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Sfântul Dimitrie cel Nou 2026: De ce este considerat ocrotitorul Bucureștiului și ce semnificație are sărbătoarea din 27 octombrie

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Sfântul Dimitrie cel Nou, ocrotitorul Bucureștiului. Sursă Foto Getty Images
Sfântul Dimitrie cel Nou, ocrotitorul Bucureștiului. Sursă Foto Getty Images
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Din articol
Cine a fost Dimitrie cel Nou, cinstit pe 27 octombrie Cum au ajuns moaștele Sfântului Dimitrie cel Nou la București Cum a devenit Sfântul Dimitrie cel Nou ocrotitorul Capitalei Două praznice importante în zile consecutive

Sfântul Dimitrie cel Nou, cunoscut și sub numele de Dimitrie Basarabov, este ocrotitorul spiritual al Bucureștiului și una dintre figurile importante ale ortodoxiei românești. Prăznuit în fiecare an pe 27 octombrie, Cuviosul este cinstit pentru viața sa ascetică, dedicată rugăciunii, postului și smereniei, dar și pentru rolul pe care l-a dobândit de-a lungul timpului în viața religioasă a Capitalei.

Moaștele Sfântului au fost aduse la București în 1774 și se păstrează la Catedrala Patriarhală, unde atrag anual mii de pelerini veniți să se închine.

Cine a fost Dimitrie cel Nou, cinstit pe 27 octombrie

Potrivit tradiției bisericești, Sfântul Dimitrie cel Nou a trăit în secolul al XIII-lea, în satul Basarabov, situat în apropierea actualului oraș Ruse, în Bulgaria.

Tradiția îl prezintă ca pe un om cu o viață simplă, care ar fi lucrat ca păstor înainte de a se retrage din aglomerația lumii pentru a se dedica în întregime credinței. A ales calea ascezei, renunțând la preocupările cotidiene și apropiindu-se de viața monahală, într-un spațiu retras de pe valea râului Lom.

Acolo, într-o peșteră din apropierea satului natal, și-ar fi petrecut o mare parte a vieții în rugăciune, post și nevoință. Departe de agitația comunității, Sfântul Dimitrie a urmat modelul sihaștrilor ortodocși, pentru care liniștea, cumpătarea și disciplina spirituală reprezentau căi de apropiere de Dumnezeu.

Această alegere explică titulatura de „Cuvios”, atribuită în tradiția ortodoxă celor cinstiți pentru viața lor sfântă, pentru nevoințele monahale și pentru devotamentul față de credință.

Descoperirea moaștelor

Potrivit tradiției bisericești, Sfântul Dimitrie cel Nou și-a găsit sfârșitul între două pietre, în apropierea peșterii în care se nevoia, pe malul râului Lom. După o vreme, revărsarea apelor a surpat lespezile, iar trupul său a ajuns în albia râului, unde a rămas timp îndelungat.

Relatarea despre aflarea moaștelor amintește că sfântul i s-ar fi arătat în vis unei copile bolnave, căreia i-ar fi descoperit locul în care se aflau, făgăduindu-i vindecarea. Acestea au fost scoase din apă și duse în satul Basarabov, unde au fost așezate spre închinare. Vestea descoperirii a ajuns și în Țara Românească, de unde au fost trimiși meșteri și bani pentru ridicarea unei biserici în care să fie păstrate.

Cum au ajuns moaștele Sfântului Dimitrie cel Nou la București

Moaștele Sfântului Dimitrie cel Nou au fost aduse la București în anul 1774, în timpul războiului ruso-turc. Generalul rus Petru Saltîkov le-a luat din satul Basarabov, cu intenția de a le transporta în Rusia. La intervenția mitropolitului Grigorie al II-lea al Țării Românești și a lui Hagi Dimitrie, acesta a acceptat să le lase credincioșilor din București, păstrând pentru a duce în Rusia doar o mână a sfântului.

La 13 iulie 1774, sfintele moaște au fost așezate în Catedrala Mitropolitană, actuala Catedrală Patriarhală. Ulterior, în timpul păstoririi mitropolitului Filaret al II-lea, între anii 1792 și 1793, Sfântul Dimitrie cel Nou a fost proclamat ocrotitor al catedralei și al orașului, fiind astfel confirmată cinstirea de care se bucura în rândul bucureștenilor.

Cum a devenit Sfântul Dimitrie cel Nou ocrotitorul Capitalei

După așezarea moaștelor sale în Catedrala Mitropolitană, în 1774, Sfântul Dimitrie cel Nou a devenit tot mai cinstit de credincioșii bucureșteni. În timpul păstoririi mitropolitului Filaret al II-lea, între anii 1792 și 1793, a fost proclamat ocrotitor al catedralei și al orașului, fiind confirmată astfel evlavia de care se bucura în comunitate.

Cinstirea sa a fost extinsă oficial în 1955, când, la propunerea patriarhului Justinian Marina, Sfântul Sinod a hotărât generalizarea cultului în întreaga Biserică Ortodoxă Română. Prăznuirea pe 27 octombrie fusese însă stabilită anterior, de mitropolitul Grigorie al II-lea, pentru a o deosebi de sărbătoarea Sfântului Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de Mir, din ziua precedentă.

Două praznice importante în zile consecutive

Datele de 26 și 27 octombrie marchează cinstirea a doi sfinți care poartă același nume, dar au biografii distincte. Sfântul Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de Mir, este pomenit pentru mărturisirea credinței creștine până la moarte, în timp ce Cuviosul Dimitrie cel Nou este cinstit pentru viața dedicată postului și rugăciunii.

Apropierea din calendar nu indică, așadar, o sărbătoare care se prelungește pe parcursul a două zile. Fiecare praznic are o dată proprie și slujbe dedicate.

Participarea la slujbă, unul dintre cele mai importante momente ale sărbătorii

Pe 27 octombrie, de sărbătoarea Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou, la Catedrala Patriarhală din București are loc Sfânta Liturghie arhierească, unul dintre momentele centrale ale hramului. Credincioșii participă la slujbă și se închină la moaștele sfântului, într-un gest de rugăciune și cinstire a ocrotitorului Capitalei.

Pelerinajul organizat anual pe Colina Patriarhiei atrage mii de credincioși din București și din alte regiuni ale țării. Pentru mulți dintre aceștia, participarea reprezintă un prilej de reculegere și întărire a credinței.

În 2026, manifestările religioase se încheie pe 28 octombrie, când moaștele sunt reașezate în Catedrala Patriarhală după închinarea ultimului pelerin.

Editor : M.C.

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