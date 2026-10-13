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Sfânta Parascheva 2026, sărbătoare cu cruce roșie. Ce alimente se dau de pomană pe 14 octombrie și ce tradiții păstrează credincioșii

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Tradiții și obiceiuri Sfânta Parascheva 2026. Sursă Foto Getty Images
Tradiții și obiceiuri Sfânta Parascheva 2026. Sursă Foto Getty Images
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Din articol
Sfânta Cuvioasă Parascheva 2026: Cele mai importante tradiții și obiceiuri Ce nu este bine să faci pe 14 octombrie

Pe 14 octombrie 2026, credincioșii ortodocși o prăznuiesc pe Sfânta Cuvioasă Parascheva, Ocrotitoarea Moldovei, una dintre cele mai cinstite sfinte din tradiția creștină românească. Sărbătoarea este însoțită de obiceiuri transmise din generație în generație și de superstiții privind activitățile pe care oamenii sunt îndemnați să le evite în această zi, potrivit credințelor populare.

Viața sa, dedicată rugăciunii și ajutorării celor aflați în suferință, reprezintă un exemplu de devotament creștin, iar sărbătoarea este un prilej de reflecție asupra valorilor spirituale și a faptelor de bunătate.

Sfânta Cuvioasă Parascheva 2026: Cele mai importante tradiții și obiceiuri

Pelerinajul de la Iași, unul dintre cele mai mari evenimente religioase din România

Organizat anual la Iași, pelerinajul la moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva reprezintă unul dintre cele mai importante evenimente religioase din România. Catedrala Mitropolitană devine, cu această ocazie, loc de întâlnire pentru mii de credincioși din țară și din străinătate, veniți să se închine la racla sfintei și să participe la slujbele dedicate Ocrotitoarei Moldovei.

Pe parcursul mai multor zile, pelerinii iau parte și la procesiuni, exprimându-și astfel credința. Mulți aduc flori și lumânări în semn de evlavie și recunoștință și se roagă pentru sănătate, liniște sufletească și sprijin în momentele dificile.

Moaștele Sfântului Paisie de la Sihăstria, aduse la Iași de hramul Sfintei Parascheva

În 2026, pelerinii care vor ajunge la Iași de sărbătoarea Sfintei Cuvioase Parascheva se vor putea închina și la moaștele Sfântului Cuvios Paisie de la Sihăstria. Acestea vor fi aduse de la Mănăstirea Sihăstria și așezate alături de racla Ocrotitoarei Moldovei, în baldachinul amenajat în apropierea Catedralei Mitropolitane.

Sfântul Cuvios Paisie de la Sihăstria a fost unul dintre cei mai cunoscuți duhovnici români ai secolului al XX-lea, apreciat pentru smerenia, blândețea și devotamentul său față de credincioși. Născut la 20 iunie 1897, în satul Stroiești din ținutul Botoșanilor, cu numele de botez Petru Olaru, acesta și-a dedicat viața rugăciunii și slujirii aproapelui, devenind un reper al vieții monahale de la Mănăstirea Sihăstria.

Pomană pentru sufletele celor adormiți pe 14 octombrie

„În tradiția populară românească, ziua de 14 octombrie este asociată și cu pomenirea celor adormiți. Cu acest prilej, credincioșii oferă pachete de pomană și împart alimente persoanelor nevoiașe, în memoria rudelor și a celor dragi care au trecut la cele veșnice.

Printre darurile oferite se numără pâinea făcută din grâul nou, mustul dulce și fructele de toamnă, precum nucile, gutuile, strugurii și perele. Aceste gesturi sunt privite ca expresii ale milosteniei, ale recunoștinței și ale pomenirii celor plecați dintre noi.

Este important de precizat că asemenea practici fac parte mai ales din tradițiile populare și din patrimoniul etnografic românesc, nefiind reguli religioase obligatorii stabilite de biserică. În înțelegerea creștin-ortodoxă, pomenirea celor adormiți este legată în primul rând de rugăciune.”, a transmis pentru Digi24.ro preotul Gabriel Cazacu

Sfânta Parascheva, ocrotitoarea femeilor credincioase

Sfânta Cuvioasă Parascheva este considerată, în tradiția populară românească, ocrotitoarea femeilor credincioase, a fetelor tinere și a gospodăriilor. Pe 14 octombrie, cele nemăritate se roagă pentru a-și găsi un partener potrivit, iar mamele cer ajutorul sfintei pentru sănătatea și ocrotirea copiilor, precum și pentru liniștea familiei.

Sărbătoarea este însoțită de numeroase obiceiuri păstrate în diferite regiuni ale țării

În credința populară, această dată marchează și trecerea către sezonul rece. În unele zone, se spune că vremea poate prevesti cum va fi iarna, iar gospodarii urmăresc semnele naturii pentru a-și face o idee despre lunile următoare.

Este important de precizat că aceste interdicții țin de tradiția populară românească și nu reprezintă reguli religioase obligatorii stabilite de Biserica Ortodoxă Română.

Ce nu este bine să faci pe 14 octombrie

Potrivit tradiției populare, ziua de 14 octombrie, când este prăznuită Sfânta Cuvioasă Parascheva, este dedicată rugăciunii și odihnei. Din acest motiv, oamenii sunt îndemnați să evite anumite activități, precum spălatul rufelor, cusutul, torsul lânii, frământatul pâinii și muncile gospodărești grele.

În unele zone ale țării, se obișnuiește, de asemenea, să nu se lucreze la câmp și să se amâne treburile care nu sunt urgente. Conform superstițiilor transmise de generații, nerespectarea acestor obiceiuri ar putea atrage ghinionul, necazurile sau bolile.

După evenimentul religios de la Iași, atenția se va îndrepta, spre sfârșitul lunii octombrie, către București, unde va avea loc tradiționalul pelerinaj dedicat Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Capitalei. Cele două manifestări reprezintă momente importante pentru spiritualitatea ortodoxă românească, unite prin credință, rugăciune și tradiții păstrate de-a lungul generațiilor.

Editor : M.C.

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