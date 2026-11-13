Sărbătoare în calendarul ortodox pe 13 noiembrie. Preotul explică semnificația celor mai importante obiceiuri ale zilei

Sfântul Ioan Gură de Aur este prăznuit în fiecare an pe 13 noiembrie. Cunoscut pentru înțelepciunea învățăturilor sale, curajul mărturisirii credinței și devotamentul față de semeni, acesta a rămas în istoria creștinătății drept unul dintre cei mai mari ierarhi și învățători ai bisericii. Sărbătoarea este un prilej de rugăciune și reflecție, dar și de reamintire a valorilor spirituale pe care sfântul le-a lăsat moștenire credincioșilor.

Sfântul Ioan Gură de Aur este cinstit în calendarul ortodox și în zilele de 27 ianuarie (Aducerea moaștelor Sfântului Ioan Gura de Aur) și 30 ianuarie (Sfinții Trei Ierarhi).

Cine a fost Sfântul Ioan Gură de Aur

Sfântul Ioan Gură de Aur este unul dintre cei mai importanți ierarhi și teologi ai bisericii ortodoxe, fiind recunoscut pentru înțelepciunea predicilor sale, profunzimea învățăturilor și apărarea valorilor creștine. Născut în jurul anului 347, în Antiohia, acesta a rămas în istoria creștinismului drept unul dintre marii Părinți ai bisericii și un remarcabil propovăduitor al Evangheliei.

Datorită talentului său oratoric și felului în care explica învățăturile Sfintei Scripturi, a primit numele de „Gură de Aur”, expresie care subliniază puterea și frumusețea cuvintelor sale. A fost hirotonit preot în Antiohia, iar mai târziu a devenit Arhiepiscop al Constantinopolului, unde s-a remarcat prin activitatea sa pastorală, prin grija față de oamenii sărmani și prin îndemnurile la milostenie, smerenie și viață curată.

De-a lungul activității sale, Sfântul Ioan Gură de Aur a susținut cu fermitate dreptatea și adevărul, fără să ezite să critice abuzurile și nedreptățile vremii. Atitudinea sa curajoasă i-a adus numeroase conflicte cu autoritățile, fiind îndepărtat din scaunul arhiepiscopal și trimis în exil. A trecut la cele veșnice în anul 407, în timpul celui de-al doilea exil, lăsând în urmă o moștenire teologică deosebită.

Semnificația religioasă a sărbătorii

„Sărbătoarea Sfântului Ioan Gură de Aur are o semnificație aparte, mai ales pentru cei care studiază teologia. Acesta este cinstit drept unul dintre cei trei mari dascăli ai lumii și ierarhi ai bisericii, alături de Sfântul Vasile cel Mare și Sfântul Grigorie Teologul.

În același timp, Sfântul Ioan Gură de Aur se bucură de o evlavie deosebită din partea credincioșilor, fiind cunoscut și pentru Liturghia care îi poartă numele și care se săvârșește în cele mai multe zile ale anului bisericesc.

Ce simbolizează numele

Numele său este legat de limba greacă, unde termenul „Hrisostom” înseamnă „Gură de Aur”. Supranumele i-a fost atribuit datorită darului deosebit al cuvântului și talentului său de a transmite învățăturile creștine prin predici pline de înțelepciune și profunzime.

Sfântul Ioan Gură de Aur ajungea să rostească chiar și patru predici într-o singură zi, adresându-se atât celor care se pregăteau pentru primirea Botezului, cât și credincioșilor care participau la Sfânta Liturghie.” , a explicat pentru Digi24.ro preotul Marin Sebastian

Tradiții și obiceiuri pe 13 noiembrie

„De Sfântul Ioan Gură de Aur, este bine să participăm la Sfânta Liturghie, în semn de mulțumire și recunoștință față de cel care a alcătuit această rânduială liturgică. Totodată, putem citi Acatistul dedicat sfântului și este indicat să avem în locuință o icoană cu chipul său, ca simbol al credinței.

Un alt îndemn este să acordăm mai multă atenție cunoașterii învățăturilor creștine și citirii Sfintei Scripturi. Recunoscut pentru erudiția sa, Sfântul Ioan Gură de Aur știa pe de rost numeroase pasaje biblice, oferindu-ne un exemplu de râvnă și devotament față de cuvântul lui Dumnezeu. Prin urmare, este bine să îi urmăm modelul și să ne dedicăm mai mult timp lecturii religioase și dezvoltării spirituale.

Superstiția celor 13 zile de ghinion

În tradiția populară se spune că, de Sfântul Ioan Gură de Aur, oamenii nu trebuie să se certe, deoarece ar urma 13 zile de ghinion sau necazuri. Această credință nu este însă susținută de învățătura bisericii, fiind considerată o superstiție. În schimb, este bine să păstrăm pacea, să evităm conflictele și să manifestăm bunătate și înțelegere față de cei din jur, nu de teama ghinionului, ci din respect față de valorile creștine.

Totodată, sărbătoarea Sfântului Ioan Gură de Aur precedă apropierea Postului Nașterii Domnului, motiv pentru care este indicat să întâmpinăm această perioadă cu mai multă cumpătare și pregătire sufletească. Rugăciunea, liniștea interioară și apropierea de Dumnezeu sunt esențiale în acest demers.

Prin curajul și statornicia de care a dat dovadă, Sfântul Ioan Gură de Aur rămâne un exemplu de urmat pentru credincioși, îndemnându-ne să înfruntăm cu încredere încercările vieții și să nu renunțăm la valorile în care credem. Tocmai de aceea, dincolo de superstițiile populare, această zi este un prilej de reflecție și de întărire a credinței.”, a conchis preotul

Editor : Marina Cimpoacă