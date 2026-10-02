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Sărbătoare în calendarul ortodox pe 2 octombrie: Cine își serbează numele și cui trebuie să-i urezi „La mulți ani”

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Sfântul Ciprian 2026. Sursă Foto Getty Images
Sfântul Ciprian 2026. Sursă Foto Getty Images
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Din articol
Cine a fost Sfântul Ciprian Sfântul Ciprian 2026: Tradiții și obiceiuri respectate pe 2 octombrie Cine își sărbătorește onomastica de Sfântul Ciprian

Sfântul Ciprian este prăznuit pe 2 octombrie, într-o zi cu o puternică semnificație spirituală pentru credincioșii ortodocși. Cunoscut pentru convertirea la creștinism și mărturisirea credinței până la martiriu, este cinstit împreună cu Sfânta Muceniță Iustina, iar în tradiția bisericii, cei doi sunt considerați exemple de statornicie, curaj și devotament față de Hristos.

Sărbătoarea este marcată prin rugăciuni, rânduieli religioase și obiceiuri păstrate în diferite comunități.

Cine a fost Sfântul Ciprian

Potrivit scrierilor vechi, Sfântul Ciprian a trăit în Antiohia, un important oraș al Antichității, situat în regiunea istorică a Siriei, unde, înainte de convertirea la creștinism, era preocupat de practicile păgâne și de magie. Viața sa avea însă să se schimbe în urma întâlnirii cu Sfânta Muceniță Iustina, o tânără creștină care a rămas neclintită în fața încercărilor.

Statornicia și puterea ei sufletească l-au impresionat și l-au determinat să renunțe la practicile de până atunci. Ciprian și-a ars cărțile și a ales calea creștină, iar, după ce a primit botezul, a intrat în slujirea bisericii, ajungând, în timp, episcop.

Mai târziu, în timpul persecuțiilor împotriva creștinilor, Ciprian și Iustina au fost arestați și supuși chinurilor. Cei doi au refuzat să renunțe la Hristos, motiv pentru care au fost condamnați la moarte și martirizați la Nicomidia, în jurul anului 304.

De la renunțarea la practicile păgâne până la apărarea credinței cu prețul vieții, parcursul Sfântului Ciprian este legat de convertire, statornicie și transformare profundă. Prin acest exemplu, el a rămas în tradiția creștină un simbol al celui care își schimbă radical drumul și își asumă până la capăt noua cale aleasă.

Sfântul Ciprian 2026: Tradiții și obiceiuri respectate pe 2 octombrie

Credincioșii întâmpină sărbătoarea Sfântului Ciprian prin rugăciune, participarea la Sfânta Liturghie și pomenirea celor dragi. Pentru mulți creștini, această zi este un prilej de reculegere și apropiere de Dumnezeu, în care atenția se îndreaptă către credință, liniște sufletească și fapte bune.

Printre obiceiurile întâlnite se numără aprinderea unei lumânări și rostirea unei rugăciuni către Sfântul Ciprian, considerat în tradiția creștină un exemplu de întoarcere la credință și de schimbare a vieții. Credincioșii se pot ruga pentru sănătate, pace în familie, izbăvire de necazuri și întărire sufletească.

În unele zone, sărbătoarea este marcată și prin împărțirea de alimente celor sărmani sau oferirea de pomană pentru cei adormiți. Aceste gesturi de milostenie exprimă credința și grija față de persoanele aflate în nevoie.

Tradiția populară recomandă, totodată, petrecerea zilei în liniște, cu respect față de semnificația sărbătorii. Dincolo de obiceiurile păstrate, mesajul spiritual rămâne esențial: credința, pocăința, iertarea și dorința de îndreptare.

Cine își sărbătorește onomastica de Sfântul Ciprian

Pe 2 octombrie 2026, își sărbătoresc onomastica persoanele care poartă numele Ciprian sau forme derivate ale acestui prenume.

De origine latină, numele provine din „Cyprianus” și înseamnă „originar din Cipru” sau „cel care vine din Cipru”. De-a lungul timpului, s-a răspândit în spațiul creștin, devenind strâns legat de figura Sfântului Sfințit Mucenic Ciprian.

Această asociere i-a conferit și o semnificație spirituală, legată de statornicie, curaj și transformarea profundă a vieții, reflectate în parcursul sfântului.

Editor : M.C.

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