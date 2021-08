Alertă falsă din cauza unor pui de barză în județul Arad: Ce au crezut oamenii, și ce se întâmpla de fapt în cuib

Dovada că intervenția omului în mediul animalelor sau păsărilor poate face mai mult rău decât bine vine dintr-o comună din județul Arad. De două săptămâni, mai mulți localnici din Dorobanți au observat că barza vine foarte rar în cuib. Crezând că și-a abandonat cei doi pui și speriați că aceștia ar putea muri de foame, oamenii au încercat să îi hrănească cum au putut. Le-au aruncat bucăți de carne crudă, cu praștia, spre cuib, dar toată mâncarea o găseau apoi la baza stâlpului.

Îngrijorați, oamenii au chemat Poliția animalelor și pompierii în ajutor. Doar că, exact când pompierii decuplau stâlpul de la curent, barza-mamă și-a făcut apariția în cuib, cu mâncare în cioc.

Specialiștii spun că nu întâmplător barza se comportă așa. Se apropie perioada de migrare spre țările calde și, cum puii ei nu știu încă să zboare, mama speră că hrănindu-i mai rar îi va determina să prindă curaj să-și ia, la propriu, zborul din cuib.

Localnică din Dorobanți, jud. Arad: De câteva săptămâni am observat că nu vin părinții să le dea să mănânce. Am încercat noi să aruncăm carne.

Reporter: Credeți că i-a abandonat?

Localnică: Da, așa credem. Încă nu știe să zboare. Au venit prea târziu și prea târziu s-au născut puii. Și deja am văzut în hotar, puii ăștia mici zboară, numai ăștia ai noștri nu, nici într-un caz...

Editor : Liviu Cojan