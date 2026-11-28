Parada militară de 1 Decembrie 2026 de la Alba Iulia vine cu surprize plăcute pentru iubitorii de animale. Printre participanți se vor număra și câțiva „recruți” mai puțin obișnuiți, dar foarte simpatici. Puii de căței ai Centrului Chinologic „Dr. Aurel Greblea” Sibiu se pregătesc să-și facă debutul la defilare.

Cățeii de la Centrul Chinologic din Sibiu vor defila de 1 Decembrie la Alba Iulia. Foto: Ionuț Oprea / Divizia 4 Infanterie „Gemina” Deschide galeria foto

Divizia 4 Infanterie „Gemina” a prezentat micii patrupezi care au intrat deja în formație, înaintea paradei militare de 1 Decembrie.

„Cu mult entuziasm, energie și chef de joacă, micii patrupezi atrag toate privirile și demonstrează că și cele mai importante misiuni pot începe cu pași mici. Pe 1 Decembrie, îi veți putea vedea și pe ei defilând la Alba Iulia”, a transmis, sâmbătă, Divizia 4 Infanterie „Gemina”, care a publicat poze pe pagina de Facebook cu noii „recruți”.

„Echipele canine se antrenează intens pentru defilarea de la Alba Iulia, transformând fiecare repetiție într-o demonstrație de disciplină, profesionalism și devotament. Dincolo de fiecare pas de defilare se află ore de muncă, perseverență și, mai presus de toate, o legătură specială între conductorii câinilor de serviciu și partenerii lor patrupezi. O legătură construită zi de zi, prin încredere, respect și pasiune”, au transmis și reprezentanții Centrului Chinologic Sibiu.

„Ne pregătim să onorăm această zi de sărbătoare cu mândrie, emoție și respect pentru valorile care ne unesc. Pe 1 Decembrie, ne vedem la Alba Iulia! Defilăm împreună, cu mândria de a fi români!” se mai arată în mesajul postat de Centrul Chinologic Sibiu.

Editor : A.P.