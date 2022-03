(P) Despre procesul creativ cu Ioana Puiu, o prezență fresh pe Instagramul românesc

Mulți cred că este foarte ușor să ajungi un influencer cunoscut, dacă îți dorești asta suficient de tare. Adevărul este, însă, cu totul altul, pentru că un cont cu mulți urmăritori se clădește cu multă muncă, ajutată, bineînțeles, de talent și creativitate, foarte importante și ele, dar nu suficiente pentru atingerea unui astfel de obiectiv. Nu este suficient să faci câteva poze cu telefonul, apoi să le urci în forma originală în platforma preferată, fără editare și retușare. Astfel de postări nu îți vor aduce like-urile și comentariile de apreciere pe care ți le dorești. Procesul de creație este mult mai complex, ocupă timp și implică efort și, nu în ultimul rând, intuiție pentru a putea schița conceptul fiecărei postări, pas urmat de găsirea și pregătirea recuzitei necesare pentru a pune în scenă ideea cât mai aproape de ceea ce ți-ai imaginat, definitivarea cadrului, editarea și aplicarea retușurilor finale, înainte de publicarea propriu-zisă.

Ioana Puiu a devenit, în scurt timp, o voce apreciată pe Instagram, un succes pe care îl atribuie stilului vizual definitoriu care se potrivește, în același timp, ca o mănușă cu personalitatea creatoarei, un stil care a fost descris de fanii ei ca un univers fantastic, al basmelor, care ia naștere din imagini și animații drăgălașe, compuse cu migală și bun gust din pasiunea autoarei pentru audio și video.

Postările originale stau la baza creșterii atât de rapide a Ioanei Puiu, un influencer care își menține o prezență fresh în peisajul social media local. Băncile facultății sunt momentul în care a luat naștere pasiunea Ioanei pentru domeniul foto/video, când a învățat ce trebuie să facă pentru a schița și finaliza o idee, cum să monteze, să retușeze și să-și dezvolte creativitatea într-un mod natural și original.

Ioana și-a însușit cu ușurință rolul de învățător, pentru că nu îi ajunge să posteze fotografii și animații haioase, ea dorind, totodată, să-și învețe urmăritorii trucuri și informații puțin știute despre editare și Instagram, divulgând, fără ezitare, multe dintre secretele care îi permit să folosească doar telefonul mobil sau laptopul ASUS Vivobook Pro 14X OLED pentru a finaliza orice postare, în momentele de inspirație.

Cum a luat naștere universul basmelor Ioanei Puiu?

De câte ori sunt întrebată: "Cine este Ioana Puiu?" nu știu să răspund într-o singură frază. În online sunt persoana care transpune visele în imagini și sentimentele în animații. Iar, când și când, reușesc să le îmbin, creând astfel o simfonie. Poate sună pompos, însă adevărul este că, încă din timpul facultății de Jurnalism, am început să văd lumea diferit... să fiu conștientă că pot să fiu vocea frumosului.

După am urmat masterul de Producție Audio Video din cadrul aceleiași facultăți și, în felul acesta, am învățat tot ce presupune Adobe. Am avut cursuri teoretice și practice și ușor, ușor... cu multă muncă am ajuns în punctul în care sunt acum. De aproape 4 ani activez în online și este cea mai bună decizie pe care am luat-o pentru că am reușit să transmit mai departe ceea ce se află în sufletul meu: un univers al basmelor.

Ai vreo unealtă preferată care ți-a schimbat felul în care lucrezi?

Am cochetat prima dată cu ASUS în urmă cu 1 an și puțin. Deja trecusem la un alt nivel și-mi doream enorm să realizez motion-uri care implicau editări destul de migăloase în Adobe Premiere Pro, Photoshop și After Effects. Laptopul pe care-l aveam atunci era depășit... se încingea foarte tare și mi se crash-uiau programele. A devenit atât de frustrant, încât soțul meu (care lucrează în IT și se pricepe de 1000 x mai bine decât mine) mi-a comandat de la ASUS laptopul care m-a salvat la propriu :)).

Vivobook Pro 14X OLED este atât de finuț și ușor de folosit, încât îl iau cu mine peste tot. Lucrez până seara târziu și nici nu realizez când a trecut timpul. Nu se încălzește și parcă niciodată nu l-am văzut să obosească (dacă pot să-l personific în felul acesta), însă chiar îl văd că poate să ducă mult. Editez în toate cele trei programe Adobe fără să mi se blocheze ceva în mod subit, iar când export... timpul s-a redus cu peste 80% față de cum eram obișnuită.

Spre exemplu: pentru YouTube filmez/editez 4K și timpul de exportare este atât de mic, încât știu că, în ziua respectivă, pot să-l și urc fără probleme pe canal.

Ce apreciezi cel mai mult la laptopul actual din punct de vedere al unui creator de conținut?

Încă de la început m-a impresionat ecranul OLED pentru că redă culorile atât de frumos și de clar. Am senzația că, în imaginile mele, se observă fiecare detaliu, încât parcă aș sta minute în șir să mă uit la ele.

Una peste alta, cel mai mult m-a impresionat rotița DialPad din touchpad pentru că este compatibilă cu toate programele pe care le-am menționat mai sus și mă ajută enorm să reglez rapid și în mod intuitiv diverse funcții specifice fiecărui program; luminozitate, sunet, cromatică, etc.

O recomandare pentru cei pe care i-ai inspirat să pornească pe un drum similar cu al tău?

Cred cu tărie că, dacă dorești să faci performanță, este necesar să investești într-un aparat foto bun și, mai ales, într-un laptop care să suporte editarea la rezoluții cât mai mari. Pentru mine calitatea și profesionalismul fac parte din cartea de vizită. Nu aș putea să mă prezint altfel, iar ASUS mi-este prieten și știe întotdeauna ce îmi trebuie.

~~~

Trebuie să îți aducem la cunoștință faptul că fiecare laptop nou ASUS Vivobook Pro 14X OLED achiziționat în această perioadă vine cu acces gratuit timp de trei luni la suita Adobe Creative Cloud , cea mai utilizată colecție de programe concepute pentru nevoile creatorilor de conținut. La acest bonus se adaugă și 100 GB de spațiu de stocare în cloud pentru salvarea fișierelor proiectelor.