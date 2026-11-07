Obiceiuri de Sfinții Mihail și Gavriil 2026: Poți spăla rufe pe 8 noiembrie? Ce nu se face într-o zi cu cruce roșie, potrivit tradiției

Sfinții Mihail și Gavriil sunt prăznuiți în fiecare an pe 8 noiembrie. Cunoscută și sub numele de Soborul Sfinților Arhangheli, sărbătoarea se numără printre cele mai importante din calendarul ortodox. De semnificația ei religioasă se leagă numeroase tradiții, obiceiuri și credințe populare, transmise din generație în generație.

Marcat cu cruce roșie în calendarul ortodox, praznicul este ultima mare sărbătoare înainte de Postul Crăciunului, care începe pe 15 noiembrie.

Semnificația religioasă a sărbătorii din 8 noiembrie

Biserica ortodoxă îi cinstește pe Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil, împreună cu toate puterile cerești. În tradiția ortodoxă, cei doi sunt considerați slujitori ai lui Dumnezeu și ocrotitori ai oamenilor. Mihail este înfățișat drept conducător al oștilor cerești în lupta împotriva răului, iar Gavriil este cunoscut ca vestitor al voii divine.

Cum este marcat praznicul timp de trei zile în tradiția populară

În unele comunități rurale din România, obiceiurile legate de sărbătoare se întind pe trei zile, între 8 și 10 noiembrie. Prima zi este cunoscută în termeni populari sub numele de „Capul Arhanghelilor”, cea de-a doua poartă denumirea de „Mijlocul Arhanghelilor”, iar ultima este numită „Coada Arhanghelilor”.

Sfinții Mihail și Gavriil 2026: Ce nu e bine să faci pe 8 noiembrie, potrivit tradiției creștine

„De Sfinții Mihail și Gavriil, tradiția creștină îi îndeamnă pe credincioși să evite certurile, discuțiile în contradictoriu și cuvintele jignitoare la adresa celor din jur. Îndemnul este de a se feri de ură, de gândurile rele și de dorința de răzbunare, de a lăsa în urmă supărările și resentimentele și de a căuta iertarea, împăcarea și înțelegerea. Ziua este văzută ca un prilej de a-și regăsi liniștea sufletească și de a arăta mai multă bunătate și grijă față de semeni.

Sărbătoarea este marcată cu cruce roșie în calendarul ortodox. Potrivit obiceiului, treburile gospodărești care pot fi amânate, precum spălatul rufelor, curățenia sau alte activități solicitante, sunt lăsate pentru altă zi. Timpul poate fi dedicat rugăciunii, familiei și faptelor bune, în special sprijinirii persoanelor aflate în nevoie.

Praznicul este considerat și un moment de reflecție asupra credinței și de apropiere de Dumnezeu și de cei dragi. Potrivit credinței populare, cei care se roagă cu sinceritate, își păstrează credința și respectă poruncile divine se bucură de ocrotire și binecuvântare.”, a transmis pentru Digi24.ro preotul Marius Oblu

Cele mai cunoscute superstiții și tradiții populare

Pe lângă semnificația religioasă, sărbătoarea este legată de numeroase credințe și obiceiuri populare, păstrate mai ales în comunitățile rurale.

„Pomenirea Îngerilor” și „Focul Arhanghelilor”, obiceiuri păstrate în unele zone

În unele sate, în ziua praznicului se păstrează obiceiul numit „Pomenirea Îngerilor”. În memoria celor decedați, se organizează mese pentru persoanele nevoiașe sau se dau de pomană pachete și alimente.

Un alt obicei, cunoscut sub numele de „Focul Arhanghelilor”, presupune aprinderea unor focuri în gospodării. În credințele locale, acest gest are rolul simbolic de a alunga spiritele rele și de a aduce binecuvântare și ocrotire casei și familiei.

În localitățile în care bisericile își sărbătoresc hramul de Sfinții Mihail și Gavriil, credincioșii iau parte la slujbe speciale și la alte manifestări religioase organizate cu acest prilej.

„Vara Arhanghelilor”, ultima perioadă cu vreme blândă înainte de iarnă

„Vara Arhanghelilor” este denumirea populară a unui scurt interval cu temperaturi mai ridicate, care poate apărea în jurul datei de 8 noiembrie, înainte de instalarea frigului de iarnă.

În tradiția populară, aceste zile sunt privite ca o ultimă revenire a vremii blânde de toamnă și sunt asociate simbolic cu binecuvântarea și ocrotirea celor doi arhangheli.

Editor : M.C.