Sărbătoare importantă în calendarul ortodox pe 17 septembrie: Ce nume sunt celebrate și cui îi spunem „La mulți ani”

Biserica ortodoxă le pomenește la 17 septembrie pe Sfânta Muceniță Sofia și pe fiicele sale, Pistis, Elpis și Agapis, nume asociate în tradiția creștină cu virtuțile credinței, nădejdii și dragostei. Istoria martiriului lor a rămas, de-a lungul veacurilor, o mărturie despre curajul de a nu renunța la convingerile religioase nici în fața suferinței și a morții.

Sărbătoarea aduce în prim-plan povestea unei mame care și-a crescut fiicele în credință și le-a rămas alături în fața celor mai grele încercări, devenind peste veacuri un simbol al iubirii, statorniciei și jertfei.

Cine a fost Sfânta Sofia

Potrivit tradiției creștine, Sfânta Sofia a trăit în Italia, în secolul al II-lea, în timpul împăratului roman Hadrian. Rămasă văduvă, ea și-a crescut cele trei fiice în credința creștină și le-a numit după virtuțile teologice: Pistis - Credința, Elpis - Nădejdea și Agapis - Dragostea.

Relatările bisericești arată că Sofia și copiii săi nu și-au ascuns convingerile religioase. După ce au fost denunțate unui dregător, au fost aduse la Roma, înaintea împăratului Hadrian, care le-a cerut fetelor să aducă jertfă zeiței Artemis. Cele trei au refuzat să renunțe la creștinism, în pofida amenințărilor la care au fost supuse.

Pistis, Elpis și Agapis aveau, potrivit tradiției, 12, 10 și, respectiv, 9 ani. Pentru refuzul lor, au fost torturate și apoi ucise prin decapitare, în timp ce mama a fost silită să asiste la suferințele lor. Sofia nu a fost executată, însă biserica o cinstește ca muceniță pentru durerea îndurată și pentru statornicia manifestată în timpul martiriului fiicelor sale.

După moartea fetelor, împăratul i-ar fi permis să le ia trupurile. Sfânta Sofia le-a îngropat în afara Romei și a rămas timp de trei zile lângă mormânt, unde, conform aceleiași tradiții, a murit. Credincioșii au așezat-o alături de copiii săi.

Pomenirea lor este consemnată în calendarul ortodox la 17 septembrie. Numele Sofia provine din limba greacă și înseamnă „înțelepciune”, iar istoria mamei și a celor trei fiice este evocată în tradiția creștină drept mărturie a credinței și a legăturii dintre părinte și copii.

Tradiții și obiceiuri de Sfânta Sofia 2026

Ziua de 17 septembrie 2026 este un moment de rugăciune și reculegere pentru credincioși. În această zi, mulți merg la biserică pentru a participa la Sfânta Liturghie și pentru a se ruga pentru sănătatea, liniștea și ocrotirea familiei. Sărbătoarea este privită și ca un prilej de a cinsti legătura dintre mamă și fiică, prin exemplul oferit de Sfânta Sofia și cele trei tinere mucenițe.

Un gest întâlnit în această zi este aprinderea lumânărilor, atât în biserică, cât și în cadrul rugăciunii personale de acasă. Lumina are o puternică semnificație în tradiția creștină, fiind asociată cu credința, rugăciunea și nădejdea. De asemenea, unele familii aleg să îi pomenească pe cei adormiți și să ofere de pomană alimente sau alte daruri, ca expresie a iubirii și a pomenirii celor plecați dintre cei vii.

Ce nume sunt sărbătorite pe 17 septembrie

La 17 septembrie își sărbătoresc onomastica persoanele care poartă numele Sofia. Prenumele s-a răspândit în numeroase spații culturale și lingvistice, fiind întâlnit sub forme precum Sophia, Sophie, Sofía sau Zofia.

În aceeași zi sunt pomenite și fiicele sale, Sfintele Mucenițe Pistis, Elpis și Agapis, astfel că sărbătoarea îi include și pe cei care poartă aceste prenume.

Care este semnificația numelui Sofia

Numele Sofia provine din substantivul grecesc „sophía”, tradus prin „înțelepciune”. Din scrierile vechi, sensul său etimologic a determinat asocierea prenumelui cu discernământul, cunoașterea și capacitatea de a înțelege lucrurile în profunzime.

Povestea sfintei și a celor trei fiice ale sale a contribuit la consolidarea acestei semnificații, iar Sofia este astăzi un nume asociat cu valori precum înțelepciunea, răbdarea și puterea sufletească.

Troparul Sfintei Mucenițe Sofia și al fiicelor sale, glasul 4

În ziua de 17 septembrie, biserica le cinstește pe Sfânta Muceniță Sofia și pe fiicele sale și prin troparul dedicat acestora, un imn liturgic care evocă statornicia lor în credință și jertfa pentru Hristos.

„Mielușele cuvântătoare, prin mucenicie v-ați adus Mielului și Păstorului, săvârșind călătoria cea către Hristos și credința păzind-o. Pentru aceea, cu suflet vesel astăzi săvârșind pomenirea voastră cea sfântă, minunatelor, pe Hristos Îl slăvim.”

Editor : M.C.