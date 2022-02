Regină a frumuseții, desfigurată de o operație estetică: „Ochii nu mi se închid și nu pot zâmbi”

O fostă regină a frumuseții din Rusia spune că o procedură de chirurgie plastică a desfigurat-o și a lăsat-o incapabilă să zâmbească și să-și închidă ochii.

Iulia Tarasevich, 43 de ani, a suferit o serie de intervenții chirurgicale în Krasnodar - un lifting facial, o blefaroplastie (operație la pleoape) și mini-liposucții - în urma cărora fața i s-a umflat. Iulia, care a participat la un concurs Miss Rusia unde a obținut locul 2, a declarat: „M-am dus la medici cu o față frumoasă și sănătoasă. Am vrut doar să corectez câteva semne cauzate de îmbătrânire. Dar, din păcate, mi-am pierdut sănătatea.”

Cei care i-au făcut operația spun, însă, că ea are o problemă genetică rară, care nu a putut fi depistată înainte și care i-a cauzat problemele.

Iulia a declarat pentru Channel 1 Rusia, citat de 7 News: „Am cicatrici care s-au format în obraji după ce s-a rupt tot țesutul. Ochii nu mi se închid și nu pot zâmbi. Nu pot să-mi ridic buza superioară și o parte a feței este imobilă. Am mers liniștită la operație, în primul rând, pentru că toate analizele mele erau în regulă. În al doilea rând, pentru că am mai avut o intervenție plastică înainte de asta, am făcut rinoplastie, și decurs perfect, nu a fost nicio anomalie genetică.”

Iulia Tarasevich, după operație FOTO: Profimedia Images

Femeia spune că a cheltuit 27.000 de dolari încercând să refacă ceea ce s-a distrus în urma operațiilor, dar că va trebui să mai facă și alte intervenții. Susține că fost supusă unei proceduri care a ajutat-o ​​să-și salveze ochii de necroză.

Cei doi chirurgi susțin că o afecțiune genetică rară numită sclerodermie a adus-o pe Iulia în situația în care este. Afecțiunea atacă țesutul de sub piele și poate cauza probleme ale organelor interne, dar până acum nu există teste care să arate că femeia ar fi suferit de aceasta.

Iulia i-a acuzat pe cei doi medici de malpraxis spunând că sunt singurii vinovați și că este dispusă să-ți caute dreptatea în instanță oricât ar dura.

Potrivit Comitetului de investigație rus, cei doi chirurgi sunt cercetați pentru încălcarea legilor privind „siguranța vieții și a sănătății”. „A fost dispusă o examinare medico-legală pentru a determina gravitatea vătămării”, a declarat un purtăto de cuvânt al instituției.

