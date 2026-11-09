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Sărbătoare în calendarul ortodox pe 9 noiembrie: Sfântul căruia credincioșii îi cer ajutorul pentru sănătate. Ce nume sunt celebrate

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Sfântul Nectarie Taumaturgul 2026. Sursă Foto Getty Images
Sfântul Nectarie Taumaturgul 2026. Sursă Foto Getty Images
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Din articol
Cine a fost Sfântul Nectarie Taumaturgul Ce semnificație religioasă are sărbătoarea Cine își celebrează onomastica pe 9 noiembrie Sfântul Nectarie Taumaturgul 2026: Cum este cinstit pe 9 noiembrie

Sfântul Nectarie Taumaturgul este pomenit în calendarul ortodox pe 9 noiembrie și cinstit ca ocrotitor al bolnavilor, în special al celor diagnosticați cu cancer. Cunoscut pentru mărturiile despre vindecări atribuite mijlocirii sale, ierarhul grec este invocat în rugăciunile credincioșilor pentru sănătate și alinarea suferințelor.

Ziua de 9 noiembrie aduce în atenție istoria unui ierarh grec devenit cunoscut în întreaga lume ortodoxă. De numele său se leagă pelerinaje, mărturii păstrate în tradiția bisericească și o sărbătoare onomastică pentru cei care îi poartă prenumele.

Cine a fost Sfântul Nectarie Taumaturgul

Sfântul Nectarie Taumaturgul, cunoscut și ca Nectarie din Eghina, a fost un ierarh al bisericii ortodoxe, teolog și duhovnic grec, care a trăit în a doua jumătate a secolului al XIX-lea și la începutul secolului al XX-lea. S-a născut în anul 1846, în localitatea Silivria, aflată astăzi pe teritoriul Turciei, și a primit la botez numele de Anastasie. La aproximativ 30 de ani a intrat în monahism, primind numele de Lazăr, iar ulterior, odată cu hirotonirea ca diacon, pe cel de Nectarie.

În anul 1889, a fost hirotonit mitropolit de Pentapolis, în cadrul Patriarhiei Alexandriei, desfășurându-și activitatea în Egipt. După îndepărtarea din funcție, s-a stabilit în Grecia, unde a continuat să slujească și să se dedice educației teologice. Între 1894 și 1908, a condus Seminarul Teologic Rizarios din Atena.

A întemeiat o comunitate de maici la Mănăstirea „Sfânta Treime” din insula Eghina, unde s-a retras în anul 1908 și și-a petrecut ultimii ani. A murit la 8 noiembrie 1920, într-un spital din Atena, și a fost înmormântat la mănăstirea din Eghina.

Potrivit tradiției bisericești, atât din timpul vieții sale, cât și după moarte au fost consemnate mărturii despre vindecări și alte minuni atribuite mijlocirii sale. Aceste relatări au contribuit la răspândirea evlaviei față de ierarhul cunoscut sub numele de „Taumaturgul”, adică „făcătorul de minuni”. Sfântul Nectarie a fost canonizat de Sinodul Patriarhiei Ecumenice în anul 1961, cu ziua de pomenire la 9 noiembrie.

Ce semnificație religioasă are sărbătoarea

Pomenirea Sfântului Nectarie Taumaturgul are o semnificație aparte în spiritualitatea ortodoxă, fiind un prilej de rugăciune, recunoștință și întărire a credinței. Viața sa este considerată un exemplu de smerenie, răbdare și devotament, iar modul în care a trecut prin încercările întâmpinate de-a lungul anilor reprezintă o mărturie a statorniciei în credință.

Pentru credincioși, această zi este și un moment de rugăciune pentru sănătate și alinare în suferință. Nectarie este cinstit în mod deosebit ca ocrotitor al bolnavilor, iar numeroși oameni îi cer ajutorul în perioadele dificile, mai ales atunci când se confruntă cu afecțiuni grave. În tradiția ortodoxă, rugăciunile adresate lui exprimă nădejdea în ajutorul lui Dumnezeu și în puterea mijlocirii sfinților.

Dincolo de evlavia legată de minunile atribuite rugăciunilor sale, sărbătoarea transmite un mesaj despre puterea credinței, răbdarea în fața suferinței și grija față de cei aflați în nevoie. Este, totodată, o ocazie de reflecție asupra exemplului său de viață și a valorilor creștine pe care le-a mărturisit.

Cine își celebrează onomastica pe 9 noiembrie

În ziua în care este cinstit Sfântul Nectarie Taumaturgul, își pot sărbători onomastica persoanele care poartă prenumele Nectarie sau Nectaria, precum și variante ale acestora, precum Nectarios, Nektarios ori Nektaria, prenume întâlnite în alte limbi.

Ce simbolizează numele Nectarie

Prenumele Nectarie își are originea în limba greacă, provenind de la forma „Nektarios”, derivată din termenul „nektar”. În mitologia greacă, acesta desemna băutura zeilor, căreia i se atribuia puterea de a oferi nemurirea.

Din punct de vedere simbolic, numele este asociat cu ideea de viață veșnică, puritate și nemurire, păstrând totodată o puternică legătură cu tradiția creștină prin cinstirea Sfântului Nectarie.

Sfântul Nectarie Taumaturgul 2026: Cum este cinstit pe 9 noiembrie

Rugăciunile pentru sănătate ocupă un loc important în cinstirea Sfântului Nectarie, considerat în tradiția ortodoxă un ocrotitor al bolnavilor.

Credincioșii îi cer mijlocirea pentru alinarea suferințelor, însănătoșire și întărire sufletească, mai ales atunci când în familie există persoane diagnosticate cu afecțiuni grave precum cancer. Cinstirea sfântului poate fi însoțită de acte de milostenie, precum oferirea de alimente, sprijinirea persoanelor aflate în dificultate sau vizitarea celor bolnavi.

Dincolo de aceste practici, ziua de 9 noiembrie este un moment de reflecție asupra răbdării, smereniei și credinței, virtuți care au definit viața Sfântului Nectarie. Este important de precizat că obiceiurile menționate țin de evlavia credincioșilor și de practica religioasă, neexistând o serie de interdicții gospodărești specifice acestei sărbători, impuse de biserica ortodoxă.

Editor : M.C.

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