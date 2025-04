Sophie Nyweide, actrița moartă la 24 de ani, era însărcinată. Ce spun polițiștii despre cauza morții

Actrița Sophie Nyweide, care a murit, luni, la doar 24 de ani, era însărcinată la momentul decesului, potrivit certificatului obținut de revista People.

Nyweide a fost găsită moartă, luni, într-o zonă împădurită aflată la aproximativ 40 de kilometri de locuința sa, lângă orașul Bennington, în statul Vermont. Cauza și circumstanțele morții sale rămân necunoscute, însă poliția din Bennington a declarat, pentru People, că iau în calcul "o posibilă supradoză neintenționată".

Născută în iulie 2000, fiica a fostei actrițe Shelly Gibson, Sophie Nyweide avea doar șase ani când a jucat rolul principal în primul ei film important, „Bella”. Au urmat roluri în seriale TV precum „Lege și ordine” și filme precum „And Then Came Love” și „Margot at the Wedding”. Nyweide a jucat rolul fiicei personajelor interpretate de Michelle Williams și Gael García Bernal în filmul „Mammoth” (2009) și a apărut alături de Russell Crowe în „Noah” (2014).

