Live TV

Alertă într-un mare oraș din vestul țării: șacalii seamănă teroare zi și noapte. Localnicii sunt revoltați: „Nu mi se pare normal"

Data publicării:
sacali langa oras
Locuitorii unui cartier de la marginea orașului Arad sunt terorizați de șacali. Credit foto: Guliver/Getty Images

Șacalii s-au înmulțit, în ultimii ani, în toată țara și mii de oameni se plâng că sunt terorizați de sălbăticiuni. Animalele au ajuns chiar și în vestul țării, la Arad, unde până nu demult erau o raritate, spun vânătorii. Apar nu doar noaptea, ci și ziua, spre disperarea localnicilor de la periferia orașului, care se declară îngrijorați și cer soluții pentru îndepărtarea lor. Autoritățile ridică neputincioase din umeri: în lipsa prădătorilor naturali, șacalii sunt greu de prins și de ucis.

Locuitorii unui cartier de la marginea orașului Arad sunt terorizați de șacali. Oamenii spun că animalele ies chiar și ziua la atac și se tem să-și mai lase copiii la joacă.

„Am ieșit cu câinele la plimbare și am văzut trei șacali, care au trecut ca o săgeată prin desiș”, mărturisește o femeie.

„Ca părinte a trei fete care ies zilnic pe afară, prin cartier, sunt îngrijorat! E și o problemă de confort, de gălăgie, dar în primul rând de siguranță. Copiii ies, se joacă pe stradă împreună cu alți copii și nu mi se pare normal să avem această problemă cu șacalii”, e de părere un alt localnic.

„Sunetele pe care le produc aceste animele și puii lor ne dau emoții, ca să spun așa, noaptea după ora 22:00-23:00, dar ei apar și în cursul zilei în această zonă cu vegetație”, povestește. Pot sări până la 2 metri, deci pot trece gardul unei gospodării sau a unei stâne, de aici și pagubele. Sau a unei vile, desigur”, concluzionează altcineva.

Șacalul auriu este una dintre cele mai adaptabile și rezistente specii de mamifere, iar în lipsa prădătorilor naturali, animalele s-au înmulțit exponențial în toată țara. Numărul lor a ajuns acum la aprope 40.000.

„O să atace tot mai mult gospodăriile oamenilor, în special în cartierele limitrofe, pentru că el deja nu mai vânează doar vanat mic, a trecut la oi. Sunt foarte multe pagube făcute ciobanilor care au stâne de oi. Singurul care poate să-i combată e omul, dar nu în oraș, e strict interzis. În vest, acum câțiva ani, era o raritate, dar în momentul de față e dezastru”, spune Gabriel Buzna, președintele unei asociații de vânătoare din Arad.

Autoritățile locale spun că vor încerca să îndepărteze șacalii și, dacă va fi nevoie, vor defrișa vegetația din zonă. Șacalii au făcut probleme grave și în județele Olt și Tulcea.

operator: Cristian Kovacs

Editor : Izabela Zaharia

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Mojtaba Khamenei, noul lider suprem al Iranului. Foto Profimedia
1
Primul mesaj oficial al liderului suprem Mojtaba Khamenei: Toate bazele SUA vor fi...
Fumul se ridică din zonă după capitala iraniană a fost ținta unor atacuri, în timp ce o serie de explozii se aud în Teheran, Iran
2
Cele trei condiții puse de Iran pentru încheierea războiului cu SUA-Israel. Ce vrea...
Mojtaba Khamenei, noul lider suprem al Iranului. Foto Profimedia
3
Mojtaba Khamenei ar fi în comă. Liderul Suprem al Iranului nici nu știe că a fost numit...
v putin itra pe usile mari ale kremlinului
4
„Putin se teme că va sfârși ca Nicolae al II-lea, împușcat după ce pierde puterea”, crede...
uss gerald r ford în marea mediterană
5
Incendiu la bordul celui mai mare portavion din lume, trimis de SUA în Orientul Mijlociu...
A fost cel mai bogat român, dar averea de 1,2 miliarde de euro s-a ”evaporat” și tocmai a mai primit o lovitură
Digi Sport
A fost cel mai bogat român, dar averea de 1,2 miliarde de euro s-a ”evaporat” și tocmai a mai primit o lovitură
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
N09 COPERTA INCENDIU ARAD-BETA 110326_00027
Incendiu puternic la o fabrică de polistiren din Arad. Mesaje RO-Alert din cauza fumului dens
ambulanta smurd
Un microbuz a luat foc lângă şoseaua de centură din Arad. Două persoane au suferit arsuri
masina in flacari
O mașină de lux a luat foc pe o stradă din Arad
gunoaie pe camp arad
„Am vrut să-mi vând casa, că n-am mai putut”. Focar de infecție la marginea unui oraș din vestul țării. Primăria a fost somată
copii treceri pietoni
Treceri de pietoni, păzite de „copii”. Metoda inedită prin care un oraș a decis să-i determine pe șoferi să circule mai prudent
Recomandările redacţiei
Vladimir Putin dă mâna cu membri ai serviciilor de securitate din Rusia
Gafa de începători care a compromis o unitate de elită din Rusia...
octavian
Povestea sfâșietoare a lui Octavian Palferenț, unul dintre cei mai...
bombardament in iran
Război în Orientul Mijlociu, Ziua 15. Trump anunță că SUA au...
vladimir putin si donald trump
Putin i-a propus lui Trump să mute în Rusia uraniul din Iran. Ce a...
Ultimele știri
Pete Hegseth s-a supărat pe presă că nu laudă succesul atacurilor americane. „Statele Unite decimează armata Iranului”
Fostul prinţ Andrew, Peter Mandelson şi Epstein apar împreună într-o fotografie difuzată public în premieră
Atac rusesc „masiv” asupra Kievului: cel puțin patru persoane au murit, mai multe clădiri au fost lovite
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Trei zodii sunt favorizate de astre între 16 și 22 martie. E săptămâna banilor pentru acești nativi
Cancan
Vortex polar în aprilie | Ninge de Paște în România. Care sunt localitățile afectate, conform meteorologilor...
Fanatik.ro
Cum l-a „umilit” Dan Șucu pe Virgil Drăghia. Suma uriașă primită de portar pentru doar 225 de minute jucate...
editiadedimineata.ro
Manipularea și inteligența artificială vor marca anul 2026, afirmă Forumul Economic Mondial
Fanatik.ro
La aproape 80 de ani, Mitică Dragomir a dezvăluit cum își menține organismul „verde”. Obiceiul sănătos pe...
Adevărul
Cum a destrămat Iranul imaginea Golfului luxos drept refugiu sigur într-o regiune volatilă
Playtech
Distanţa minimă între clădiri. Cui dă dreptate legea dacă sunt prea apropiate
Digi FM
Ce se întâmplă cu concertele Holograf de zilele viitoare, după moartea lui Mugurel Vrabete. Trupul lui va fi...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Inclus de Mircea Lucescu pe lista pentru meciul cu Turcia, a apărut cu un drapel uriaș al Ungariei în mână
Pro FM
Piesa României la Eurovision 2026, catalogată "periculoasă" și "iresponsabilă". De unde a pornit scandalul
Film Now
Andrea Bocelli, după declarațiile controversate ale lui Timothée Chalamet: „Sper să-și schimbe perspectiva...
Adevarul
Funcția care deschidea ușile puterii în perioada comunistă. A fost deținută de Stalin și Ceaușescu. Iliescu a...
Newsweek
Tichete sociale la pensie, pentru alimente și medicamente, cu ocazia Paștelui. În ce oraș se oferă beneficiul?
Digi FM
Demi Moore, parcă din ce în ce mai slabă. Actrița a stârnit reacții: "Doamne, este tot Hollywoodul pe...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
E mai sănătos să bei apă rece sau apă caldă? Iată ce spune un specialist
Digi Animal World
A adoptat un motan și a crezut că i-a salvat viața. După trei ani a aflat că riscă 300.000€ amendă și...
Film Now
Nicole Kidman, dezgustată să-l sărute pe Alexander Skarsgård pe platourile „Big Little Lies”. Gestul făcut de...
UTV
Liviu Vârciu reacționează după ce Lucian Mitrea a povestit că l-a găsit în pat cu Andreea Bănică