment.”

După presupusul atac, femeia le-a spus polițiștilor că fusese violată de două ori de către Rumiantsev, conform mărturiei în fața instanței.

După ce Sasha Wass, avocata apărării, a sugerat că relatarea ar fi fost inventată, femeia a răspuns: „Nu am inventat asta. Ar fi fost complet malefic și rușinos față de oamenii care au trecut printr-o asemenea situație”. Procesul este în prezent în desfășurare.

