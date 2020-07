Primul rave virtual care induce somnul participanților. Cine e DJ-ul care își adoarme publicul

Pe 29 iulie, DJ-ul Jonas Blue și expertul în somnologie Tom Middleton vor duce publicul în lumea viselor la primul rave virtual care promite să inducă somnul participanților - The Fade Out, organizat în parteneriat cu glo.

Evenimentul își propune să îmbine EDM cu REM și să ofere participanților o experiență unică la nivel mondial. Mai mult decât atât, românii interesați de o astfel de experiență o pot face prin înscrierea aici.

Protagonist e DJ-ul Jonas Blue ce a strâns până acum peste 8 miliarde de stream-uri globale, a vândut peste 40 de milioane de copii ale melodiilor sale și a fost nominalizat de 5 ori la Premiile BRIT.

Jonas Blue a oferit și câteva detalii despre evenimentul unic ce urmează să aibă loc la finalul lunii iulie, când va îmbina prestația de club de noapte cu știința psihoacustică.

“Pentru mine e foarte important pentru că un DJ vrea să intre în mintea oamenilor în acest mod - în special când ești DJ în fața unei mulțimi”, a declarat Jonas. “Așa că această colaborare cu glo a fost o experiență extraordinară de îndepărtare de formatul evenimentelor mari - de a arăta fanilor o latură diferită a muzicii mele și de a-i ajuta să se relaxeze.”

“După ce ai toată adrenalina unei seri în oraș sau după o noapte la festival sau club, trebuie să găsești moduri prin care te poți relaxa și calma. Cred că e foarte important să ai muzică ce poate relaxa corpul.”

Întrebat care sunt cele trei melodii perfecte pentru o noapte de somn neîntrerupt, Jonas a ales João Gilberto “The Girl from Ipanema”, Daft Punk “Something About Us” și Jean-Michel Jarre “Oxygene, Pt. 4”.

Cât despre succesul său, Jonas crede că mai multe elemente l-au ajutat să își facă un renume la nivel mondial.

“Cred că melodia în sine - și să faci ceva ce poate fi recunoscut instant, imediat cum apeși play. Apoi trebuie să ai și un cântec foarte bun. Încerc să găsesc versuri universale indiferent de perioadă, pozitive, înălțătoare, care se potrivesc cu muzica mea. Cred că această combinație - melodie și versuri - sunt punctele mele forte și de acolo vine succesul.”

Deși Jonas crede că un somn bun are efecte benefice și “îmi permite să pot să fac tot ce vreau următoarea zi”, recunoaște că doarme mai mult în timpul zilei pentru că lucrează noaptea.

“E forma mea bizară de terapie”, a continuat el. “Așa că atunci când glo m-a rugat să stau treaz toată noaptea pentru The Fade Out, am zis că nu o să fie prea greu.”

Pentru detalii suplimentare despre prestația unică, accesează site-ul glo, dar și evenimentul de pe Facebook. Vrei să vezi cum se îmbină o seară de club de noapte cu știința psihoacustică? Înscrie-te și tu la The Fade Out!