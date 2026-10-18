Live TV

Sărbătoare în calendarul ortodox: Cine își serbează onomastica și cui trebuie să-i urezi „La mulți ani” pe 18 octombrie

Data publicării:
Sfântul Luca 2026. Sursă Foto Getty Images
Sfântul Luca 2026. Sursă Foto Getty Images
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google
Din articol
Cine a fost Sfântul Luca Semnificația religioasă a sărbătorii Cine își sărbătorește onomastica pe 18 octombrie Tradiții și obiceiuri de Sfântul Luca 2026

Pe 18 octombrie, creștinii ortodocși îl sărbătoresc pe Sfântul Apostol Luca, una dintre figurile importante ale creștinismului timpuriu. Cunoscut drept autorul celei de-a treia Evanghelii și al Faptelor Sfinților Apostoli, acesta a avut un rol esențial în transmiterea învățăturilor lui Iisus Hristos și în răspândirea mesajului creștin, numele său rămânând strâns legat de credință, compasiune și devotament față de aproape.

Praznicul este însemnat cu o cruce neagră în calendarul ortodox, simbol care indică o zi de pomenire a sfântului, fără rangul liturgic al marilor sărbători evidențiate cu cruce roșie.

Cine a fost Sfântul Luca

Sfântul Apostol și Evanghelist Luca este cunoscut în tradiția creștină ca medic, însoțitor al Sfântului Apostol Pavel și autor al Evangheliei care îi poartă numele și al Faptelor Sfinților Apostoli. Potrivit tradiției bisericești, era originar din Antiohia Siriei și l-a însoțit pe Pavel în unele dintre călătoriile sale misionare.

Evanghelia după Luca prezintă viața și învățăturile lui Iisus Hristos, de la relatările despre nașterea Sa până la Patimi, Înviere și Înălțare. Milostenia, iertarea și grija față de cei aflați în suferință ocupă un loc important în această scriere, în care se regăsesc pilda fiului risipitor și cea a samarineanului milostiv.

Faptele Sfinților Apostoli continuă relatarea cu începuturile bisericii și răspândirea credinței creștine după Înălțarea Mântuitorului. Lucrarea urmărește activitatea apostolilor, acordând o atenție deosebită misiunii Sfântului Petru și călătoriilor Sfântului Pavel.

Tradiția bisericească îl asociază pe Luca și cu începuturile picturii de icoane, atribuindu-i reprezentări ale Maicii Domnului. Această atribuire ține de tradiția religioasă și stă la baza cinstirii sale ca ocrotitor al iconarilor.

Semnificația religioasă a sărbătorii

Prăznuirea Sfântului Apostol și Evanghelist Luca, pe 18 octombrie, aduce în atenția credincioșilor contribuția sa la transmiterea învățăturilor lui Iisus Hristos și la mărturisirea credinței creștine. Sărbătoarea este un prilej de rugăciune și de reflecție asupra milosteniei, iertării și iubirii față de aproapele, teme prezente în Evanghelia care îi poartă numele.

Cinstirea sa ca medic și evanghelist pune în legătură grija pentru cei bolnavi cu slujirea spirituală. În tradiția bisericii, exemplul său exprimă responsabilitatea față de omul aflat în suferință și folosirea cunoștințelor în sprijinul celorlalți.

Cine își sărbătorește onomastica pe 18 octombrie

În ziua în care este cinstit Sfântul Apostol, își pot sărbători onomastica persoanele care poartă numele Luca și derivatele acestuia, în funcție de tradiția familiei și de calendarul religios urmat.

Prenumele Luca este întâlnit atât în România, cât și în numeroase țări europene, fiind apreciat pentru sonoritatea sa simplă și pentru legătura cu tradiția creștină.

Ce semnifică numele Luca

Numele Luca este asociat cu forma greacă „Loukas”, preluată în latină ca „Lucas”, și este explicat etimologic prin sensul „originar din Lucania”, o regiune istorică din sudul Italiei. În tradiția creștină, numele este strâns legat de Sfântul Apostol și Evanghelist Luca, această asociere contribuind la răspândirea sa în numeroase țări.

Tradiții și obiceiuri de Sfântul Luca 2026

În tradiția populară românească, ziua de 18 octombrie este asociată și cu Lucinul sau Ziua Lupului, o sărbătoare din vechiul calendar al satului, legată de protejarea gospodăriilor și a animalelor. În comunitățile pastorale, oamenii respectau anumite interdicții privind treburile casnice, în credința că astfel își fereau turmele de atacurile lupilor.

Potrivit unor credințe populare, în această zi nu se scoteau cenușa și gunoiul de sub vatră, deoarece se considera că gestul putea atrage primejdii asupra animalelor. Aceste practici variau de la o regiune la alta și aparțin folclorului, nu rânduielilor bisericii ortodoxe.

Editor : M.C.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
cernavoda
1
Barjele scufundate în Dunăre şi alte lucrări făcute pentru centrala de la Cernavodă au...
Steffen Skjottelvik cu sania trasă de câini / urși polari în Canada, Hudson Bay
2
Finalul tragic al unei călătorii de trei ani prin sălbăticia Canadei. Un aventurier s-a...
luca niculescu inquam george calin
3
Luca Niculescu, despre propunerea lui Marian Neacșu la MAI, în ciuda condamnării penale...
United States President Donald J Trump speaks during a meeting with himself and major travel company executives in the O
4
Trump vede Crimeea drept teritoriu ucrainean, dar o crede înconjurată de ocean. „Sunt...
diana stoica usr
5
„De ce avem mai mulți gay decât femei în Guvern”. Diana Stoica (USR) a distribuit un...
Lovitură uriașă pentru FCSB: Denis Drăguș!
Digi Sport
Lovitură uriașă pentru FCSB: Denis Drăguș!
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Pelerinaj Sfântul Dimitrie 2026. Inquam Photos George Călin
Când începe pelerinajul de Sfântul Dimitrie 2026. Ce moaște vor fi aduse în București și care este programul
Ce rugăciune poți rosti de Sfânta Parascheva 2026. Sursă Foto Getty Images
Rugăciune către Sfânta Parascheva. Ce versuri poți rosti pe 14 octombrie pentru sănătate și liniște sufletească
Tradiții și obiceiuri Sfânta Parascheva 2026. Sursă Foto Getty Images
Sfânta Parascheva 2026, sărbătoare cu cruce roșie. Ce alimente se dau de pomană pe 14 octombrie și ce tradiții păstrează credincioșii
Aducerea moaștelor Sfântului Apostol Andrei la Iași. Sursă Foto Getty Images
Ce semnificație are sărbătoarea din 13 octombrie pentru credincioși. Povestea evenimentului care a marcat ortodoxia românească
Sfantul Apostol Toma. Sursă Foto Getty Images
Sărbătoare în calendarul ortodox pe 6 octombrie: Cine este sfântul din Evanghelie cunoscut drept „Necredinciosul”
Recomandările redacţiei
exilenova
Atac masiv cu drone ucrainene la Sankt Petersburg: un terminal...
profimedia-1144086969
Haos în Franța: primării atacate, clădiri incendiate și lupte între...
drone rusești Geran
Volodimir Zelenski a numit principala armă a Ucrainei care reușește...
Milan: Damage caused by clashes between protesters and police during the "Italia in Piazza" demonstration against the high cost of living in the city center
„Orașe transformate în câmpuri de luptă”. Ca în Franța, Guvernul...
Ultimele știri
„O catastrofă pentru patrimoniu”: Primăria din Limoges, distrusă în urma violențelor din Franța, soldate cu 1.200 de arestări
Generații pierdute între diplome și lipsa experienței. Motivele crizei șomajului la tineri: „Este o ruptură”
Locuiești la altă adresă decât cea din buletin? Ce document trebuie să reînnoiești periodic chiar dacă nu te muți
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Zendaya, acuzată de lipsă de maniere după întâlnirea cu Brigitte Macron. Momentul de câteva secunde care a...
Cancan
'E peste 1 milion de dolari.' Cine a plătit tratamentul urmat de Alina Pușcău în America
Fanatik.ro
„Urmează 6 puncte!”. Toate calculele calificării Universității Craiova în primăvara Conference League
editiadedimineata.ro
Rusia intensifică presiunile asupra presei. Redactorul-șef al Novaya Gazeta, dus la audieri
Fanatik.ro
Nicolae Mitea, totul despre relația de 5 ani cu Andreea Tonciu. „Acum m-aș gândi de două ori”
Adevărul
Orașul european care riscă să rămână în întuneric 20 de ore pe zi. Planul Rusiei, dezvăluit de documente...
Digieconomic
Ce se întâmplă cu creditul unei persoane după deces și cine preia datoria. Explicațiile unui avocat
Digi FM
Cine a plătit tratamentul de peste un milion de dolari al Alinei Pușcău. Cum a reușit fotomodelul să acopere...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
I-a cerut fostului soț 250.000€ pensie alimentară, apoi i-a scos tricoul la vânzare! Ce preț a pus
Pro FM
Pitbull are 45 de ani și șase copii. Artistul i-a ținut mereu departe de ochii publicului: „Îi protejez...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
James McAvoy, la un pas de moarte după o procedură medicală. Era singur acasă când plămânii i-au cedat: "A...
Adevarul
O româncă scrie creierul roboților la NASA: „Poate ajunge pe o planetă și să întâlnească extratereștri”
Newsweek
Pensionarii, nemulțumiți de recalcularea pensiilor. „Am primit 68 de lei pentru un an și patru luni de muncă”
Digi FM
Are 61 de ani, ridică greutăți la sală și întoarce toate privirile. Bărbații tineri o curtează, iar soțul ei...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Ce se întâmplă în corp dacă obișnuiești să consumi scorțișoară în mod regulat. 5 efecte ale acestui condiment...
Digi Animal World
Un bărbat a avut parte de șocul vieții când a mers noaptea la toaletă. A aprins lumina și a văzut cum se...
Film Now
Fiica unei actrițe din "Game of Thrones", numită canibală după ce a recunoscut că a mâncat cenușa mamei sale...
UTV
Cât cer Andra, Smiley, Delia și Loredana Groza pentru un concert. Onorariile pot ajunge la 20.000 de euro