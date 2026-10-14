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Rugăciune către Sfânta Parascheva. Ce versuri poți rosti pe 14 octombrie pentru sănătate și liniște sufletească

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Ce rugăciune poți rosti de Sfânta Parascheva 2026. Sursă Foto Getty Images
Ce rugăciune poți rosti de Sfânta Parascheva 2026. Sursă Foto Getty Images
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Din articol
Cea mai puternică rugăciune către Sfânta Cuvioasă Parascheva 2026

Sfânta Cuvioasă Parascheva ocupă un loc aparte în tradiția ortodoxă, fiind cinstită de credincioșii care îi cer ajutorul duhovnicesc în momentele de cumpănă. Rugăciunile adresate acesteia exprimă speranța de vindecare, nevoia de ocrotire și dorința de a găsi puterea necesară pentru a depăși greutățile vieții.

Rugăciunea adresată Ocrotitoarei Moldovei poate fi rostită atât în biserică, în cadrul slujbelor, cât și acasă, în momentele de reculegere personală.

Cea mai puternică rugăciune către Sfânta Cuvioasă Parascheva 2026

„Doamne, Dumnezeul nostru, Tu, Cel ce ai zis și s-a făcut toată făptura, nu întoarce fața Ta de la noi păcătoșii, ca să nu vină asupră-ne mânia cea groaznică și înfri­co­șă­toare a durerilor, care este rodul păcatelor noastre, ce în toată ziua, nenumărate, cu ne­so­co­tință le săvârșim. Noi suntem păcătoși, ne­treb­nici și plini de răutate; iar Tu ești izvorul vieții și al milostivirii. Nu ne lăsa, Doamne! Nu trece rugăciunea noastră, a păcătoșilor, nici ne răsplăti nouă după nelegiuirile noastre, ci pentru că nu suntem vrednici a câștiga mi­los­tivirea prin sârguința cea de toate zilele, dă­ruiește-ne-o Tu ca un îndurat mult-Milostiv.

Doamne, pentru rugăciunile Cuvioasei Maicii noastre Parascheva, dăruiește-ne nouă sănătate și viață ferită de toată răutatea și ne întărește cu Duhul Tău cel stăpânitor, ca din adâncul inimilor, cu bucurie să slăvim prea­sfânt numele Tău în veci. Amin.” ( Sursa: Doxologia.ro)

Semnificația rugăciunii

Rugăciunea către Sfânta Parascheva exprimă credința, smerenia și speranța în ajutorul divin. Cuvintele sale transmit un mesaj de pocăință și încredere în mila lui Dumnezeu, prin care credincioșii cer iertare pentru greșelile lor, sănătate și puterea de a depăși momentele dificile.

Totodată, textul reflectă nădejdea că, prin mijlocirea Cuvioasei, oamenii pot găsi alinare sufletească și sprijin în clipele de încercare. Mesajul îndeamnă la apropierea de Dumnezeu, la recunoștință și la păstrarea credinței în fața suferinței sau a neliniștii.

Cu prilejul sărbătorii Sfintei Parascheva, la Iași se desfășoară pelerinajul anual, început pe 8 octombrie, care se încheie joi, 15 octombrie. Pe parcursul acestuia, credincioșii au posibilitatea să se închine la sfintele moaște.

Editor : M.C.

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