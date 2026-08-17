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Primele informații în cazul morții lui Hayden Panettiere. Ce spun polițiștii despre anchetă și cine a sunat la urgențe

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Hayden Panettiere, cunoscută pentru rolurile din „Heroes” și „Nashville”, s-a stins din viață la 36 de ani.
Hayden Panettiere, cunoscută pentru rolurile din „Heroes” și „Nashville”, s-a stins din viață la 36 de ani. / Sursă foto: IMAGO / imago stock&people / Profimedia
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Polițiștii din Greenville, Carolina de Sud, au oferit primele detalii din ancheta ce privește moartea actriței Hayden Panettiere, la doar 36 de ani. Aceștia au declarat că investigația preliminară nu a indicat semne de violență în cazul decesului vedetei.

Ofițerii au intervenit, însoțiți de un echipaj de urgență, la un apel privind o femeie în stare de inconștiență, duminică, în jurul orei 13,50. „La sosire, au fost acordate îngrijiri medicale. Cu toate acestea, persoana, identificată ulterior drept Hayden Panettiere, a fost declarată decedată la fața locului”, a precizat poliția în comunicat.

„Cazul este anchetat de Departamentul de Poliție Greenville în colaborare cu Biroul Medicului Legist din comitatul Greenville. Investigația preliminară nu a indicat semne de violență. Apelul la 911 a fost efectuat de o cunoștință a doamnei Panettiere”, se mai arată în comunicat. De asemenea, s-a menționat că, pentru moment, nu pot fi oferite alte detalii, anunță NBC News.

„Cu profundă tristețe vă anunțăm trecerea în neființă a iubitei noastre Hayden. A fost o lumină incredibilă și o forță a naturii care a adus dragoste și bucurie nemăsurate tuturor celor care au cunoscut-o și milioanelor de oameni care au urmărit-o pe ecran”, a transmis tatăl ei, Skip Panettiere, într-un comunicat.

Panettiere era cunoscută pentru rolul din serialul TV de succes „Heroes”, iar ulterior a jucat în „Nashville”, dar și în filme precum „Remember the Titans” și „Raising Helen”.

Panettiere a dezvăluit anul acesta că s-a luptat cu depresia postnatală și cu dependența, lucruri despre care a spus că au dus la decizia ei din 2018 de a renunța la custodia singurului ei copil, fiica Kaya Evdokia Klitschko, pe care o are cu fostul ei partener, Wladimir Klitschko, boxerul profesionist ucrainean.

Panettiere a publicat recent o carte de memorii, „This Is Me: A Reckoning”, care a ținut prima pagină a ziarelor prin dezvăluirile făcute, inclusiv despre relațiile ei din trecut.

În 2024, ea a descris durerea și suferința de după moartea neașteptată a fratelui ei mai mic, actorul Jansen Panettiere, cauzată de o afecțiune cardiacă nediagnosticată cu un an înainte.

„Când pierzi pe cineva care ți-a fost alături în toate momentele importante din viață, pur și simplu ți se zguduie lumea”, a declarat ea pentru emisiunea „TODAY” de la NBC.

Hayden Panettiere și-a început cariera de actriță la vârsta doar 4 ani, când a fost distribuită în populara telenovelă americană „One Life to Live”, dar a devenit cunoscută pentru rolul său din drama din 2000 „Remember The Titans” alături de Denzel Washington şi ca voce a lui Dot în „A Bug's Life” din 1998. Panettiere a devenit ulterior faimoasă interpretând-o pe majoreta Claire Bennet în drama cu supereroi „Heroes”, iar apoi în rolul cântăreţei de muzică country Juliette Barnes timp de şase sezoane în serialul TV de succes „Nashville”. Printre filmele sale se numără „Bring It On: All Or Nothing” din 2006, filmul tragicomic „Raising Helen” şi apariţii în „Scream 4” şi „Scream VI” în rolul lui Kirby Reed.

Editor : B. G.

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