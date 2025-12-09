Live TV

Scandal din cauza rochiilor lui Amy Winehouse: tatăl artistei le acuză pe prietenele cântăreței ca i-au vândut fără drept bunurile

Amy Winehouse, în 2006 Foto: Profimedia

Prietenele regretatei cântăreţe britanice Amy Winehouse, care au câştigat peste 700.000 de lire sterline (800.000 de euro) prin scoaterea la licitaţie a rochiilor şi altor obiecte care au aparţinut acesteia, se confruntă cu un proces intentat de tatăl ei, care susţine că banii ar fi trebuit să ajungă la familie şi la o fundaţie dedicată memoriei artistei.

Mitchell Winehouse, care a intentat un proces deschis luni la Înalta Curte din Londra, le acuză pe Naomi Parry, fosta stilistă a vedetei decedate în 2011, şi pe Catriona Gourlay, fosta colegă de cameră a cântăreţei, că şi-au însuşit în mod ilegal bunurile sale pentru a le vinde, păstrând sumele obţinute, scrie AFP, potrivit Agerpres.

Potrivit avocatului lui Mitchell Winehouse, Henry Legge, cele două femei au vândut la licitaţie, din noiembrie 2021 până în mai 2023, aproximativ 150 de obiecte care au aparţinut interpretei piesei „Back to Black”, inclusiv rochii pe care aceasta le-a purtat în timpul ultimului său turneu din iunie 2011. Cântăreaţa în vârstă de 27 de ani a murit luna următoare, la 23 iulie, din cauza intoxicaţiei cu alcool.

Conform procesului, Mitchell Winehouse consideră că este unicul proprietar al acestor obiecte şi, prin urmare, că ar fi trebuit să primească veniturile obţinute în urma vânzării lor prin intermediul casei de licitaţii Julien's, cu sediul în Los Angeles. Persoanele care au participat la licitaţie au fost informate că 30% din venituri vor fi donate Fundaţiei Amy Winehouse.

Însă, potrivit lui Ted Loveday, avocatul Catrionei Gourlay, majoritatea obiectelor au fost împrumutate sau oferite de cântăreaţă celor două femei, chiar dacă nu există nicio dovadă tangibilă a acestor cadouri. „Dacă o tânără de 19 ani îi dăruieşte o eşarfă sau cercei prietenei sale, nimeni nu semnează un contract”, a argumentat avocatul, subliniind „generozitatea” cântăreţei.

Catriona Gourlay şi Naomi Parry au cunoscut-o pe Amy Winehouse la începutul anilor 2000, înainte ca artista să devină o vedetă internaţională. Stilista ei, Naomi Parry, a creat unele dintre cele mai faimoase ţinute de scenă ale acesteia, inclusiv rochia „Bamboo Dress”, pe care a purtat-o în ultimul său turneu şi care s-a vândut la licitaţie cu 243.200 de dolari (209.016 euro) în 2021.

Marţi, în a doua zi a procesului, avocata lui Naomi Parry, Beth Grossman, a subliniat juriului diferenţa de avere dintre Mitchell Winehouse, care a recunoscut că este multimilionar datorită moştenirii fiicei sale, şi cele două femei, care „strâng cureaua”.

Conform plângerii, Mitchell Winehouse le-a oferit iniţial celor două femei o înţelegere amiabilă, propunându-le să îi cedeze 30% din câştiguri. Însă, după ce acestea au refuzat, el a decis să apeleze la justiţie, solicitând suma integrală obţinută în urma vânzărilor, estimată de avocaţii săi la 730.000 de lire sterline.

Audierile sunt programate să se încheie vineri, verdictul urmând să fie pronunţat la o dată nespecificată.

