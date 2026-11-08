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Sfinții Mihail și Gavriil 2026: Obiceiuri și tradiții pe 8 noiembrie. Ce se împarte de pomană și ce semnificație au lumânările aprinse

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Sfinții Mihail și Gavriil 2026. Sursă Foto Getty Images
Sfinții Mihail și Gavriil 2026. Sursă Foto Getty Images
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Din articol
Cine au fost Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil Tradiții și obiceiuri de Sfinții Mihail și Gavriil 2026 Alte sărbători religioase cu cruce roșie în calendarul ortodox în noiembrie 2026

Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil sunt prăznuiți pe 8 noiembrie, sărbătoare însoțită de rugăciuni pentru ocrotirea familiei și gesturi de milostenie. Credincioșii participă la slujbe, aprind lumânări pentru cei vii și pentru cei adormiți și oferă de pomană alimente, potrivit obiceiurilor locale și posibilităților fiecăruia.

Moșii de toamnă, cunoscuți și sub denumirea de „Sâmbăta Morților”, sunt pomeniți pe 7 noiembrie, cu o zi înaintea sărbătorii Sfinților Arhangheli Mihail și Gavriil. În bisericile ortodoxe sunt oficiate slujbe de pomenire pentru cei trecuți la cele veșnice.

Cine au fost Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil

Arhanghelul Mihail este cunoscut în tradiția creștină drept conducătorul oștilor cerești și unul dintre cei mai puternici apărători ai credinței în Dumnezeu. Numele său provine din „Mikha'el” și se traduce prin „Cine este ca Dumnezeu?”.

Potrivit învățăturilor religioase, Sfântul Mihail a avut un rol important în lupta împotriva îngerilor răzvrătiți, devenind simbolul biruinței binelui asupra răului. Este asociat cu puterea, curajul, dreptatea și protecția divină, iar credincioșii i se roagă pentru ajutor și ocrotire în momentele dificile. În icoanele bisericești, acesta apare de obicei înarmat cu o sabie sau o suliță, reprezentând lupta împotriva răului și apărarea dreptății dumnezeiești.

Sfântul Arhanghel Gavriil este cunoscut mai ales ca vestitor al mesajelor trimise de Dumnezeu oamenilor. Numele său, de origine ebraică, are semnificația de „Puterea lui Dumnezeu”. Una dintre cele mai importante misiuni ale sale a fost aceea de a-i aduce Fecioarei Maria vestea că îl va naște pe Iisus Hristos. Tot el i-a vestit lui Zaharia că soția sa va avea un fiu, pe Sfântul Ioan Botezătorul.

De-a lungul timpului, Sfântul Gavriil a devenit simbolul veștilor bune, al adevărului și al speranței, fiind considerat un mijlocitor al mesajelor divine. În reprezentările religioase, este înfățișat adesea cu un crin în mână, floare care simbolizează puritatea și Buna Vestire, dar și cu o trompetă, asociată uneori cu vestirea voinței lui Dumnezeu și a Judecății de Apoi.

Tradiții și obiceiuri de Sfinții Mihail și Gavriil 2026

Pe 8 noiembrie, credincioșii participă la Sfânta Liturghie și rostesc rugăciuni pentru sănătate, liniște sufletească și ocrotirea familiei. Bisericile și mănăstirile care îi au ca ocrotitori pe Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil își sărbătoresc hramul.

Aprinderea lumânărilor și ajutorarea celor aflați în nevoie

De sărbătoarea Sfinților Arhangheli Mihail și Gavriil, credincioșii aprind lumânări și rostesc rugăciuni pentru sănătatea și ocrotirea celor vii, dar și pentru odihna celor trecuți la cele veșnice. În tradiția ortodoxă, lumina lumânării este asociată cu credința și nădejdea în Dumnezeu, însoțind cererile de ajutor, mulțumirea sau pomenirea celor adormiți. Gestul face parte din viața religioasă pe tot parcursul anului.

Cinstirea celor doi arhangheli poate fi însoțită și de fapte de milostenie, prin care rugăciunea este completată de sprijinul concret oferit semenilor. Credincioșii pot dărui alimente, haine sau alte bunuri de strictă necesitate persoanelor aflate în dificultate, în funcție de nevoile acestora și de propriile posibilități.

Ajutorul poate însemna și vizitarea unei persoane bolnave, cumpărături făcute pentru cineva care nu se poate deplasa sau timp petrecut alături de un om singur. Astfel de gesturi exprimă grija față de cei vulnerabili.

Ce alimente se împart de pomană pe 8 noiembrie

De sărbătoarea Sfinților Arhangheli Mihail și Gavriil, credincioșii pot oferi de pomană alimente, în funcție de posibilități și de obiceiurile locale. Darurile sunt împărțite în memoria celor trecuți la cele veșnice, dar și pentru a sprijini persoanele aflate în nevoie.

Pachetele pot conține pâine, colaci, nuci și fructe de sezon, precum mere, pere sau struguri. De asemenea, pot fi oferite plăcinte cu dovleac ori cu mere și preparate pe bază de legume. Coliva și vinul pot însoți darurile pregătite pentru pomenirea celor adormiți, potrivit tradiției locului.

Alte sărbători religioase cu cruce roșie în calendarul ortodox în noiembrie 2026

Luna noiembrie 2026, cunoscută în tradiția populară și sub denumirea de „Brumar”, aduce în calendarul ortodox mai multe sărbători importante, marcate cu cruce roșie. Pe lângă Soborul Sfinților Arhangheli Mihail și Gavriil, credincioșii marchează și Intrarea în Biserică a Maicii Domnului, pe 21 noiembrie, precum și sărbătoarea Sfântului Apostol Andrei, Ocrotitorul României, celebrată pe 30 noiembrie.

Tot în această lună începe și Postul Nașterii Domnului 2026, cunoscut și drept Postul Crăciunului. Acesta debutează pe 15 noiembrie și durează 40 de zile, până în Ajunul Crăciunului, pe 24 decembrie. Este o perioadă de pregătire spirituală, rugăciune și înfrânare, în care credincioșii se pregătesc pentru una dintre cele mai importante sărbători ale creștinătății, Nașterea Domnului.

Editor : M.C.

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