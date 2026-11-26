Sfântul Andrei și Ziua Națională a României sunt sărbătorite în 2026 luni, 30 noiembrie, respectiv marți, 1 decembrie. Angajații care beneficiază de ambele zile libere, precum și de repaus în weekend, vor avea o minivacanță de patru zile. Supermarketurile, hipermarketurile și centrele comerciale pot rămâne deschise în această perioadă, în funcție de orarul stabilit de fiecare comerciant.

Unele lanțuri de retail au afișat deja intervalele de funcționare pentru cele două sărbători legale, în timp ce altele publică, deocamdată, doar programul obișnuit.

Programul supermarketurilor de Sfântul Andrei și Ziua Națională 2026

Programul magazinelor Lidl

Potrivit informațiilor afișate pe site-ul oficial Lidl, magazinele verificate vor rămâne deschise atât pe 30 noiembrie, cât și pe 1 decembrie 2026.

În funcție de locație, clienții vor putea face cumpărături între orele 07:00 și 21:00 sau 22:00. Orarul fiecărei unități poate fi consultat în secțiunea dedicată localizării magazinelor.

Programul magazinelor Kaufland de Sfântul Andrei și 1 Decembrie

Kaufland afișează pe site-ul oficial intervalele de funcționare ale magazinelor, care diferă în funcție de localitate. Mai multe unități sunt deschise, în mod obișnuit, de luni până sâmbătă, între orele 07:00 și 22:00 sau 22:30. Retailerul nu a comunicat eventuale modificări pentru cele două sărbători.

Program Carrefour

Mai multe hipermarketuri Carrefour funcționează, de regulă, între orele 08:00 și 21:00 sau 22:00, însă există și locații care se deschid la 07:00 ori 07:30. Compania nu a anunțat încă un orar distinct pentru minivacanță. Clienții pot consulta intervalele de funcționare ale fiecărei unități pe site-ul oficial.

Programul magazinelor Auchan în minivacanța de 1 decembrie

Mai multe hipermarketuri Auchan au un program zilnic cuprins între orele 07:00 și 22:00, iar unele sunt deschise până la 23:00. Retailerul nu a publicat încă o informare specifică privind funcționarea unităților comerciale de Sfântul Andrei și Ziua Națională a României.

Program PENNY

Mai multe magazine PENNY funcționează de luni până sâmbătă, între orele 07:30 și 22:00. În 2025, compania a menținut orarul obișnuit în ambele zile de sărbătoare legală. Pentru anul în curs, retailerul nu a publicat încă un anunț similar.

Programul magazinelor Mega Image

Intervalele de funcționare ale magazinelor Mega Image și Shop&Go diferă în funcție de locație, unele unități fiind deschise inclusiv non-stop. Programul aferent celor două sărbători rămâne de confirmat. Clienții pot consulta informațiile actualizate în secțiunea dedicată magazinelor, disponibilă pe site-ul oficial al companiei.

Sunt deschise mallurile pe 30 noiembrie și 1 decembrie?

În anii precedenți, centrele comerciale au funcționat după programul obișnuit de Sfântul Andrei și Ziua Națională a României. Nici în 2026 nu au fost anunțate, până în prezent, modificări ale orarului pentru cele două sărbători legale.

Hipermarketurile, restaurantele și cinematografele din incinta acestora pot avea însă intervale de funcționare diferite.

Ce obligații au comercianții privind programul de sărbători

Potrivit legislației privind comercializarea produselor și serviciilor de piață, fiecare comerciant își stabilește propriul orar, cu respectarea prevederilor din domeniul muncii și a reglementărilor locale aplicabile.

Magazinele alimentare nu pot fi închise mai mult de două zile consecutive, cu excepția situațiilor în care există motive obiective care împiedică desfășurarea activității. Comercianții sunt obligați să afișeze la intrare, într-un loc vizibil din exterior, programul stabilit și să respecte intervalul comunicat publicului.

Editor : C.S.