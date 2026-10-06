Sărbătoare în calendarul ortodox pe 6 octombrie: Cine este sfântul din Evanghelie cunoscut drept „Necredinciosul”

Creștinii ortodocși îl prăznuiesc marți, 6 octombrie 2026, pe Sfântul Toma, unul dintre cei doisprezece Apostoli ai lui Iisus Hristos. Cunoscut drept „Toma Necredinciosul”, acesta este amintit pentru îndoiala exprimată după Învierea Mântuitorului, dar mai ales pentru convingerea profundă și mărturisirea fermă a credinței în urma întâlnirii cu Hristos cel Înviat.

Sărbătoarea este marcată în bisericile ortodoxe prin slujbe și rugăciune, iar credincioșii sunt îndemnați să dedice această zi reculegerii și apropierii de cei dragi.

Cine a fost Sfântul Apostol Toma

Sfântul Apostol Toma a fost unul dintre cei doisprezece Apostoli ai lui Iisus Hristos și o figură importantă a creștinismului timpuriu. A rămas în memoria bisericii atât prin episodul îndoielii de după Învierea Mântuitorului, cât și prin râvna cu care a vestit Evanghelia în ținuturi îndepărtate.

Potrivit tradiției creștine, era originar din Galileea. L-a urmat pe Iisus în timpul propovăduirii Sale, fiind martor la numeroase minuni, învățături și momente importante din viața acestuia. Relatările evanghelice îl prezintă ca pe un ucenic sincer și atent, preocupat să înțeleagă pe deplin evenimentele trăite alături de Hristos și de ceilalți Apostoli.

Această fire îl îndemna să își exprime deschis nelămuririle și să caute răspunsuri la întrebările care îl frământau. Parcursul său ilustrează astfel felul în care dorința de înțelegere poate conduce, în cele din urmă, la o convingere profundă și la o mărturisire puternică a credinței.

Cum și-a câștigat numele de „Necredinciosul”

Denumirea de „Toma Necredinciosul” provine dintr-unul dintre cele mai cunoscute episoade ale Noului Testament, consemnat în Evanghelia după Ioan. După Înviere, Iisus Hristos li S-a arătat Apostolilor, însă Toma nu se afla atunci alături de ceilalți ucenici.

Când aceștia i-au spus că L-au văzut pe Domnul, el a mărturisit că nu putea accepta vestea fără să vadă semnele rănilor și să le atingă. Reacția sa a stat la originea apelativului „Necredinciosul”, sub care a rămas cunoscut în tradiția creștină.

Opt zile mai târziu, Hristos S-a arătat din nou ucenicilor, de această dată în prezența lui Toma. Mântuitorul i-a îngăduit să vadă și să atingă rănile Sale, răspunzând astfel frământărilor pe care le avusese după Înviere. În urma întâlnirii, Apostolul a rostit una dintre cele mai puternice mărturisiri consemnate în Evanghelie: „Domnul meu și Dumnezeul meu!”.

De la îndoială la mărturisire

Întâlnirea cu Hristos cel Înviat a schimbat profund semnificația episodului care i-a adus Sfântului Toma numele de „Necredinciosul”. Dincolo de ezitarea inițială, parcursul său vorbește despre căutarea sinceră a adevărului și despre trecerea de la neliniște la convingere deplină.

În tradiția creștină, Apostolul este amintit astfel nu doar pentru îndoiala exprimată la început, ci mai ales pentru fermitatea cu care și-a mărturisit credința după revederea Mântuitorului.

Sfântul Apostol Toma 2026: Tradiții și obiceiuri respectate pe 6 octombrie

Spre deosebire de alte sărbători din calendarul ortodox, aceasta nu este însoțită de numeroase tradiții populare românești, fiind marcată în principal prin participarea la slujbele religioase și prin rugăciune.

Credincioșii pot participa la Sfânta Liturghie și se pot ruga pentru sănătate, liniște sufletească și ajutor în perioadele dificile. Totodată, citirea Acatistului Sfântului Apostol Toma reprezintă o formă de cinstire și de apropiere spirituală de acesta.

Un loc important în calendarul ortodox îl ocupă și Duminica Tomei, sărbătorită în prima duminică după Paști. Cu acest prilej este rememorată întâlnirea ucenicului cu Hristos cel Înviat, precum și mărturisirea sa: „Domnul meu și Dumnezeul meu!”. Episodul amintește de puterea credinței și de schimbarea pe care revederea Mântuitorului a adus-o în viața apostolului.

Pentru cei care poartă numele sfântului, 6 octombrie este și un prilej de sărbătoare în familie sau împreună cu apropiații. În spiritul acestei zile, oamenii pot oferi sprijin persoanelor aflate în nevoie, pot face o faptă bună ori pot petrece timp alături de cei dragi.

Parcursul sfântului reflectă căutarea adevărului, depășirea îndoielii și afirmarea deplină a convingerilor religioase, rămânând un reper important pentru creștini.

Editor : M.C.