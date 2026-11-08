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Sfinții Mihail și Gavriil sau Gabriel? De ce există două forme ale aceluiași nume și cine își sărbătorește onomastica pe 8 noiembrie

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Ce nume sunt sărbătorite de Sfinții Mihail și Gavriil 2026. Sursă Foto Getty Images
Ce nume sunt sărbătorite de Sfinții Mihail și Gavriil 2026. Sursă Foto Getty Images
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Din articol
Ce nume se sărbătoresc de Sfinții Mihail și Gavriil Ce simbolizează numele Mihail și Gavriil Ce rugăciune este bine să rostești pe 8 noiembrie

Sărbătoarea Sfinților Arhangheli Mihail și Gavriil este celebrată în fiecare an pe 8 noiembrie, atât de credincioșii ortodocși, cât și de cei greco-catolici. Marcată cu cruce roșie în calendarul ortodox, ziua îi cinstește pe cei doi mari ocrotitori ai credinței și apărători ai oamenilor, fiind totodată un prilej de bucurie pentru milioane de români care își serbează onomastica.

Potrivit datelor furnizate de Direcția Generală pentru Evidența Persoanelor din cadrul MAI, aproximativ 1,5 milioane de români își sărbătoresc ziua numelui pe 8 noiembrie.

Ce nume se sărbătoresc de Sfinții Mihail și Gavriil

Pe 8 noiembrie, cu prilejul sărbătorii Sfinților Arhangheli Mihail și Gavriil, își sărbătoresc onomastica românii care poartă prenume precum Mihai, Mihail, Gabriel, Gavril, Mihaela și Gabriela, dar și numeroase alte forme derivate sau prescurtate ale acestora, printre care:

  • Mihăilă, Mihăiță, Mișu, Mișa;
  • Mihalache, Mihalcea, Mihnea, Mihu;
  • Michi, Mihaiela, Gavrilă, Gabi;
  • Găbiță, Găbița.

Gavriil sau Gabriel: De ce există două forme ale aceluiași nume

În calendarul ortodox și în cărțile de cult, denumirea consacrată este „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil”. Gabriel și Gavriil desemnează însă același arhanghel și provin dintr-un nume de origine ebraică.

Diferența dintre cele două forme se explică prin limbile în care numele a fost preluat și transmis. Varianta „Gavriil” s-a răspândit în tradiția creștină răsăriteană prin filieră greacă și slavonă, în timp ce „Gabriel” a circulat în creștinismul apusean prin limba latină. În română se folosesc ambele, alături de forme precum Gavril și Gavrilă.

Ce alți Arhangheli și îngeri sunt cinstiți pe 8 noiembrie

Pe lângă Sfinții Mihail și Gavriil, sărbătoarea din 8 noiembrie îi cuprinde și pe ceilalți Arhangheli pomeniți în tradiția ortodoxă, precum: Rafail, Uriil, Salatiil, Gudiil și Varahiil, dar și toate cetele îngerești.

Potrivit învățăturii bisericii, puterile cerești sunt împărțite în nouă cete: Serafimi, Heruvimi, Scaune, Domnii, Puteri, Stăpâniri, Începătorii, Arhangheli și Îngeri.

Astfel, cu prilejul acestei sărbători, pot primi urări de „La mulți ani!” și persoanele care poartă prenume asociate tradiției îngerești, precum Anghel, Angela, Rafael sau Serafim, în funcție de calendarul onomastic și de tradiția fiecărui nume.

În credința creștin-ortodoxă, îngerii sunt considerați ființe spirituale, slujitori ai lui Dumnezeu, vestitori ai voii Sale și ocrotitori ai oamenilor. Aceștia au rolul de a transmite mesajele divine, de a călăuzi credincioșii și de a-i sprijini în momentele de încercare.

De asemenea, în tradiția liturgică ortodoxă, ziua de luni este dedicată cinstirii Sfinților Îngeri și tuturor puterilor cerești fără de trupuri.

Ce simbolizează numele Mihail și Gavriil

Numele Mihail are origine ebraică, provenind din forma „Mikha'el”, și se traduce prin „Cine este ca Dumnezeu?”. Întrebarea are o puternică semnificație religioasă, fiind considerată o mărturisire a credinței în unicitatea, puterea și atotputernicia divină. Potrivit tradiției creștine, aceste cuvinte sunt asociate cu Sfântul Arhanghel Mihail, considerat conducătorul oștirilor cerești și apărătorul dreptății dumnezeiești.

Conform tradiției bisericești, Arhanghelul Mihail a avut un rol important în lupta împotriva îngerilor răzvrătiți conduși de Lucifer, care s-au ridicat împotriva lui Dumnezeu din mândrie și dorința de a-I uzurpa locul. Mihail a devenit astfel simbolul biruinței binelui asupra răului, al credinței, curajului și dreptății.

În iconografia ortodoxă, acesta este reprezentat adesea în veșminte de ostaș, purtând o sabie de foc, simbol al puterii și al luptei împotriva răului.

Numele Gavriil, întâlnit și sub forma Gabriel, provine din ebraicul „Gavri'el” și are semnificații precum „Dumnezeu este puterea mea” sau „Puterea lui Dumnezeu”. Cele două variante desemnează același nume, diferența dintre ele fiind dată de evoluția și adaptarea sa în diferite limbi și tradiții religioase.

În tradiția creștină, Sfântul Arhanghel Gavriil este cunoscut drept mesagerul lui Dumnezeu, cel care transmite oamenilor vești importante și binecuvântări divine. Cea mai cunoscută misiune a sa este Buna Vestire, momentul în care i-a vestit Fecioarei Maria că îl va naște pe Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Evenimentul este sărbătorit de creștini în fiecare an pe 25 martie.

Totodată, potrivit tradiției bisericești, Arhanghelul Gavriil i-a vestit preotului Zaharia nașterea Sfântului Ioan Botezătorul și le-a adus părinților Fecioarei Maria vestea nașterii acesteia.

În iconografia ortodoxă, este reprezentat adesea purtând un crin alb, simbol al purității, al bucuriei și al veștii celei bune.

Ce rugăciune este bine să rostești pe 8 noiembrie

„Sfinților Arhangheli, rugați-vă pentru noi! Pe toți cei ce-mi stau împotrivă, biruiți-i cu puterea cinstitei și de viață făcătoarei Cruci, cu rugăciunile Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, cu ale sfinților îngeri și cu ale Sfinților Apostoli. Apără-mă de cutremure, de potop, de războaie, de orice rău și izbăvește-mă de cel viclean, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin!”

Editor : M.C.

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