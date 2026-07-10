Cea mai bătrână ursoaică polară aflată în captivitate a murit: Larissa avea 36 de ani, un record pentru această specie

Larissa, considerată cea mai bătrână femelă de urs polar din lume aflată în captivitate a murit la vârsta de 36 de ani, a anunţat vineri o grădină zoologică din nordul Germaniei.

Reprezentanţii Grădinii Zoologice din Neumunster au transmis că starea de sănătate a ursoaicei s-a deteriorat în ultimele săptămâni din cauza vârstei sale înaintate. În absenţa oricărei perspective de recuperare, îngrijitorii germani au luat decizia de a o lăsa „să se stingă în linişte”, notează Agerpres.

Născută în Ţările de Jos, la Grădina Zoologică din Rotterdam, în 1990, Larissa a fost transferată la Grădina Zoologică din Neumunster, un oraş de lângă Kiel, în anul 2017, şi a devenit foarte repede o preferată a publicului vizitator.

„La vârsta ei, Larissa era considerată cea mai bătrână femelă de urs polar din lume, depăşind cu mult durata de viaţă obişnuită pentru urşii polari aflaţi în îngrijirea oamenilor”, au transmis reprezentanţii grădinii zoologice din Germania într-un comunicat.

„Odată cu moartea Larissei, pierdem nu doar un animal extraordinar, ci şi o personalitate care a marcat istoria grădinii noastre zoologice timp de mulţi ani. Moartea ei lasă un mare gol - atât pentru întreaga noastră echipă, cât şi pentru numeroasele persoane care i-au urmărit viaţa de-a lungul anilor”, au adăugat ei.

Potrivit experților, deși durata de viața a unui urs polar în sălbăticie poate atinge 30 de ani, majoritatea animalelor din această specie trăiesc între 15 și 18 ani.

Editor : B.E.