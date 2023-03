Povestea de film a lui Brendan Fraser, premiat cu Oscar pentru "The Whale" după incidentul care l-a făcut să dispară timp de 10 ani

Brendan Fraser a fost premiat la categoria Cel mai bun actor la premiile Oscar 2023, iar recunoașterea oferită de Academia americană de film vine să confirme rolul executat exemplar de Fraser în filmul "The Whale" - povestea unui profesor izolat care care suferă de obezitate morbidă și tentativele lui a restabili o legătură cu fiica lui adolescentă.

Totodată, reușita lui Brendan Fraser la cea de-a 95-a ediție a premiilor Oscar marchează intrarea lui în clubul select al câștigătorilor de Oscar, la câțiva ani de la revenirea sa neașteptată după o perioadă de 10 ani în care a dispărut din lumina reflectoarelor.

Seria "Mumia" l-a făcut celebru

Cariera lui Brendan Fraser a început în anii '90, când a fost distribuit în filmul My old school (1991). Au urmat mai multe roluri în producții mai mici, asta până în 1999, când Fraser a primit rolul principal în filmul Dudley Do-Right. În același an a jucat în Adolescentul atomic, alături de Alicia Silverstone, Christopher Walken și Sissy Spacek.

Cu toate acestea, producția care l-a făcut cunoscut este "Mumia", în 1999. Filmul a fost un succes și a fost urmat de două continuări, prima fiind "Mumia revine", în 2001. A urmat apariția în "Crash (Povești din L.A.)", alături de mai mulți actori cunoscuți precum Sandra Bullock, Don Cheadle, Matt Dillon, Ryan Phillipe și Thandie Newton. Brendan Fraser a mai avut rolul principal în filmul "George, trăsnitul junglei".

A urmat un nou film din seria Mumia, în 2008, și Călătorie spre centrul Pământului în același an.

Dispariția timp de 10 ani

Ultima apariție a lui Brendan Fraser într-un film a fost în 2008, în pelicula Inkhart, apoi el a dispărut din lumea filmului. Abia 10 ani mai târziu, Fraser și-a explicat absența.

Într-un interviu din 2018, Brendan Fraser a spus că Philip Berk, un fost președinte și membru al Hollywood Foreign Press Association (HFPA) - asociația care organizează Globurile de Aur, l-a pipăit și agresat sexual la un eveniment din 2003. Berk a negat întotdeauna acuzațiile lui Fraser, însă i-a cerut scuze.

Potrivit People, Fraser spune că incidentul l-a făcut "să i se facă rău, să se simtă ca un copil și că îi venea să plângă". El i-a spus soției lui ce s-a întâmplat, însă n-a făcut public incidentul de teamă că va fi umilit și își va distruge cariera.

Brendan Fraser a spus că incidentul "l-a făcut să se retragă", scrie GQ. Fraser mai spune că "s-a simțit de parcă îi fusese luat ceva" și că experința i-a impactat viața de atunci, uneori mai puțin și uneori mai mult.

Actorul a spus că i s-a părut că HFPA l-a ignorat după ce s-a întâmplat și rareori l-au mai invitat la Globurile de Aur după 2003. "Nu știu dacă incidentul m-a adus în disgrațiile HFPA, însă liniștea era asurzitoare", a declarat Fraser, potrivit People.

Articolul în care Fraser a făcut dezvăluirile a fost publicat în martie 2018 în revista GQ și a devenit rapid cel mai citit din istoria publicației.

Actorul a povestit că, după publicarea articolului, a fost sunat chiar și de foști colegi de facultate sau oameni pe care nu îi mai văzuse sau cu care nu se mai auzise de 30 de ani. Brendan Fraser a relatat pentru GQ că experiența avută după dezvăluri a fost în mare parte pozitivă, însă și complicată. Recunoscuse ceva foarte personal în mod public și informația circulase.

Cu toate acestea, Fraser a descoperit că expunerea situației sale i-a oferit un sentiment de "eliberare". "De parcă mi se luase o greutate de pe inimă", spunea el.

Revenirea lui Brendan Fraser

Începând cu 2018, Brendan Fraser a reintrat în lumea showbusiness-ului cu o serie de roluri în mai multe producții TV, printre care Doom Patrol pe HBO Max. Fenomenul care surprindea revenirea lui Brendan Fraser a primit denumirea de "Brenaissance" pe TikTok.

A urmat un rol în filmul Batgirl din universul DC Comics, în 2021, însă pelicula a fost anulată de Warner Bros un an mai târziu.

Anul 2022 a însemnat rolul principal în filmul "The Whale" pentru Brendan Fraser.

"The Whale" descrie povestea unui profesor de engleză care suferă de obezitate morbidă și încercarea sa de a relua legătura cu fiica lui adolescentă înainte să moară.

Filmul a avut premiera la Festivalul de Film de la Veneția în septembrie 2022 și a fost foarte lăudat de critici.

Pelicula regizată de Darren Aronofsky a fost la fel de bine primită la Festivalul de Film de la Toronto, unde Brendan Fraser a fost si premiat pentru rolul său, dar și la Festivalul de Film de la Londra.

În noiembrie 2022, Fraser a anunțat că nu va participa la gala Globurilor de Aur din 2023 din cauza istoriei lui cu organizația HFPA.

În decembrie, "The Whale" a avut un succes răsunător la box-office-ul american, iar Brendan Fraser a fost nominalizat la Globurile de Aur.

În ianuarie, Fraser a primit prima sa nominalizare la premiile Oscar pentru "The Whale".

Azi-noapte, Brendan Fraser a primit premiul pentru Cel mai bun actor la cea de-a 95-a ediție a premiilor Oscar.

