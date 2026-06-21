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Animalele de companie și stresul: cercetătorii contrazic o idee populară

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proprietar de caine si pisica
Specialiștii spun că tot mai des, animalele au început să fie considerate parte a familiei. Credit foto: Guliver/Getty Images
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Psihologii susțin într-un nou studiu că interacțiunea mai intensă cu un câine sau o pisică de companie în momentele de stres s-ar putea să nu contribuie la calmarea nervilor și ar putea, în unele cazuri, chiar să intensifice sentimentele negative, arată The Independent.

Deși un câine sau o pisică de companie poate, în general, să le ofere stăpânilor lor o stare de bine, rolul lor în reducerea stresului rămâne un subiect de analiză continuă. Acum, un nou studiu arată că interacțiunea cu o pisică sau un câine ar putea să nu aibă nicio legătură cu modul în care proprietarul animalului de companie gestionează stresul.

Deși aceste interacțiuni pot duce, în general, la momente mai fericite, ele nu au reușit totuși să reducă stresul în momentul în care au avut loc, au constatat cercetătorii în studiul publicat în revista „Frontiers in Psychology”. Cu alte cuvinte, proprietarii s-ar putea bucura de timpul petrecut alături de animalele lor de companie, fără ca acest lucru să le diminueze nivelul de stres provocat de ceea ce i-a supărat.

În unele cazuri, interacțiunea mai intensă cu pisicile de companie poate chiar determina proprietarii deja stresați să resimtă mai intens sentimentele negative, afirmă cercetătorii.

pisica
Foto. Shutterstock

„Constatările noastre indică faptul că atenuarea stresului nu este mecanismul care determină starea de bine emoțională momentană în timpul interacțiunii cu un animal de companie”, afirmă psihologul și autoarea studiului, Mayke Janssens.

În cadrul studiului, cercetătorii au analizat datele furnizate de 188 de proprietari de câini și pisici care și-au raportat starea de spirit, nivelul de stres și interacțiunile cu animalele de companie de până la 10 ori pe zi, timp de cinci zile, prin intermediul unei aplicații.

În general, s-a constatat că interacțiunea cu animalele de companie este asociată cu emoții mai pozitive. Totuși, potrivit studiului, atunci când o persoană era stresată, o interacțiune mai intensă nu ducea la o reducere mai mare a stresului.

„Efectele pozitive ale interacțiunii cu animalele de companie asupra stării de bine par a fi reale, dar nu par să se producă deoarece animalele de companie îi ajută pe oameni să gestioneze mai bine stresul exact în momentul în care acesta apare”, a explicat dr. Janssens.

Această observație a fost similară atât în cazul pisicilor, cât și al câinilor.

a woman's hand touches a cat's nose, close-up. cat sniffs a person's hand. cat meets man
Pisicile folosesc simțul olfactiv pentru a recunoaște oamenii. Sursa foto: Profimedia Images

Cercetătorii sugerează că acest lucru s-ar putea datora faptului că oamenii tind să aleagă animale de companie care se potrivesc cu personalitatea lor.

„Proprietarii de câini erau probabil mai înclinați să se identifice ca «iubitori de câini», în timp ce proprietarii de pisici erau mai înclinați să se identifice ca «iubitori de pisici». Este posibil ca această «potrivire» dintre proprietar și animalul de companie să explice parțial de ce rezultatele au fost atât de similare în cazul câinilor și al pisicilor”, a explicat Sanne Peeters, o altă autoare a studiului.

Totuși, a apărut un efect particular al interacțiunilor cu pisicile. În cazul pisicilor, cercetătorii au observat că proprietarii stresați erau mai predispuși să simtă emoții negative mai puternice pe măsură ce interacționau mai mult cu felinele lor.

Acest lucru pare să contrazică așteptarea populară conform căreia joaca cu pisica ar putea fi o activitate relaxantă, care combate stresul.

„La pisici, am observat chiar că un nivel mai ridicat de interacțiune era asociat cu o legătură mai puternică între stres și emoțiile negative ale proprietarilor”, a spus dr. Janssens.

„O explicație ipotetică este că, deoarece interacțiunile cu pisicile sunt adesea mai pasive și mai puțin solicitante prin natura lor, un nivel mai ridicat de interacțiune ar putea fi mai evocator din punct de vedere emoțional. Este posibil ca acest lucru să nu corespundă nevoii de sprijin în momentele stresante”, a spus dr. Peeters, adăugând, totuși, că această interpretare trebuie tratată cu prudență.

Cercetătorii au evaluat aproape 8.000 de rapoarte de date în timp real furnizate de proprietarii de animale de companie, inclusiv informații despre nivelul lor de stres și despre interacțiunile cu pisicile și câinii lor.

relatia caine stapan
Credit foto: Guliver/Getty Images

De asemenea, au analizat dacă interacțiunea cu un animal de companie reducea impactul negativ al stresului mai mult decât simpla prezență a acestuia.

„Interacțiunea mai intensă cu animalul de companie nu a oferit beneficii emoționale suplimentare față de cele care pot rezulta din simpla prezență a animalului”, a spus ea.

Acest lucru sugerează că un mecanism încă necunoscut este responsabil pentru efectul benefic al interacțiunii cu animalele de companie, afirmă cercetătorii.

caine
Foto: Shutterstock

„Este posibil ca interacțiunea cu un animal de companie să ofere un sentiment de companie și ca animalele de companie să ajute oamenii să se simtă mai conectați și mai puțin singuri, ceea ce, la rândul său, ar putea contribui la îmbunătățirea stării de bine emoționale”, a spus dr. Janssens.

În studiile viitoare, datele ar putea oferi o înțelegere mai detaliată a modului în care animalele de companie influențează emoțional oamenii.

„Nu aș spune că o specie este un animal de companie «mai bun» decât cealaltă. Mai degrabă, totul ține de personalitatea și preferințele proprietarului”, a concluzionat dr. Peeters. „Concluzia principală este că interacțiunea cu câinii și pisicile pare să ofere beneficii emoționale similare”, a spus ea.

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Editor : C.A.

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