Sophie Nyweide, actriță cunoscută din ‘Noah’ și ‘Mammoth’, a murit la 24 de ani. A avut primul rol principal la doar 6 ani

Sophie Nyweide, care a apărut în filme alături de Michelle Williams și Russell Crowe în copilărie, a murit, potrivit unui mesaj online publicat de familia sa. Avea doar 24 de ani.

Originară din Burlington, Vermont, Sophie „și-a petrecut cea mai mare parte a scurtei sale vieți în Vermont și New York” și a murit pe 14 aprilie, conform mesajului. Nu a fost menționată o cauză a decesului, informează CNN.

„Sophie a fost o fiică, nepoată, soră, prietenă și mătușă iubită”, a scris familia. „Creativă, atletică și înțeleaptă peste vârsta ei, Sophie a realizat atât de multe în timpul în care a dansat pe pământ (la propriu – dansa în timp ce mergea!).”

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media



Ultima fotografie cu Sophie a fost postată de mama ei pe contul său de Instagram

Familia a menționat că Nyweide „părea cea mai fericită pe un platou de filmare, devenind altcineva”.

„Era un loc sigur pentru ea și se hrănea din energia actorilor și echipelor de filmare care i-au susținut talentul”, a scris familia. „Era o aventurieră dornică și prelua obiceiurile și chiar limbile locurilor pe care le vizita.”

Născută în iulie 2000, fiica a fostei actrițe Shelly Gibso, Sophie Nyweide avea doar șase ani când a jucat rolul principal în primul ei film important, „Bella”.

„Visa (mai degrabă cerea cu insistență!) să devină actriță, fără să știe că mama ei fusese actriță — a făcut și ea asta cu o ușurință care ne-a uimit pe toți”, se arată în necrologul publicat de familie.

Au urmat roluri în seriale TV precum „Lege și ordine” și filme precum „And Then Came Love” și „Margot at the Wedding”.

Nyweide a jucat rolul fiicei personajelor interpretate de Michelle Williams și Gael García Bernal în filmul „Mammoth” (2009) și a apărut alături de Russell Crowe în „Noah” (2014).

În locul florilor, familia a solicitat donații către RAINN, cea mai mare organizație anti-violență sexuală din SUA, în numele lui Nyweide.

Editor : B. G.