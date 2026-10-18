Sărbătoare în calendarul ortodox: Cine își serbează onomastica și cui trebuie să-i urezi „La mulți ani” pe 18 octombrie

Pe 18 octombrie, creștinii ortodocși îl sărbătoresc pe Sfântul Apostol Luca, una dintre figurile importante ale creștinismului timpuriu. Cunoscut drept autorul celei de-a treia Evanghelii și al Faptelor Sfinților Apostoli, acesta a avut un rol esențial în transmiterea învățăturilor lui Iisus Hristos și în răspândirea mesajului creștin, numele său rămânând strâns legat de credință, compasiune și devotament față de aproape.

Praznicul este însemnat cu o cruce neagră în calendarul ortodox, simbol care indică o zi de pomenire a sfântului, fără rangul liturgic al marilor sărbători evidențiate cu cruce roșie.

Cine a fost Sfântul Luca

Sfântul Apostol și Evanghelist Luca este cunoscut în tradiția creștină ca medic, însoțitor al Sfântului Apostol Pavel și autor al Evangheliei care îi poartă numele și al Faptelor Sfinților Apostoli. Potrivit tradiției bisericești, era originar din Antiohia Siriei și l-a însoțit pe Pavel în unele dintre călătoriile sale misionare.

Evanghelia după Luca prezintă viața și învățăturile lui Iisus Hristos, de la relatările despre nașterea Sa până la Patimi, Înviere și Înălțare. Milostenia, iertarea și grija față de cei aflați în suferință ocupă un loc important în această scriere, în care se regăsesc pilda fiului risipitor și cea a samarineanului milostiv.

Faptele Sfinților Apostoli continuă relatarea cu începuturile bisericii și răspândirea credinței creștine după Înălțarea Mântuitorului. Lucrarea urmărește activitatea apostolilor, acordând o atenție deosebită misiunii Sfântului Petru și călătoriilor Sfântului Pavel.

Tradiția bisericească îl asociază pe Luca și cu începuturile picturii de icoane, atribuindu-i reprezentări ale Maicii Domnului. Această atribuire ține de tradiția religioasă și stă la baza cinstirii sale ca ocrotitor al iconarilor.

Semnificația religioasă a sărbătorii

Prăznuirea Sfântului Apostol și Evanghelist Luca, pe 18 octombrie, aduce în atenția credincioșilor contribuția sa la transmiterea învățăturilor lui Iisus Hristos și la mărturisirea credinței creștine. Sărbătoarea este un prilej de rugăciune și de reflecție asupra milosteniei, iertării și iubirii față de aproapele, teme prezente în Evanghelia care îi poartă numele.

Cinstirea sa ca medic și evanghelist pune în legătură grija pentru cei bolnavi cu slujirea spirituală. În tradiția bisericii, exemplul său exprimă responsabilitatea față de omul aflat în suferință și folosirea cunoștințelor în sprijinul celorlalți.

Cine își sărbătorește onomastica pe 18 octombrie

În ziua în care este cinstit Sfântul Apostol, își pot sărbători onomastica persoanele care poartă numele Luca și derivatele acestuia, în funcție de tradiția familiei și de calendarul religios urmat.

Prenumele Luca este întâlnit atât în România, cât și în numeroase țări europene, fiind apreciat pentru sonoritatea sa simplă și pentru legătura cu tradiția creștină.

Ce semnifică numele Luca

Numele Luca este asociat cu forma greacă „Loukas”, preluată în latină ca „Lucas”, și este explicat etimologic prin sensul „originar din Lucania”, o regiune istorică din sudul Italiei. În tradiția creștină, numele este strâns legat de Sfântul Apostol și Evanghelist Luca, această asociere contribuind la răspândirea sa în numeroase țări.

Tradiții și obiceiuri de Sfântul Luca 2026

În tradiția populară românească, ziua de 18 octombrie este asociată și cu Lucinul sau Ziua Lupului, o sărbătoare din vechiul calendar al satului, legată de protejarea gospodăriilor și a animalelor. În comunitățile pastorale, oamenii respectau anumite interdicții privind treburile casnice, în credința că astfel își fereau turmele de atacurile lupilor.

Potrivit unor credințe populare, în această zi nu se scoteau cenușa și gunoiul de sub vatră, deoarece se considera că gestul putea atrage primejdii asupra animalelor. Aceste practici variau de la o regiune la alta și aparțin folclorului, nu rânduielilor bisericii ortodoxe.

Editor : M.C.