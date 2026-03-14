Șacalii s-au înmulțit, în ultimii ani, în toată țara și mii de oameni se plâng că sunt terorizați de sălbăticiuni. Animalele au ajuns chiar și în vestul țării, la Arad, unde până nu demult erau o raritate, spun vânătorii. Apar nu doar noaptea, ci și ziua, spre disperarea localnicilor de la periferia orașului, care se declară îngrijorați și cer soluții pentru îndepărtarea lor. Autoritățile ridică neputincioase din umeri: în lipsa prădătorilor naturali, șacalii sunt greu de prins și de ucis.

Locuitorii unui cartier de la marginea orașului Arad sunt terorizați de șacali. Oamenii spun că animalele ies chiar și ziua la atac și se tem să-și mai lase copiii la joacă.

„Am ieșit cu câinele la plimbare și am văzut trei șacali, care au trecut ca o săgeată prin desiș”, mărturisește o femeie.

„Ca părinte a trei fete care ies zilnic pe afară, prin cartier, sunt îngrijorat! E și o problemă de confort, de gălăgie, dar în primul rând de siguranță. Copiii ies, se joacă pe stradă împreună cu alți copii și nu mi se pare normal să avem această problemă cu șacalii”, e de părere un alt localnic.

„Sunetele pe care le produc aceste animele și puii lor ne dau emoții, ca să spun așa, noaptea după ora 22:00-23:00, dar ei apar și în cursul zilei în această zonă cu vegetație”, povestește. Pot sări până la 2 metri, deci pot trece gardul unei gospodării sau a unei stâne, de aici și pagubele. Sau a unei vile, desigur”, concluzionează altcineva.

Șacalul auriu este una dintre cele mai adaptabile și rezistente specii de mamifere, iar în lipsa prădătorilor naturali, animalele s-au înmulțit exponențial în toată țara. Numărul lor a ajuns acum la aprope 40.000.

„O să atace tot mai mult gospodăriile oamenilor, în special în cartierele limitrofe, pentru că el deja nu mai vânează doar vanat mic, a trecut la oi. Sunt foarte multe pagube făcute ciobanilor care au stâne de oi. Singurul care poate să-i combată e omul, dar nu în oraș, e strict interzis. În vest, acum câțiva ani, era o raritate, dar în momentul de față e dezastru”, spune Gabriel Buzna, președintele unei asociații de vânătoare din Arad.

Autoritățile locale spun că vor încerca să îndepărteze șacalii și, dacă va fi nevoie, vor defrișa vegetația din zonă. Șacalii au făcut probleme grave și în județele Olt și Tulcea.

operator: Cristian Kovacs

Editor : Izabela Zaharia