Reguli actualizate pentru călătoria cu animale de companie în Uniunea Europeană. Ce trebuie să știe proprietarii înainte de plecare

Călătoria cu animale de companie în Uniunea Europeană este reglementată printr-un set clar de norme sanitare și administrative, stabilite pentru a preveni răspândirea bolilor și pentru a asigura un standard comun de siguranță. Regulile vizează în principal câinii, pisicile și dihorii și se aplică atât deplasărilor între statele membre, cât și celor din afara UE.

Cadrul legal privind transportul animalelor de companie în Uniunea Europeană este stabilit prin Regulamentul (UE) nr. 576/2013 și completat de acte mai recente, precum Regulamentul delegat (UE) 2026/131, care actualizează cerințele privind sănătatea animalelor în cazul deplasărilor necomerciale.

Cerințe obligatorii pentru călătoria cu animale de companie

Pentru a putea circula în spațiul Uniunii Europene, animalele de companie trebuie să fie identificate prin microcip. Este acceptat și tatuajul, însă doar dacă a fost aplicat înainte de 3 iulie 2011 și este în continuare lizibil.

Vaccinarea antirabică este obligatorie și trebuie efectuată după implantarea microcipului. Animalul trebuie să aibă cel puțin 12 săptămâni la momentul vaccinării, iar ulterior este necesară o perioadă de așteptare de minimum 21 de zile, pentru ca imunizarea să devină eficientă.

În cazul deplasărilor din afara Uniunii Europene, în funcție de țara de proveniență, poate fi necesar și un test de titrare a anticorpilor antirabici.

Reguli speciale pentru anumite destinații

Pentru câini, unele state impun cerințe suplimentare. Astfel, dacă destinația este Finlanda, Irlanda, Malta, Norvegia sau Irlanda de Nord, animalul trebuie tratat împotriva parazitului Echinococcus multilocularis cu cel puțin 24 de ore și cel mult 120 de ore înainte de intrare. Tratamentul trebuie consemnat în documentele oficiale ale animalului.

Documente necesare pentru călătoria cu animalul de companie

Pașaportul european

Pașaportul european pentru animale de companie este un document standardizat la nivelul Uniunii Europene și reprezintă principalul act necesar pentru deplasările între statele membre. Acesta este emis exclusiv pentru câini, pisici și dihori, în cazul proprietarilor care au reședința într-un stat din UE.

Documentul include informații esențiale despre animal, precum descrierea acestuia, datele de identificare (microcip sau, după caz, tatuaj), istoricul medical - în special vaccinarea antirabică - precum și datele de contact ale proprietarului și ale medicului veterinar care l-a eliberat.

Pașaportul poate fi obținut de la orice medic veterinar autorizat și rămâne valabil pe toată durata vieții animalului, cu condiția ca informațiile medicale să fie actualizate.

Dacă deplasarea către un stat din Uniunea Europeană sau către Irlanda de Nord se face din Andorra, Elveția, Insulele Feroe, Gibraltar, Groenlanda, Islanda, Liechtenstein, Monaco, Norvegia, San Marino sau Vatican, animalul poate intra în UE în baza unui pașaport emis de autoritățile competente din aceste state sau teritorii.

Certificatul UE privind sănătatea animalelor

Certificatul UE de sănătate este documentul obligatoriu pentru introducerea unui animal de companie în Uniunea Europeană dintr-o țară sau teritoriu din afara spațiului comunitar. Acesta este emis după un model standard european și include informații despre identitatea animalului, starea de sănătate și vaccinarea antirabică.

Documentul trebuie eliberat de un medic veterinar oficial din țara de plecare cu cel mult 10 zile înainte de intrarea în UE. După sosire, certificatul permite circulația în interiorul Uniunii pentru o perioadă de maximum patru luni sau până la expirarea vaccinului antirabic, în funcție de care termen survine primul.

Certificatul trebuie însoțit de o declarație pe propria răspundere, semnată de proprietar, care confirmă că deplasarea nu are scop comercial. Această declarație este necesară și în cazul în care animalul călătorește cu o persoană împuternicită, situație în care deplasarea trebuie să aibă loc într-un interval de cel mult cinci zile față de călătoria proprietarului.

Reguli de intrare în Uniunea Europeană

În general, animalele de companie provenite din afara Uniunii Europene pot intra pe teritoriul UE doar prin puncte de intrare desemnate de statul membru de destinație. La sosire, autoritățile competente verifică documentele și identitatea animalului.

Dacă nu sunt respectate cerințele prevăzute de legislația sanitar-veterinară europeană, autoritățile pot dispune măsuri precum plasarea animalului în carantină sau returnarea acestuia în țara de origine. În cazuri extreme și ca ultimă soluție, pot fi aplicate și măsuri finale (animalul poate fi eutanasiat), în funcție de evaluarea autorităților competente.

Animalele de companie care călătoresc fără proprietar

În mod obișnuit, animalele de companie trebuie să călătorească împreună cu proprietarii lor. Totuși, acestea pot fi însoțite de o altă persoană, desemnată printr-o împuternicire scrisă. Această situație este considerată deplasare necomercială doar dacă transportul are loc într-un interval de maximum cinci zile înainte sau după călătoria proprietarului.

În caz contrar, deplasarea este încadrată ca fiind de natură comercială și se supune unor reguli sanitar-veterinare mai stricte, aplicabile importului sau comercializării animalelor în Uniunea Europeană.

Călătoriile cu mai mult de cinci animale

În mod obișnuit, legislația europeană permite deplasarea cu cel mult cinci animale de companie - câini, pisici sau dihori - în cadrul unei călătorii necomerciale.

Depășirea acestui număr este permisă doar în condiții speciale, dacă proprietarul poate demonstra că animalele participă la un concurs, o expoziție sau un eveniment sportiv și că au vârsta de peste șase luni. În lipsa acestor condiții, transportul este considerat de natură comercială și se supune unor cerințe sanitar-veterinare suplimentare.

Călătoria cu animale tinere în UE: Excepții și condiții

Regulile privind călătoria cu animale de companie se aplică strict, însă există și unele excepții pentru animalele tinere. Acestea sunt limitate și depind de legislația fiecărui stat membru.

În anumite situații, unele state permit intrarea animalelor cu vârsta mai mică de 12 săptămâni sau a celor care nu au finalizat schema completă de vaccinare antirabică, cu condiția prezentării unei declarații oficiale care să ateste că animalul nu a fost expus riscului de rabie sau dacă acesta este însoțit de mama sa, vaccinată corespunzător.

Totuși, aceste excepții nu sunt aplicate uniform. Țări precum Germania, Franța sau Italia aplică reguli mai stricte și, în majoritatea cazurilor, nu permit intrarea animalelor care nu îndeplinesc integral cerințele sanitare.

Călătoria cu alte animale de companie

Pașaportul european pentru animale de companie este emis exclusiv pentru câini, pisici și dihori domestici. În cazul altor tipuri de animale - precum păsări, animale acvatice ornamentale, reptile, rozătoare sau iepuri - nu există un sistem unitar la nivel european. Regulile privind transportul și condițiile de intrare sunt stabilite de fiecare stat membru în parte. Din acest motiv, este recomandat ca proprietarii să verifice în prealabil legislația națională a țării de destinație, pentru a evita eventuale restricții sau probleme la frontieră.

Editor : M.C.