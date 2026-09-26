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Video Aspretele, peștele care trăiește doar în România, amenințat de poluarea râului Vâlsan. 114 exemplare găsite pe 450 de metri

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asprete in acvariu
Foto: Arthur de Bruin & Dick Harrewijn / Fundația Alex Găvan
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Din articol
114 exemplare, pe o porțiune de 450 de metri Fonduri pentru repararea stației de epurare

Aspretele, o specie veche de aproximativ 65 de milioane de ani, mai trăiește doar în râul Vâlsan, din județul Argeș. În prima zi a monitorizării anuale, biologii au identificat 150 de exemplare, dintre care 114 pe o porțiune de numai 450 de metri. În apropiere, o stație de epurare evacuează apă poluată în râu. Autoritățile locale au primit fonduri pentru repararea stației, iar cei implicați în salvarea speciei așteaptă și un răspuns la un proiect de finanțare depus la Bruxelles. Digi24 a însoțit biologii la pescuitul științific.

Aspretele trăiește în râul Vâlsan, în zona comunei Brăduleț din Argeș. Este o specie de apă dulce veche de aproximativ 65 de milioane de ani, care nu mai există nicăieri altundeva în lume.

Pentru a afla câte exemplare au rămas și unde se găsesc, o echipă de biologi desfășoară monitorizarea anuală a râului.

114 exemplare, pe o porțiune de 450 de metri

În prima zi de pescuit științific, echipa a identificat 150 de aspreți. Dintre aceștia, 114 au fost găsiți pe o porțiune de doar 450 de metri a albiei, între un prag de beton pe care peștii nu îl pot trece și stația de epurare a comunei Brăduleț.

Alex Găvan, fondatorul programului „Aspretele Trăiește”, atrage atenția asupra apei evacuate în râu: „Nu trebuie să fii mare specialist. Se vede cu ochiul liber că ceva, aici, este extrem, extrem de neînregulă”.

„Fie salvăm aspretele acum, și când spun acum este la propriu acum, fie el va dispărea pentru totdeauna”.

Fonduri pentru repararea stației de epurare

Primarul comunei Brăduleț spune că stația de epurare nu a fost construită corect. Potrivit acestuia, a încercat ulterior să o repare, dar nu a avut bani și nici nu a găsit alt sprijin. Recent, Guvernul a alocat 2,3 milioane de lei pentru stație. Primăria pregătește licitația lucrărilor, iar edilul speră ca problema poluării să fie rezolvată în primăvară.

Biologii, activiștii de mediu și localnicii implicați în proiect încearcă să protejeze atât aspretele, cât și singurul râu în care acesta mai trăiește.

Un proiect de finanțare pentru protejarea speciei și a Vâlsanului a fost depus la Bruxelles, însă răspunsul oficial este încă așteptat.

Editor : Ș.A.

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