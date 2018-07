Afaceri cu câini și pisici cu false pedigree-uri

Câinii şi pisicile fără certificat pedigree nu vor mai putea fi vândute în târgurile şi pet-shop-urile din Capitală. Potrivit hotărârii consiliului general al Capitalei, doritorii pot apela la crescătoriile autorizate sau pot merge la adăposturi. Măsura a fost luată în încercarea de a-i opri pe cei care pretind că vând animale de rasă pentru a-i amăgi pe clienţi.

-Ce rasă e?

-Bichon, din ăia negri. O am și pe maică-sa și pe taică-su. 50 de lei am zis, că nu are vaccin.

La un târg de animale din Capitală, găsim, pe lângă iepuri, papagali și găini, și 4 căței de doar câteva săptămâni. Vânzătoarea ne spune că sunt de rasă, dar nu ne poate dovedi acest lucru cu un certificat.

-Păi nu am. Te duci la veterinar, îți dă carnețelul, îi dă prima dată pastile... Uitați-l, ăsta e ta-su.

În altă parte a Capitalei, se vând căței de aceeași rasă. Prețul este de 6 ori mai mare .

-3 milioane.

-Și certificat?

-Certificat de la medic, vaccin, deparazitare.

-Și certificat de origine? Pedigree?

-Da. Ăla se ia doar la câinii care se duc la concursuri.

Kuki Bărbuceanu, preşedinte Vier Pfoten: Pedigree-ul este un certificat care atestă că are părinţi de rasă, adică în acest pedigree trebuie trecute cel puţin 2 generaţii în urmă. În momentul în care achiziţionezi un câine, dacă este de rasă, vânzătorul e obligat să îţi dea acest pedigree. Dacă nu există, înseamnă că nu este câinele de rasa respectivă.

În Capitală, nu se mai pot vinde câini și pisici fără certificat pedigree, actul care arată orginea animalului. Animalele vor putea fi cumpărate de la adăposturi, asociații de profil și crescători autorizați.

Tudor Ionescu, inițiator proiect: Aceste animale sunt, de multe ori, crescute, atunci când nu provin din canise autorizate, în condiții improprii și s-au dezvoltat adevărate ferme de câini și pisici care, în funcție de cererea pieței, speculează și reproduc în mod forțat anumite rase care sunt la cerere.

În proiect sunt prevăzute și amenzi cuprinse între 1.000 și 3.000 de lei pentru persoanele fizice, iar pentru persoanele juridice care nu vor respecta hotărârea amenzi între 3.000 și 5.000 de lei.

