Sâmbăta Morților 2026: Ce legătură are pomenirea celor adormiți cu Învierea lui Hristos. Semnificația Moșilor de toamnă

Moșii de toamnă sunt pomeniți în 2026 pe 7 noiembrie, zi dedicată rugăciunii pentru cei trecuți la cele veșnice. Credincioșii participă la slujbe, oferă alimente de pomană și merg la mormintele celor dragi, potrivit obiceiurilor locale. Practicile bisericești și tradițiile care însoțesc această comemorare exprimă grija pentru păstrarea memoriei celor adormiți.

La doar o zi distanță, pe 8 noiembrie, credincioșii îi sărbătoresc pe Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil, considerați ocrotitori ai credinței și călăuzitori ai sufletelor.

Ce semnifică Sâmbăta Morților

Sâmbăta Morților are o semnificație importantă în tradiția ortodoxă, fiind dedicată pomenirii celor trecuți la cele veșnice. Cu această ocazie, credincioșii merg la biserică pentru a participa la slujbele de pomenire, aprind lumânări și împart alimente de pomană în memoria celor care nu mai sunt printre noi. Prin rugăciune și milostenie, aceștia își arată dragostea și respectul față de cei adormiți și se roagă pentru odihna sufletelor lor.

Alegerea zilei de sâmbătă pentru pomenirea morților are o însemnătate în ortodoxie. Potrivit tradiției bisericești, sâmbăta este ziua în care Mântuitorul Iisus Hristos a stat în mormânt, după răstignire, înainte de Înviere. Din acest motiv, ziua a fost rânduită pentru rugăciunile de pomenire a celor adormiți, fiind asociată atât cu amintirea celor dispăruți, cât și cu speranța în învierea morților și în viața veșnică.

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Tradiții și obiceiuri de Moșii de toamnă 2026

Sărbătoarea Moșilor de toamnă este însoțită de o serie de tradiții și obiceiuri păstrate cu timpul de generații întregi, având o semnificație aparte în spiritualitatea ortodoxă și în cultura populară românească.

În dimineața zilei de 7 noiembrie 2026, credincioșii merg la biserică pentru a participa la Sfânta Liturghie și la slujbele de pomenire. Aceștia pregătesc pomelnice cu numele rudelor și apropiaților adormiți, pentru ca preotul să îi pomenească în cadrul slujbei de parastas.

Un alt obicei întâlnit în această zi este aprinderea lumânărilor, atât în biserică, cât și la mormintele celor dragi. Lumina lor simbolizează credința, rugăciunea și nădejdea în viața veșnică. În multe zone ale țării, familiile merg la cimitir, unde curăță mormintele, așază flori și aprind candele în memoria celor dispăruți.

În tradiția populară se spune că această zi trebuie petrecută în liniște, cu gândul la cei dispăruți.

Oamenii sunt îndemnați să evite certurile, conflictele și vorbele de rău, să caute împăcarea cu cei din jur și să păstreze o atmosferă de reculegere. De asemenea, în unele regiuni ale țării se păstrează credința că, în Sâmbăta Morților, nu este bine să se spele rufe, să se coasă sau să se desfășoare activități gospodărești solicitante. Aceste interdicții fac parte din tradițiile populare și nu trebuie confundate cu rânduielile religioase ale bisericii.

Dincolo de obiceiurile transmise din generație în generație, semnificația sărbătorii rămâne legată de rugăciunea pentru cei adormiți, de respectul față de înaintași și de păstrarea vie a amintirii celor care nu mai sunt printre noi.

Editor : M.C.