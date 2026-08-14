Live TV

Se spune sau nu „La mulți ani” pe 15 august, de Sfânta Maria Mare. Explicația preotului pentru urările de ziua onomastică

Data publicării:
„La mulți ani” pe 15 august. Foto Getty Images
„La mulți ani” pe 15 august. Foto Getty Images
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google
Din articol
Se spune „La mulți ani” pe 15 august? De ce Adormirea Maicii Domnului nu este considerată o zi de tristețe Care este diferența dintre Sfânta Maria Mare și Sfânta Maria Mică

Adormirea Maicii Domnului, prăznuită la 15 august și cunoscută în popor drept Sfânta Maria Mare, este una dintre cele mai importante sărbători creștine. Cu acest prilej revine însă aceeași întrebare: este potrivit să le spunem „La mulți ani” persoanelor care poartă numele Maria sau prenume derivate ori felicitările trebuie transmise pe 8 septembrie, de Sfânta Maria Mică? Preotul explică semnificația praznicului și motivul pentru care onomastica poate fi celebrată și la această dată.

Confuzia pornește de la asocierea cu trecerea Fecioarei Maria din viața pământească, eveniment care nu trebuie privit exclusiv ca un moment de tristețe. În învățătura creștină, praznicul amintește mutarea Născătoarei de Dumnezeu la viața cerească și are o profundă semnificație spirituală.

Se spune „La mulți ani” pe 15 august?

Persoanele care poartă numele Maria sau prenume derivate pot primi urări de „La mulți ani” pe 15 august, deoarece nu există nicio regulă bisericească potrivit căreia felicitările adresate cu ocazia onomasticii ar fi nepotrivite de Sfânta Maria Mare.

Nedumerirea pornește, în principal, de la denumirea praznicului și de la asocierea acestuia cu trecerea Fecioarei Maria din viața pământească. Din acest motiv, unii aleg să transmită mesajele pe 8 septembrie, când Biserica prăznuiește Nașterea Maicii Domnului, sărbătoare cunoscută în popor drept Sfânta Maria Mică. Adormirea Maicii Domnului nu este însă privită în învățătura creștină exclusiv ca un moment de tristețe.

„Spunem «La mulți ani» tuturor celor pe care îi iubim cu fiecare ocazie, dar și pe data de 15 august. Chiar dacă oamenii, atunci când aud denumirea sărbătorii, Adormirea Maicii Domnului, cred că este un eveniment trist, în esență, sărbătoarea este celebrată cu înțelepciune, iubire și milostenie pentru noi toți în întreaga lume. Este ziua în care sufletul și trupul Său este luat de Iisus, Fiul, și ridicat la Ceruri, iar pentru noi acest eveniment este o bucurie, o glorie. Maica Domnului își îndeplinește misiunea întregului neam omenesc pe acest pământ.

Îndemnul meu este să celebrăm Adormirea Maicii Domnului prin iubire, bunătate, iertare și rugăciune. Să ne prețuim oamenii dragi, pe mamele și bunicile noastre, deoarece ele își înțeleg rolul în familie și fac tot ce le stă în putere pentru binele nostru. Să le arătăm celor dragi recunoștina noastră în fiecare zi.”, a transmis pentru Digi24.ro Părintele Gabriel Cazacu, preot la mănăstirea Cașin din București

De ce Adormirea Maicii Domnului nu este considerată o zi de tristețe

În tradiția creștină, moartea Maicii Domnului nu este privită ca un sfârșit, ci ca o trecere către viața veșnică. Potrivit învățăturii bisericești, trupul și sufletul Fecioarei Maria au fost ridicate la cer de Iisus Hristos. Din acest motiv, praznicul are și o dimensiune a speranței și a bucuriei duhovnicești.

„Sărbătoarea din 15 august mai este cunoscută în tradiția populară drept „Paștele din miezul verii”. Denumirea este legată de importanța sa în calendar, dar și de asemănările dintre rânduiala liturgică a acestei perioade și slujbele din Săptămâna Patimilor.

În ajunul praznicului, în numeroase lăcașuri de cult este oficiată slujba Prohodului Maicii Domnului. Epitaful care reprezintă Adormirea Fecioarei Maria este așezat în mijlocul bisericii, iar credincioșii participă la cântări și rugăciuni speciale. Momentul încheie și Postul Adormirii Maicii Domnului, ținut în mod obișnuit în perioada 1-14 august, iar credincioșii sunt îndemnați să marcheze această zi prin rugăciune, împăcare, generozitate și apropiere față de familie.”, a adăugat Părintele Cazacu

Care este diferența dintre Sfânta Maria Mare și Sfânta Maria Mică

Sfânta Maria Mare este denumirea populară a praznicului Adormirii Maicii Domnului, celebrat pe 15 august. Ziua amintește de încheierea vieții pământești a Fecioarei Maria și de mutarea Sa la cer.

Sfânta Maria Mică este sărbătorită pe 8 septembrie și marchează Nașterea Maicii Domnului. Evenimentul este primul mare praznic din anul bisericesc, care începe la 1 septembrie, și este celebrat atât în biserica ortodoxă, cât și în cea romano-catolică.

Editor : C.S.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Eclipsa de Soare 2026. Foto Getty Images
1
Eclipsa de Soare a traversat Europa. Cum s-a văzut de pe Stația Spațială Internațională
CASS reținută din pensii. Inquam Photos George Calin
2
Se restituie CASS reținută din pensii? Clarificările autorităților pentru beneficiari
bile loto
3
S-a câștigat cel mai mare premiu din istoria jocului Loto 6/49. Unde s-a jucat biletul și...
dezertor
4
Comandantul singurului submarin ucrainean care a dezertat la ruși cu tot cu navă a fost...
r kadirov cu doua lansatoare de rachete pe umar
5
„La o lume distanță de Moscova”: Cum evită Kadîrov războiul lui Putin, deși se laudă că...
Ordinul lui Vladimir Putin a dărâmat-o pe Aryna Sabalenka: ”Am ajuns să plâng isteric”
Digi Sport
Ordinul lui Vladimir Putin a dărâmat-o pe Aryna Sabalenka: ”Am ajuns să plâng isteric”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Prohodul Maicii Domnului. Foto Getty Images
Ce semnifică Prohodul Maicii Domnului: Rugăciunea care se rostește pe 14 august, în ajunul Sfintei Maria
Traditii de Adormirea Maicii Domnului 2026. Foto Getty Images
Adormirea Maicii Domnului 2026: Ce alimente se sfințesc la biserică și se împart pe 15 august. Obiceiuri de Sfânta Maria Mare
Pelerinaj Sfântul Ierarh Nifon. Inquam photos George Calin
Sărbătoare importantă pe 11 august: Mare pelerinaj pentru primul sfânt canonizat în România. Ce moaște vor fi expuse spre închinare
Sărbătoare importantă în calendarul ortodox pe 7 august. Foto Getty Images
Sărbătoare importantă în calendarul ortodox pe 7 august: Ce tradiții se respectă și cui trebuie să îi urezi „La mulți ani”
Ce semnifică sărbătoarea Schimbarea la Față a Domnului 2026. Foto Getty Images
Schimbarea la Față a Domnului 2026: Semnificația sărbătorii care marchează unul dintre cele mai importante momente biblice
Recomandările redacţiei
Drona-kamikaze.-Foto-Profimedia-Images-1536x1129
O dronă s-a prăbușit în nordul județului Tulcea. MApN a găsit...
dunare debit 2
Debitul Dunării la intrarea în ţară va scădea la 1300 mc/s până în 21...
lia olguta vasilescu vorbeste la o intalnire a primarilor
Olguța Vasilescu, despre sporul pentru fonduri europene: „Fie sunt...
drona saturn
Fragment de dronă găsit pe plaja din Saturn. Turiștii au fost evacuați
Ultimele știri
„Franţa arde și preşedintele se distrează pe jet-ski”. Imagini cu Emmanuel Macron din vacanță stârnesc numeroase critici
Grindeanu: Bolojan şi gaşca useristă au dezvoltat o tulburare obsesiv-compulsivă pentru PSD
Lavrov anunță că „Rusia nu se va opri la actuala linie a frontului”. El amintește de „lupta bunicilor împotriva nazismului”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Patru zodii scapă, în sfârșit, de doi ani de ghinion. Astrolog: "Testele karmice s-au încheiat"
Cancan
Aceste pensii cresc cu 210 lei, de la 1 ianuarie 2027. Care sunt pensionarii din România care se vor bucura...
Fanatik.ro
Marius Șumudică, prezentat oficial la CFR Cluj: „Bine ai revenit!” Update exclusiv
editiadedimineata.ro
Unul din 10 români consideră că „ambulanța neagră” chiar răpea copii
Fanatik.ro
LIVE / David Popovici, finala de 200 m liber LIVE la CE de natație Paris 2026. Adrian Rădulescu, ultimele...
Adevărul
Cum au ajuns lubenițele de Gottlob în Marea Britanie. 20 de tone de pepeni din Timiș au fost livrate la...
Playtech
Șoselele din România unde sunt amplasate radarele e-SIGUR. Cât plătești dacă depășești viteza
Digi FM
Nu a fost lăsată să urce în avion spre Bali din cauza unui detaliu aproape invizibil din pașaport. A costat-o...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
”Statele Unite, în șoc”: Americanii acuză că Donald Trump e în spatele celei mai mari afaceri din istorie
Pro FM
Robbie Williams, diagnostic surprinzător la 52 de ani: "Explică atât de multe". Artistul a vorbit și despre...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Jon Hamm, la plajă cu soția. Actorul din „Mad Men” urmează să devină tată pentru prima dată, la vârsta de 55...
Adevarul
De ce poartă curierii nepalezi geci și mănuși la 40 de grade. Explicația medicului
Newsweek
Casa de Pensii anunță: Ce documente trebuie să depună o categorie de români ca să iasă mai repede la pensie?
Digi FM
Bunica de 70 de ani cu trup de fier. Mănâncă peste cinci kilograme de carne pe săptămână și merge la sală cu...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
De ce unii oameni sunt „magnet” pentru ţânţari, în timp ce alţii par să fie ocoliţi de aceste insecte...
Digi Animal World
De ce acest teckel nu se atinge de mâncare imediat. Refuză să mănânce până când stăpâna lui face un gest...
Film Now
Linda Gray, de la Sue Ellen Ewing la rolul de menajeră. Motivul pentru care regizorii o refuzau după faima...
UTV
Cătălin Botezatu critică dur femeile care exagereaza cu operațiile estetice. „Toate vor să arate precum...