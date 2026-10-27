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Sfântul Dimitrie cel Nou: Cui îi spui „La mulți ani” pe 27 octombrie și care este cea mai importantă tradiție a zilei

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Sfântul Dimitrie Basarabov 2026. Sursă Foto Getty Images
Sfântul Dimitrie Basarabov 2026. Sursă Foto Getty Images
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Din articol
Cine a fost Dimitrie cel Nou, cinstit pe 27 octombrie Ce nume se sărbătoresc pe 27 octombrie Ce tradiții și obiceiuri se respectă de Sfântul Dimitrie cel Nou 2026

Pe 27 octombrie, credincioșii ortodocși îl sărbătoresc pe Sfântul Cuvios Dimitrie cel Nou, ocrotitorul Bucureștiului. Cu această ocazie, persoanele care poartă numele Dumitru, Dumitra și alte derivate își serbează onomastica. Ziua este marcată prin rugăciune, milostenie și participarea la slujbe religioase, iar la Catedrala Patriarhală are loc unul dintre cele mai importante pelerinaje ortodoxe din România.

Sfântul Dimitrie cel Nou este adesea confundat cu Sfântul Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de Mir, prăznuit pe 26 octombrie. Deși au nume asemănătoare, cei doi sunt diferiți, comemorați în zile consecutive.

Cine a fost Dimitrie cel Nou, cinstit pe 27 octombrie

Sfântul Cuvios Dimitrie cel Nou a trăit în secolul al XIII-lea, în satul Basarabov, din apropierea actualului oraș Ruse, în Bulgaria. Și-a petrecut o mare parte din viață în retragere, într-o peșteră de lângă râul Lom, dedicându-se postului și rugăciunii.

Spre deosebire de mucenicul din Tesalonic, ucis pentru mărturisirea credinței, acesta este cinstit pentru viața ascetică, de unde și titulatura de „Cuvios”. În calendarul ortodox este pomenit cu numele „cel Nou”, care îl distinge de sfântul celebrat în ziua precedentă.

Ce simbolizează numele Dumitru

Originea prenumelui este grecească și are legătură cu „Demetrios”, respectiv cu forma feminină „Demetria”. Potrivit scrierilor vechi, rădăcinile sale istorice se află în cultul zeiței Demetra. În mitologia greacă, Demetra era zeița agriculturii și a fertilității pământului, considerată ocrotitoarea recoltelor. Legătura cu pământul roditor provine, așadar, din numele acestei divinități.

Răspândirea lui în lumea creștină este legată de sfinții care l-au purtat, între care Marele Mucenic Dimitrie și Cuviosul Dimitrie cel Nou.În limba română, Dumitru are o atestare veche: forma este consemnată în Țara Românească în anul 1387.

Aceeași prezentare indică atestarea lui Dima în 1469 și menționează variante istorice precum Dimitru, Dimitra, Demetru și Dumetru.

Ce nume se sărbătoresc pe 27 octombrie

Dumitru și Dimitrie sunt principalele prenume asociate acestei zile. În informațiile publicate de Direcția pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date (DEPABD) din cadrul Ministerului Afacerilor Interne apar și numele Dimitri, Dimitriu, Dimitru, Dumitrache, Dumitran, Dumitre, Dumitrică și Dumitriu. Același document îi include între sărbătoriți pe cei numiți Dima, Mitică, Mitache, Mitrea, Mitrel, Mitrică, Mitru sau Mitu.

Urările de „La mulți ani” se adresează și femeilor care poartă prenumele Dumitra, Dumitrița, Dimitrița, Dumitrana ori Dumitrica. Lista oficială cuprinde, de asemenea, prenumele precum: Demetra, Dimitra, Dimitrica și Dimitrina, alături de Mitra, Mitrica și Mița.

Ce tradiții și obiceiuri se respectă de Sfântul Dimitrie cel Nou 2026

Un obicei întâlnit în această zi este oferirea de ajutoare persoanelor aflate în nevoie, prin împărțirea de alimente sau alte daruri, ca gest de milostenie. De asemenea, mulți credincioși aleg să petreacă sărbătoarea în liniște, să evite conflictele și să acorde mai mult timp rugăciunii și familiei.

Pelerinajul de Sfântul Dimitrie cel Nou, o tradiție religioasă a Bucureștiului

În fiecare toamnă, sărbătoarea Sfântului Dimitrie cel Nou, îi aduce pe credincioși la Catedrala Patriarhală pentru închinarea la sfintele moaște și participarea la slujbe. Cinstirea ocrotitorului Bucureștilor reunește pelerini din Capitală și din alte regiuni ale țării, continuând o tradiție legată de aducerea raclei în oraș, în 1774.

Manifestările religioase se desfășoară pe parcursul mai multor zile și cuprind Sfânta Liturghie, privegheri și procesiunea „Calea Sfinților”. În 2026, programul anunțat a fost pentru perioada 18-28 octombrie si a inclus așezarea moaștelor în baldachinul de pe Colina Patriarhiei, unde pelerinii s-au putit închina pe durata sărbătorii.

Catedrala Patriarhală rămâne locul de păstrare a moaștelor Sfântului Dimitrie cel Nou și în afara pelerinajului anual. Credincioșii pot veni aici pentru rugăciune și reculegere pe tot parcursul anului, cinstirea sfântului continuând dincolo de zilele dedicate hramului.

Editor : M.C.

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