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Sărbătoare importantă pe 11 noiembrie în calendarul ortodox. Cine este prăznuit și unde se pot închina credincioșii la sfintele moaște

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Sfântul Mina 2026. Sursă Foto Getty Images
Sfântul Mina 2026. Sursă Foto Getty Images
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Din articol
Cine a fost Sfântul Mina Semnificația religioasă a sărbătorii Ce simbolizează numele Mina și cine își sărbătorește onomastica pe 11 noiembrie Cum este cinstit Sfântul Mare Mucenic Mina în 2026 Sfântul Mina, sărbătorit la Biserica „Sfântul Mina” - Vergu din București Rugăciune închinată Sfântului Mina

Biserica ortodoxă îl prăznuiește miercuri, 11 noiembrie, pe Sfântul Mare Mucenic Mina, cunoscut în tradiția creștină ca ocrotitor al celor păgubiți și nedreptățiți. La biserica din Capitală care îi poartă numele, „Sfântul Mina”-Vergu, slujbele de hram încep dimineața, iar credincioșii se pot închina în curtea lăcașului, unde a fost așezată racla care adăpostește un fragment din moaștele sale.

Calendarul ortodox păstrează memoria unor martiri din primele veacuri ale creștinismului, ale căror vieți sunt evocate de la un an la altul în ziua dedicată pomenirii lor.

Cine a fost Sfântul Mina

Potrivit tradiției bisericești, Sfântul Mare Mucenic Mina a fost un soldat creștin originar din Egipt, care a trăit la sfârșitul secolului al III-lea și la începutul secolului al IV-lea. Viața sa este legată de persecuțiile împotriva creștinilor din vremea împăraților romani Dioclețian și Maximian.

Provenea dintr-o familie creștină și a intrat în armata romană după moartea părinților. În timpul persecuțiilor, a părăsit oastea și s-a retras în pustiu, unde s-a dedicat postului și rugăciunii.

Mina a revenit în cetatea Cotuan, din Frigia, unde și-a mărturisit public credința în Iisus Hristos în timpul unei sărbători păgâne. Autoritățile romane l-au arestat și l-au supus la chinuri pentru a-l face să renunțe la creștinism. A rămas statornic în credință în fața amenințărilor și a promisiunilor care i-au fost făcute.

A fost condamnat la moarte și decapitat. Tradiția bisericească situează martiriul său în jurul anului 309. Cinstirea lui s-a răspândit ulterior în lumea creștină, odată cu relatările despre minunile care îi sunt atribuite.

Minunea care l-a făcut cunoscut drept apărătorul celor păgubiți

Una dintre relatările păstrate în tradiția bisericească vorbește despre un călător ucis de gazda care voia să-i ia banii. Potrivit povestirii, Sfântul Mina ar fi intervenit pentru a-l da în vileag pe făptaș și a-i reda călătorului viața și bunurile. Istorisirea este asociată cu cinstirea sfântului ca ocrotitor al celor păgubiți și nedreptățiți.

Semnificația religioasă a sărbătorii

Biserica ortodoxă îl cinstește pe Sfântul Mina pentru curajul cu care și-a mărturisit credința în timpul persecuțiilor. În tradiția ortodoxă, credincioșii îi cer sprijinul în încercări, când suferă o pagubă sau când caută să li se facă dreptate.

Sărbătoarea din 11 noiembrie amintește de martiriul său. Adevărul, cinstea și devotamentul față de Dumnezeu se numără printre valorile pe care credincioșii le asociază acestei zile.

Ce simbolizează numele Mina și cine își sărbătorește onomastica pe 11 noiembrie

Prenumele Mina este cunoscut în tradiția creștină răsăriteană prin Sfântul Mare Mucenic Mina, cinstit atât în biserica ortodoxă, cât și în Biserica Ortodoxă Coptă din Egipt. În tradiția coptă este întâlnită și forma „Mena”, iar în greacă numele apare ca „Minas” (Μηνᾶς). Odată cu răspândirea cinstirii sfântului, prenumele a devenit cunoscut în mai multe țări, inclusiv în România.

Originea exactă a numelui rămâne discutată. În tradiția religioasă, semnificația sa este legată de curajul și statornicia sfântului, precum și de dreptatea și ocrotirea pe care credincioșii le cer în rugăciune.

Pe 11 noiembrie, de ziua Sfântului Mare Mucenic Mina, își pot sărbători onomastica atât femeile, cât și bărbații care poartă acest prenume sau derivate ale sale, dacă numele le-a fost ales în cinstea sfântului.

Cum este cinstit Sfântul Mare Mucenic Mina în 2026

În ziua sărbătorii, credincioșii merg la biserică, participă la Sfânta Liturghie și aprind lumânări. Ei se roagă pentru sănătate, pace sufletească și ocrotirea familiei, precum și pentru ajutor în momentele dificile.

Cei care trec prin conflicte sau se consideră nedreptățiți îi cer sfântului ajutorul pentru aflarea adevărului. I se roagă și cei care încearcă să-și recupereze bunurile pierdute sau furate.

La bisericile care îi poartă hramul se oficiază slujbe dedicate sărbătorii. Credincioșii se pot închina la icoana sfântului și, în lăcașurile care păstrează fragmente din moaștele sale, la racla în care acestea sunt așezate.

Cele mai importante tradiții și obiceiuri

În tradiția populară românească, ziua de 11 noiembrie este asociată cu cinstea, dreptatea și adevărul. Din generație în generație s-a păstrat obiceiul ca oamenii să evite certurile, conflictele și faptele nedrepte, acordând mai multă atenție împăcării și liniștii sufletești.

Totodată, credincioșii obișnuiesc să pomenească persoanele dragi, să se roage pentru cei bolnavi și să ofere ajutor celor aflați în nevoie.

Aceste obiceiuri diferă de la o regiune la alta și trebuie privite ca expresii ale tradiției populare, nu ca obligații impuse de biserică.

Sfântul Mina, sărbătorit la Biserica „Sfântul Mina” - Vergu din București

Hramul Parohiei „Sfântul Mina” - Vergu, Paraclis Patriarhal, din București, a început încă de marți, 10 noiembrie, și continuă miercuri, 11 noiembrie, când este prăznuit Sfântul Mare Mucenic.

Cu această ocazie, credincioșii sunt așteptați să participe la slujbele religioase și să se închine unui fragment din moaștele sfântului, așezat într-un baldachin exterior.

Programul slujbelor de miercuri, 11 noiembrie

  • 08:00 - Slujba Utreniei;
  • 09:30 - Sfânta Liturghie, oficiată de Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul, Episcop-vicar patriarhal;
  • 12:00 - Parastas pentru ctitori;
  • 16:30 - Slujba Vecerniei și Acatistul Sfântului Mare Mucenic Mina.

Rugăciune închinată Sfântului Mina

„Sfinte Mare Mucenice Mina, ocrotitorule al celor nedreptățiți și grabnic ajutător al celor aflați în necazuri, roagă-te lui Dumnezeu pentru mine. Ajută-mă să aflu adevărul, să fiu izbăvit(ă) de nedreptate și să-mi recapăt bunurile pierdute, dacă aceasta îmi este de folos. Dă-mi răbdare, înțelepciune și putere să trec peste încercările vieții. Nu mă lăsa singur(ă) în necazurile mele, ci mijlocește pentru mine înaintea lui Dumnezeu. Amin.”

Editor : M.C.

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