S-a făcut dreptate pentru Caelya, o cățelușă bătută cu bestialitate de stăpânul ei. Bărbatul a fost condamnat definitiv după ce judecătorii au admis că fapta lui este extrem de gravă. Animalul s-a zbătut între viață și moarte mai multe săptămâni. Într-un final a fost adoptată de o familie din Germania. Cruzimea la adresa animalelor se pedepsește conform legii. În situații de acest tip puteți apela numărul de urgență 112.

După ce a fost bătută crunt în stradă, cățelușei Caelya i s-a făcut, în sfârșit, dreptate. Fostul ei stăpân, cel care a lovit-o cu bestialitate va sta 2 ani și 4 luni după gratii.

Marius Chircă - fondatorul asociației care a preluat-o pe cățelușă: În general atât de multe probleme acumulate nu prea sunt compatibile cu viața. A durat undeva în jur de o lună și jumătate până când am reușit să o stabilizăm medical. Ce a fost mai greu a fost să o reabilităm sufletește. Am mai lucrat cu ea undeva la 2 luni până când am reușit să o facem să aibă încredere în oameni.

Cu sufletul zdrobit, dar cu o nouă șansă la viață, cățelușa a fost dusă în Malta, acolo unde urma să fie adoptată de o famile. Însă viața ei s-a năruit din nou.

Marius Chircă - fondatorul asociației care a preluat-o pe cățelușă: Am ajuns cu ea până în Sicilia. Din păcate acea adopție nu a fost reușită. Am adus-o înapoi. Vorbeam cu soția mea... cât ghinion are cățelușa asta. Într-un final Caelya a ajuns în Germania. Este foarte bine. E într-o familie responsabilă.

Cel care a vrut să îi curme viața a fost arestat prevenitiv imediat după incident, iar decizia condamnării definitive a primit-o după gratii, după 9 luni de la incident.

Atât instanța de fond, cât și instanța de apel au decis că faptele comise de bărbatul de 71 ani sunt extraordinar de grave. Mai ales pentru că inculpatul i-a amenințat cu moartea și agresat fizic inclusiv pe martorii care au încercat să salveze animalul. Magistrații nu s-au lăsat convinși nici de motivele invocate de bărbat pentru o pedeapsă mai blândă, respectiv vârstă înaintată, faptul că a recunoscut totul sau că nu a mai comis astfel de infracțiuni.

În România sunt schingiuite sau ucise zilnic zeci de animale, însă prea puține dintre aceste cazuri ajung în instanță sau chiar la o condamnare definitivă.

Editor : A.P.