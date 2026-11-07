A început campania de vaccinare împotriva variolei la oi și capre, un efort de a opri răspândirea bolii care a ucis deja mii de animale în România. Direcțiile Sanitar-Veterinare din țară au primit deja dozele de vaccin, din rezerva Comisiei Europene. În județul Galați, au fost confirmate deja cinci focare în ultimele luni, motiv pentru care 25.000 de doze de vaccin au fost redirecționate acolo.

Neculai are peste 400 de animale și a stat cu frică, din cauza focarelor de pe lângă stâna lui. Și-a imunizat cele 350 de oi, iar astăzi a venit veterinarul să vaccineze și cele 60 de capre.

„Până acum, dacă n-au fost probleme, nu le-am vaccinat. Noi n-am avut probleme, dar în zonă au fost... Dar ca să fie protejate, trebuie vaccinate. Se pot îmbolnăvi, vă dați seama, că circulă, dar nu o ținem în saivan, se duce pe câmp și poate să ia contact cu alte animale bolnave”, spune Neculai Podar, cioban

Vaccinarea se face doar în fermele aflate în zonele cu restricții și este obligatorie și gratuită. În rândul ciobanilor, însă, au existat și temeri cu privire la acest vaccin.

„Teama este a tuturor, practic. Să știm dacă mai putem exploata, adică putem sacrifica o pastramă, un cârnat, eu știu, tradiționalele noastre, și dacă putem valorifica laptele. Cumva, da, momentan sunt liniștit”, mărturisește un alt fermier.

„Am avut ceva probleme cu convingerea lor, că vaccinul nu influențează cu nimic lactația și gestația”, spune Mircea Badea, medic veterinar comuna Cosmești, județul Galați.

„Vaccinarea nu afectează calitatea laptelui și a cărnii, însă fermierii trebuie să urmărească starea de sănătate a animalelor, iar dacă observă schimbări, să anunțe medicul veterinar”, transmite jurnalistul Digi24, Dana Costache.

Animalele imunizate sunt trecute într-o bază de date specială. Până la finalizarea campaniei, restricțiile vor rămâne în vigoare.

„Județul Galați a primit 25 de mii de doze de vaccin. S-au repartizat în comunele aflate în zonele de protecție și supraveghere a focarelor”, transmite Adrian Cucoaneș, medic DSV Galați.

În ultimele luni, în județul Galați, au fost sacrificate, din cauza variolei, peste 2.000 de oi și capre. Fermierii vor fi despăgubiți.

reporter: Dana Costache

operator: Marian Munteanu

Editor : Izabela Zaharia