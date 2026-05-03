Shakira face istorie la Rio: Concert cu 2 milioane de fani pe plaja Copacabana

Shakira a deschis concertul de la Rio de Janeiro cu piesa „La Fuerte”. Sursa foto: Profimedia Images

Artista columbiană Shakira a captivat Rio de Janeiro sâmbătă cu un megaconcert gratuit pe plaja Copacabana, ceea ce a transformat-o în prima cântăreaţă latino care face istorie pe nisipurile legendare ale oraşului brazilian, cu cel mai mare spectacol din întreaga sa carieră.

Cântăreaţa columbiană a atras două milioane de fani, potrivit primăriei oraşului Rio, care au cântat din toţi rărunchii timp de peste două ore pe un repertoriu plin de hituri care au încântat mai multe generaţii în ultimii 30 de ani.

Publicul a izbucnit în urale când, cu mai bine de o oră întârziere, vedeta îmbrăcată într-o salopetă sclipitoare în culorile Braziliei a ajuns pe monumentala scenă de 1.345 m2.

După ce a deschis concertul cu „La Fuerte”, mulţimea a erupt de bucurie la auzul unei prelucrări a cântecului „Estoy Aqui”, unul dintre primele sale hituri care a ajuns pe primul loc în topuri.

„Ola Brasil”, a strigat cântăreaţa columbiană, care a mai avut intervenţii într-o portugheză perfectă în timpul spectacolului său şi care a amintit că s-a „îndrăgostit” de Brazilia după ce a vizitat pentru prima dată ţara la vârsta de 18 ani.

Ţara sud-americană a fost prima care i-a deschis porţile când abia îşi începea cariera, iar Shakira a străbătut Brazilia în lung şi-n lat pentru a se face cunoscută şi a deveni actuala regină a muzicii pop latino.

Au urmat piese clasice precum „Inevitable”, apoi o incursiune în reggaeton cu „TQG”, piesa pe care a înregistrat-o împreună cu artista columbiană Karol G, într-un spectacol în care au prevalat coregrafia şi costumele purtate de artistă în cel mai recent turneu al său, „Las mujeres ya no lloran” (Femeile nu mai plâng), cu care a aniversat trei decenii de carieră.

Shakira a dedicat concertul femeilor, subliniind puterea şi rezistenţa lor şi amintindu-le că, deşi pot părea vulnerabile singure, împreună „suntem invincibile”.

„Pies descalzos”, „La tortura”, „Hips Don't Lie” şi „Ojos asi”, plus alte câteva melodii de pe cel mai recent album al său, care i-a adus un al patrulea premiu Grammy, au făcut parte din repertoriul artistei.

Însă „Waka Waka”, melodia oficială a Campionatului Mondial de Fotbal FIFA 2010 din Africa de Sud, a fost piesa care a stârnit cel mai mult emoţiile publicului spre sfârşitul concertului.

Publicul Shakirei l-a depăşit pe cel al Madonnei, care a atras 1,5 milioane de oameni pe aceeaşi plajă în 2024, şi aproape l-a egalat pe cel al lui Lady Gaga, care a atras 2,1 milioane de spectatori la Copacabana anul trecut.

Administraţia oraşului Rio estimează impactul economic la peste 800 de milioane de reali (136 de milioane de euro), potrivit AFP. Pentru evenimentul din acest an, autorităţile au consolidat şi mai mult securitatea, desfăşurând aproximativ 8.000 de agenţi de poliţie şi drone.

