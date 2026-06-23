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Sânziene 2026: Cele mai importante tradiții și obiceiuri. De ce se pune busuioc sub pernă în noaptea de 23 spre 24 iunie

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Sărbătoarea de Sânziene 2026. Sursă Inquam Photos/ Adriana Neagoe
Sărbătoarea de Sânziene 2026. Sursă Inquam Photos/ Adriana Neagoe
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Din articol
Ce semnifică Sânzienele Cele mai importante tradiții și obiceiuri de Sânziene 2026

Sânzienele, cunoscute în tradiția populară și sub denumirea de „Drăgaică”, sunt sărbătorite anual pe 24 iunie și marchează una dintre cele mai importante zile din calendarul popular românesc. Asociată cu fertilitatea, belșugul și puterea regeneratoare a naturii, această dată este însoțită de numeroase credințe și obiceiuri păstrate de-a lungul timpului. Potrivit tradiției, noaptea de Sânziene este un moment magic, în care cerurile se deschid, iar forțele binefăcătoare ale naturii aduc noroc, protecție și prosperitate.

Dincolo de credințele și ritualurile care însoțesc această zi, Sânzienele rămân una dintre cele mai îndrăgite sărbători din folclorul românesc.

Ce semnifică Sânzienele

Marcată anual pe 24 iunie, ziua de Sânziene ocupă un loc aparte în tradiția populară românească, fiind asociată cu fertilitatea, belșugul, sănătatea și puterea regeneratoare a naturii. Considerată una dintre cele mai încărcate de simboluri momente din calendarul popular, această dată coincide cu perioada în care vegetația se află la apogeul dezvoltării sale.

Potrivit credințelor transmise din generații, Sânzienele sunt făpturi mitice binevoitoare, asemănătoare unor zâne, care ocrotesc oamenii, culturile și gospodăriile. Legendele spun că ele străbat câmpurile și pădurile în noaptea de 23 spre 24 iunie, răspândind rodnicie, noroc și armonie. Cei care le întâlnesc sau le simt prezența sunt considerați privilegiați și binecuvântați. De-a lungul timpului, în jurul acestei zile s-au păstrat numeroase obiceiuri și ritualuri menite să atragă prosperitatea și să ofere protecție împotriva necazurilor.

Totodată, noaptea de Sânziene este văzută ca un interval aparte, în care granița dintre lumea văzută și cea nevăzută devine mai fragilă, iar rugăciunile, dorințele și semnele destinului capătă o semnificație aparte. Prin încărcătura sa simbolică, acest moment din tradiția românească celebrează legătura profundă dintre om și natură, exprimând speranța într-un an roditor, în bunăstare și în împlinirea dorințelor.

Pe 24 iunie, biserica ortodoxă prăznuiește Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul, una dintre cele mai vechi și importante sărbători ale calendarului creștin, marcată cu cruce roșie și încărcată de o profundă semnificație spirituală.

Pentru credincioși, data de 24 iunie reprezintă un prilej de rugăciune și reflecție spirituală, marcat prin participarea la slujbele oficiate în biserici și prin reafirmarea valorilor creștine. În același timp, momentul este însoțit de numeroase datini și practici populare păstrate de-a lungul timpului, care ocupă un loc important în patrimoniul cultural românesc și îmbină elementele religioase cu cele specifice tradiției folclorice.

Cele mai importante tradiții și obiceiuri de Sânziene 2026

Noaptea de Sânziene este asociată cu numeroase practici populare și ceremonii desfășurate în aer liber, mai ales în comunitățile rurale. În multe zone ale țării sunt organizate hore, se cântă și se aprind focuri pe dealuri sau la marginea satelor, considerate simboluri ale purificării și protecției.

Unul dintre cele mai cunoscute obiceiuri este săritul peste flăcări de către tineri, gest despre care se crede că alungă energiile negative și aduce sănătate, noroc și prosperitate. În tradiția populară, acest ritual marchează o formă simbolică de curățare spirituală și de întărire a legăturii cu forțele benefice ale naturii.

De ce se pune busuioc sub pernă de Sânziene

Busuiocul ocupă un loc important în tradiția populară românească, fiind asociat cu purificarea, protecția și norocul. În noaptea de Sânziene, această plantă capătă o semnificație aparte, fiind nelipsită din ritualurile legate de dragoste și de aflarea ursitului.

Potrivit credințelor populare, în noaptea de 23 spre 24 iunie, fetele necăsătorite așază un fir de busuioc sub pernă în speranța că își vor visa viitorul soț sau că vor primi un semn despre cel alături de care își vor întemeia o familie. Obiceiul este strâns legat de ideea deschiderii către iubire, împlinire și noroc în plan sentimental.

În cultura tradițională, planta este considerată și un simbol al ocrotirii. Se spune că aceasta are puterea de a îndepărta influențele negative și de a aduce echilibru, liniște și armonie în viața celor care o folosesc în diferite practici ritualice. Din acest motiv, așezarea ei sub pernă este văzută atât ca un gest cu valoare simbolică, cât și ca o formă de protecție spirituală.

În aceeași perioadă sunt culese și diverse plante medicinale, despre care se crede că își sporesc proprietățile în preajma Sânzienelor. Printre acestea se numără pelinul, teiul, mușețelul și măceșul, utilizate în ceaiuri, băi tradiționale sau păstrate în gospodărie ca simbol al sănătății, prosperității și al ocrotirii casei.

Coronițele de Sânziene, simbol al protecției și al norocului

Printre cele mai cunoscute obiceiuri asociate zilei de 24 iunie se numără culesul florilor de sânziană, plante cu flori galbene și parfum delicat, care cresc spontan pe câmpuri și pajiști. Acestea sunt adunate, de regulă, în ajunul sărbătorii și împletite în cununi sau coronițe folosite în diverse practici tradiționale.

În credința populară, purtarea unei astfel de împletituri are rolul de a aduce noroc, armonie și ocrotire împotriva răului. Totodată, fetele necăsătorite obișnuiesc să o poarte pe cap ori să o așeze sub pernă, existând credința că astfel pot primi în vis un semn despre viitorul partener.

Folclorul românesc atribuie nopții dintre 23 și 24 iunie o încărcătură aparte, considerând-o un moment în care puterile naturii ating intensitatea maximă, iar legătura dintre lumea văzută și cea nevăzută devine mai puternică. În acest context, florile de sânziană sunt păstrate în gospodării, așezate la porți, la ferestre sau în interiorul locuințelor, fiind considerate simboluri ale sănătății, prosperității și protecției familiei.

Editor : M.C.

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