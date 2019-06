Afacerea inedită a unei tinere. Te face să zâmbești când ai golit farfuria

Cine s-ar fi gândit că poţi zâmbi la sfârşitul mesei doar pentru că farfuria a rămas...goală? Ei bine, o tânără din Bucureşti a îmbinat pasiunea pentru lucrurile de bun gust cu cea pentru gătit, într-un mod isteţ.

Pe Oana Titică nu ai cum să nu o placi. Este chic, mereu cu zâmbetul pe buze şi are un umor teribil. Ne place de ea pentru că a ştiut să îmbine pasiunea pentru lucrurile de bun-gust cu cea pentru gătit într-un mod isteţ. Rezultatul? Replici hazlii, numai bune de pus...în farfurie.

OANA TITICĂ, antreprenor: „Mesajele se întâmplă în felul următor: există o colecţie cam la şase luni şi fiecare are o tematică. În principiu, sunt mesaje despre femei, despre femeile pe care le cunosc eu, despre mine, despre toate componentele care ne fac pe noi să fim aceste femei extraordinare. Când îţi inviţi prietenii acasă şi ai nişte farfurii funny, toată lumea începe o discuţie despre farfuriile respective: vai, asta ţi se potriveşte ţie, tu eşti beauty queen, tu eşti kitchen goddess şi se creează nişte fenomene foarte interesante”.

Majoritatea mesajelor de pe farfurii NU sunt în limba română, ci în engleză. Sună mai puţin... indecent, spune Oana. Dar transmit mai bine mesajul. În plus, îţi amintesc de replicile dintr-un sitcom celebru: Sex and the City.

Oana Titică ne arată şi explică farfuriile: „Asta este o farfurie pe care am scris-o atunci când o prietenă foarte bună era supărată... For the strongest girl, despre care am aflat ulterior de la alte cliente că funcţionează foarte bine în foarte multe circumstanţe şi aduce un zâmbet pe buzele celei care o primeşte instantaneu.

Următoarea farfurie....Yes, I look better naked, care, la un moment dat, înainte să mă îngraş, era absolut adevărată, dar între timp s-au întâmplat lucruri şi va rămâne un mister dacă e adevărat sau nu. E o farfurie pe care am făcut-o. Mă enervează tot body-shame-ingul ăsta care se întâmplă pe internet în ultima vreme: nu eşti suficient de slabă, nu eşti suficient de fit, nu eşti suficient de frumoasă, pentru ce? Adică să te simţi tu bine cu tine şi despre asta e vorba în farfuria asta!

Această farfurie s-a întâmplat de un Crăciun, înaintea unui Crăciun, de fapt. Ştii povestea aia cu naughty or nice şi "yes, I've been naughty" şi am primit această farfurie, chiar dacă I've been naughty şi e un cadou foarte drăguţ.

Farfuria Bitches get it done a fost făcută când eram eu într-o pasă mai interesantă, să spunem. Primeam foarte multe critici referitoare la faptul că sunt mai dură sau mai directă şi, cu toate astea, am zis: poate sunt aşa, dar aşa îmi fac eu treaba şi la finalul zilei despre asta este vorba”.

Cine s-ar fi gândit că poţi zâmbi la sfârşitul mesei doar pentru că farfuria goală... arată haios? Ei bine, se poate. La fel cum se poate ca la o nuntă, invitaţii să fie ori amuzaţi, ori şocaţi, când se aşază la masă şi dau de mesajul...Sex before food!

„Am avut o comandă pentru o nuntă vara trecută cu 100 de farfurii Sex before food. Cred că invitaţii s-au distrat foarte tare şi au mâncat în farfuriile respective, apoi fiecare şi-a luat farfuria şi a dus-o acasă”, povestește Oana.