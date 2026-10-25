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Sfântul Dumitru se sărbătorește pe 26 sau pe 27 octombrie? De ce sunt două praznice importante în zile consecutive

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Sfântul Dumitru 2026. Foto Getty Images
Sfântul Dumitru 2026. Foto Getty Images
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Din articol
Cine a fost Sfântul Dimitrie, sărbătorit pe 26 octombrie Cine a fost Dimitrie cel Nou, cinstit pe 27 octombrie Cum a devenit Dimitrie cel Nou ocrotitorul Capitalei Două praznice importante în zile consecutive Când au loc slujbele și pelerinajul din 2026

Sfântul Dimitrie, Izvorâtorul de Mir, cunoscut popular ca Sfântul Dumitru, este sărbătorit pe 26 octombrie. A doua zi, calendarul ortodox îl pomenește pe Cuviosul Dimitrie cel Nou, numit și Basarabov, ocrotitorul Bucureștiului. Deși poartă același prenume și sunt cinstiți în zile consecutive, cei doi au trăit în epoci și locuri diferite: primul este legat de Tesalonic, iar al doilea provine dintr-un sat aflat pe teritoriul Bulgariei de astăzi.

La sfârșitul lunii octombrie, atenția credincioșilor se îndreaptă spre două repere ale calendarului ortodox, ale căror denumiri apropiate cer o distincție între tradiția populară și titulaturile bisericești.

Cine a fost Sfântul Dimitrie, sărbătorit pe 26 octombrie

Sfântul Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de Mir, a trăit la sfârșitul secolului al III-lea și începutul celui de-al IV-lea, în perioada persecuțiilor împotriva creștinilor. Potrivit relatării din Sinaxar, era fiul conducătorului cetății Tesalonic și a preluat această funcție după moartea tatălui său.

Deși ocupa o poziție importantă în administrație, și-a mărturisit deschis credința creștină, fapt pentru care a fost întemnițat. În timpul detenției, l-a binecuvântat pe tânărul Nestor înaintea confruntării cu Lie, luptătorul favorit al împăratului. După înfrângerea acestuia, autoritățile au poruncit uciderea amândurora, Dimitrie fiind străpuns cu sulițele în temniță.

Biserica îl cinstește ca mare mucenic pentru moartea îndurată în numele credinței. Numele de „Izvorâtorul de Mir” provine din tradiția bisericească referitoare la mirul care ar fi izvorât din moaștele sale, păstrate în biserica ce îi poartă numele din Tesalonic.

Cine a fost Dimitrie cel Nou, cinstit pe 27 octombrie

Sfântul Cuvios Dimitrie cel Nou a trăit în secolul al XIII-lea, în satul Basarabov, din apropierea actualului oraș Ruse, în Bulgaria. Și-a petrecut o mare parte din viață în retragere, într-o peșteră de lângă râul Lom, dedicându-se postului și rugăciunii.

Spre deosebire de mucenicul din Tesalonic, ucis pentru mărturisirea credinței, acesta este cinstit pentru viața ascetică, de unde și titulatura de „Cuvios”. În calendarul ortodox este pomenit cu numele „cel Nou”, care îl distinge de sfântul celebrat în ziua precedentă.

Cum a devenit Dimitrie cel Nou ocrotitorul Capitalei

Moaștele Cuviosului Dimitrie cel Nou au fost așezate în Catedrala Mitropoliei din București la 13 iulie 1774. La rugămintea lui Hagi Dimitrie, generalul rus Petru Saltîkov le-a dăruit mitropolitului Grigorie al II-lea, iar prezența lor a marcat începutul legăturii dintre sfânt și oraș.

Proclamarea oficială ca ocrotitor al Capitalei a avut loc în timpul păstoririi mitropolitului Filaret al II-lea, între 1792 și 1793. În 1955, la propunerea patriarhului Justinian Marina, Sfântul Sinod a hotărât generalizarea cultului său în întreaga Biserică Ortodoxă Română, extinzând astfel la nivel național cinstirea de care se bucura în București.

Două praznice importante în zile consecutive

Datele de 26 și 27 octombrie marchează cinstirea a doi sfinți care poartă același nume, dar au biografii distincte. Sfântul Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de Mir, este pomenit pentru mărturisirea credinței creștine până la moarte, în timp ce Cuviosul Dimitrie cel Nou este cinstit pentru viața dedicată postului și rugăciunii.

Apropierea din calendar nu indică, așadar, o sărbătoare care se prelungește pe parcursul a două zile. Fiecare praznic are o dată proprie și slujbe dedicate.

Când au loc slujbele și pelerinajul din 2026

Pelerinajul organizat la Catedrala Patriarhală cu prilejul sărbătorii Sfântului Dimitrie cel Nou se desfășoară între 18 și 28 octombrie 2026. Slujbele de priveghere dedicate celor doi sfinți vor fi oficiate la Altarul de Vară, în ajunul fiecărei sărbători.

Duminică, 25 octombrie, între orele 17:00 și 21:30, va fi săvârșită cea în cinstea Marelui Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de Mir. Luni, 26 octombrie, între orele 17:00 și 21:00, va urma privegherea închinată Cuviosului Dimitrie cel Nou.

Editor : C.S.

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