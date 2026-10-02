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Orionidele 2026: Când atinge ploaia de meteori maximul de activitate și unde pot fi văzute „stelele căzătoare”

Marina Cimpoacă Data publicării:
Orionide 2026. Sursă Foto Getty Images
Orionide 2026. Sursă Foto Getty Images
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Din articol
Ce sunt Orionidele Orionide 2026: Când este așteptat maximul de activitate Unde poate fi observat fenomenul astronomic

Orionidele, ploaia de meteori vizibilă în fiecare toamnă, vor atinge maximul de activitate în noaptea de 20 spre 21 octombrie 2026. Fenomenul oferă ocazia de a urmări pe cer aparițiile luminoase cunoscute popular drept „stele căzătoare”, al căror număr poate ajunge, în condiții ideale, la aproximativ 20 pe oră. Vizibilitatea depinde însă de condițiile atmosferice și de lumina de pe bolta cerească.

Pentru cei care vor să urmărească Orionidele, alegerea locului și a orei de observație este esențială.

Ce sunt Orionidele

„Orionidele sunt un curent de meteori vizibil în fiecare toamnă, urmărit atât de pasionații de astronomie, cât și de cei interesați de fenomenele de pe cerul nopții. Această ploaie de meteori revine anual, însă nu se remarcă printr-o activitate foarte intensă. În condiții ideale de observare, rata maximă poate ajunge la aproximativ 20 de «stele căzătoare» pe oră.

Numărul celor observate efectiv poate fi însă mult mai mic, în jur de 5-6 pe oră, în funcție de condițiile atmosferice și de lumina prezentă pe cer.

De unde provine denumirea

Denumirea Orionidelor este legată de constelația Orion, deoarece, din perspectiva observatorului terestru, traiectoriile par să pornească din zona acesteia. În realitate, fenomenul are o explicație astronomică diferită: particulele de praf și fragmentele de materie lăsate în urmă de cometa Halley pătrund în atmosfera Pământului cu viteze foarte mari, se încălzesc prin frecare și generează urme luminoase observate pe cerul nopții.” , a explicat pentru Digi24.ro Adrian Șonka, astronom la Observatorul Astronomic „Amiral Vasile Urseanu” din București

Orionide 2026: Când este așteptat maximul de activitate

„Activitatea Orionidelor se desfășoară, în mod obișnuit, între 2 octombrie și 7 noiembrie, iar perioada de maxim este așteptată în noaptea de 20 spre 21 octombrie 2026.

Pentru cei care doresc să urmărească fenomenul, cele mai bune șanse de observare apar în a doua parte a nopții, după ora 1:00, când activitatea curentului poate fi mai ușor de urmărit.”, a mai precizat specialistul

Unde poate fi observat fenomenul astronomic

„Orionidele pot fi urmărite cel mai bine din locuri aflate departe de orașe și de sursele de lumină artificială. Un cer întunecat și o perspectivă largă asupra bolții cerești favorizează observarea meteorilor, fără să fie necesară identificarea exactă a constelației Orion.

Anul acesta, lumina Lunii aproape pline va îngreuna însă observarea meteorilor mai puțin strălucitori. Chiar și în perioada de maxim, aparițiile vizibile ar putea fi sporadice, ceea ce va reduce șansele unui spectacol intens.”, a conchis sursa Digi24.ro

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