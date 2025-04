Tradiție sau modernitate? În goana după ceva bun de mâncare de Paști, cresc căutările pe internet după cele mai diverse rețete. Printre ele și „Pasca Dubai”, un produs derivat din deja celebra ciocolată.

Digi24 a stat de vorbă cu chef Adi Hădean încercând să afle câte ceva despre această nouă tendință în preferințele culinare ale românilor, în meniul unei sărbători tradiționale.

Ce sens are tradiția?

„Ce sens are tradiția, dacă nu o respecți?”, se întreabă chef Adi Hădean. „Îmi pare rău că răspund cu o întrebare. Dar ce sens are tradiția? Dar dacă nu respecți, ea dispare. Nu asta este definiția tradiției? Tradiția înseamnă să faci periodic sau din când în când lucrul pe care l-ai mai făcut o dată. Altfel lucrurile se schimbă. Sigur că eu, așa ca principiu, sunt de acord ca fiecare să facă exact ceea ce dorește. Dar dacă alegem să respectăm o tradiție, o respectăm așa cum e acum. Așa am moștenit-o!”, explică el.

„Din nou, n-am nimic împotrivă. S-ar putea ca Pasca Dubai să ne ajute să ne conectăm mai bine cu «frații noștri» creștini din Emiratele Arabe Unite. Și atunci, da, are sens”, ironizează Adi Hădean această nouă modă.

Întrebat dacă a gătit sau ar găti așa ceva, chef-ul spune că lui nici măcar ciocolata nu i-a plăcut, dar că, încă o dată, oamenii vor să încerce lucruri noi și el nu este împotrivă.

Masa de Paști a lui chef Adi Hădean

Adi Hădean a dezvăluit și cum va arăta masa de Paști la el în familie. „O masă foarte simplă, ouă roșii, de bună seamă, n-o să lipsească. O să avem niște drob, o să avem o friptură de miel, cozonac și cam atât”. Chef Hădean va pune pe masă, de asemenea, o pâine bună făcută de brutăria preferată, una artizanală, pe principiul „dacă e cineva care face un lucru mai bine decât tine, nu văd de ce să te ferești de el”.

Sărbătorile sunt despre bucurie, despre tihnă, despre cum să nu ajungem la Urgență, dacă e posibil, cum să nu aruncăm mâncarea la gunoi și așa mai departe. Eu nu zic să gătim mai mult sau mai puțin, dar poate că ar fi bine ca fiecare să gătească cât poate mânca”, concluzionează el.

O rețetă de „Pască Dubai”

În principiu, Pasca Dubai se inspiră atât din pasca tradițională, cât și din celebra ciocolată. Aluatul de cozonac și crema de brânză nu lipsesc, dar exteriorul conține fidea de cataif amestecată cu cremă de fistic. Pentru a deveni „Dubai”, exteriorul este îmbrăcat în cremă de ciocolată, cât mai fină.

Iată mai jos, pe scurt, cum ar arăta preparerea unei astfel de prăjituri, conform vlogului culinar „Rețete Rapide și Delicioase”.

Editor : S.S.