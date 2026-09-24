Live TV

Comisia Europeană aprobă un ajutor de stat de 11 milioane de euro pentru crescătorii de porci din România

Data publicării:
porci la ferma
Schema de ajutor de stat prevede fonduri totale de 11,54 milioane de euro pentru susținerea activității crescătorilor de suine în contextul crizei economice. Foto: Shutterstock
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google
Din articol
Comisia Europeană: schema respectă regulile privind ajutoarele de stat Sprijinul trebuie să fie necesar și proporțional

Comisia Europeană a aprobat o schemă de ajutor de stat în valoare de 11 milioane de euro, propusă de România pentru crescătorii de porci afectați de creșterea prețurilor la combustibili și îngrășăminte pe fondul crizei din Orientul Mijlociu. Sprijinul va fi acordat sub formă de granturi directe, iar valoarea ajutorului nu va putea depăși 50.000 de euro pentru fiecare întreprindere.

Măsura a fost aprobată în temeiul Cadrului temporar privind ajutoarele de stat în contextul crizei din Orientul Mijlociu (METSAF), adoptat de Comisia Europeană la 29 aprilie 2026.

Schema urmărește să atenueze impactul costurilor suplimentare suportate de crescătorii de porci afectați în mod direct de criza din Orientul Mijlociu în perioada 1 martie 2026 - 31 decembrie 2026.

Sprijinul financiar va fi acordat sub forma unor granturi directe.

Valoarea ajutorului va fi calculată în funcție de creșterea prețurilor la combustibili și îngrășăminte și de impactul acestor majorări asupra costurilor de producție ale crescătorilor de porci.

Ajutorul va putea ajunge la cel mult 50.000 de euro pentru fiecare întreprindere. Schema este valabilă până la 31 decembrie 2026.

Comisia Europeană: schema respectă regulile privind ajutoarele de stat

Comisia Europeană a evaluat măsura notificată de România în conformitate cu normele Uniunii Europene privind ajutoarele de stat. Evaluarea s-a făcut, în special, în baza articolului 107 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, care permite statelor membre să sprijine dezvoltarea anumitor activități economice, în condițiile respectării unor criterii specifice.

Schema a fost analizată și în baza secțiunilor 1 și 2.1 din Cadrul temporar privind ajutoarele de stat în contextul crizei din Orientul Mijlociu (METSAF).

În urma evaluării, Comisia Europeană a constatat că măsura propusă de România respectă condițiile prevăzute de cadrul temporar.

În special, ajutorul va fi acordat în baza unei scheme cu un buget estimat clar și este destinat sprijinirii temporare a întreprinderilor care își desfășoară activitatea în sectorul creșterii porcinelor.

Sprijinul trebuie să fie necesar și proporțional

Potrivit evaluării Comisiei Europene, schema trebuie să răspundă unor costuri suplimentare generate de contextul de criză și să faciliteze temporar desfășurarea activității economice în sectorul vizat. Comisia a concluzionat că măsura este necesară, adecvată și proporțională pentru facilitarea dezvoltării unei activități economice.

Citește și: Comisia Europeană propune deblocarea a 4,2 miliarde € pentru Ungaria. Câți bani mai are Budapesta de recuperat

De asemenea, Bruxelles-ul a stabilit că schema nu afectează în mod negativ condițiile schimburilor comerciale într-o măsură care să contravină interesului comun.

Pe baza acestor considerente, Comisia Europeană a aprobat schema de ajutor de stat notificată de România în temeiul normelor Uniunii Europene privind ajutoarele de stat.

Sprijinul este destinat crescătorilor de porci care au fost afectați direct de creșterea costurilor cu combustibilii și îngrășămintele în perioada prevăzută de schemă, iar ajutorul individual nu poate depăși plafonul de 50.000 de euro pentru fiecare întreprindere.

Citește și: Comisia Europeană aprobă 52 de milioane euro pentru crescătorii de bovine afectați de scumpirea combustibililor

Editor : C.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Arnaud Denis 2
1
Actorul Arnaud Denis a fost eutanasiat la 43 de ani: „Un om știe în adâncul sufletului...
termometru în soare care indică temperaturi ridicate
2
Domul de căldură revine peste Europa. Zonele în care se vor înregistra din nou maxime de...
o femeie baga buletinul de vot in urna la alegerile prezidentiale
3
Pe cine ar vota românii dacă duminică ar avea loc alegeri. Un singur partid a crescut în...
Vânzare imobil fără acordul copiilor. Foto Getty Images
4
Poate un părinte să vândă casa fără acordul copiilor? Când poate fi contestată tranzacția...
2026-09-22-4208
5
Călin Georgescu și Ionel Rusen au scăpat de arest. Fostul candidat mers la Poliția Buftea...
La 41 de ani, marea sportivă și-a anunțat noua relație: are un partener cu 11 ani mai tânăr
Digi Sport
La 41 de ani, marea sportivă și-a anunțat noua relație: are un partener cu 11 ani mai tânăr
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Peter Magyar meets Ursula von der Leyen in Brussels
Comisia Europeană propune deblocarea a 4,2 miliarde € pentru Ungaria. Câți bani mai are Budapesta de recuperat
restrictii retele sociale minori adolescenti
Interzicerea accesului copiilor pe rețelele sociale: președintele spune că România trebuie să facă o dezbatere națională
euro getty
Ucraina cere din nou UE un ajutor de 32,6 miliarde de euro pentru 2027
TikTok logo on the screen.
Cazul ambulanței atacate pentru că „ar fi furat copii” ajunge la Comisia Europeană. Un ex-eurodeputat român a depus plângere la TikTok
oi, animale
Comisia Europeană a aprobat planul României pentru deblocarea exporturilor de oi şi capre. 1,3 milioane de vaccinuri vor fi gratuite
Recomandările redacţiei
bancnote de 100 de lei
Cât câștigă șefii companiilor de stat: unul depășește 100.000 de lei...
Flota fantomă. rusia
Avertisment grav al CIA: Rusia ar putea ataca țări din Europa cu...
TIMISOARA - BILANT 2 ANI DOMINIC FRITZ - 2 NOI 2022
Comisia de la Veneția, întrebată despre legalitatea amendamentului...
Krzysztof Gawkowski
Incendiu la o stație Starlink din Polonia. Ministrul Digitalizării...
Ultimele știri
Ce spune Predoiu despre propunerea unei Poliții unice: „Urez succes în discuţiile cu organizaţiile asociative ale primarilor din ţară”
Noi saci cu oase umane, descoperiți în cimitirul din Slatina. Ipoteza anchetatorilor după găsirea unei „cripte false”
Dunărea continuă să aibă un debit redus, sub jumătate din media multianuală pentru septembrie. Ce indică cele mai recente prognoze
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
4 zodii lasă în urmă o perioadă grea începută acum opt ani. Până în aprilie 2027 li se schimbă perspectiva...
Cancan
Unde a fost găsită mașina lui Vlad, suspectul în cazul Valentinei. Bărbatul este dat în urmărire
Fanatik.ro
Gigi Becali: "El este noul antrenor al FCSB!" Laurențiu Reghecampf a fost prezentat oficial cu un clip...
editiadedimineata.ro
Marea Britanie creează un centru național pentru combaterea dezinformării și a deepfake-urilor
Fanatik.ro
Nuțu Cămătaru, părinte model: fiul său de 9 ani a marcat un gol spectaculos împotriva Academiei Hagi
Adevărul
Trump, Xi și Putin îmbătrânesc la putere. Ce se întâmplă când autocrații nu au un plan de succesiune
Playtech
Poți merge cu 59 km/h dacă limita este 50? Ce spune Codul rutier și de unde vine regula celor 10 km/h în plus
Digi FM
Au profitat că doi pensionari erau în vacanță, le-au ocupat casa și au schimbat încuietoarea. Ce s-a...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Cristi Chivu i-a lăsat "mască" pe italieni, apoi și-a luat soția și a plecat din Peninsulă
Pro FM
Otilia Bilionera a înflorit după ce s-a căsătorit. Arată superb în costum de baie și radiază lângă soțul ei...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Fără machiaj, cu părul în vânt și toată un zâmbet. Ana de Armas, în costum de baie, în vacanța pe iaht
Adevarul
Roboții de război ucraineni, echipați cu microfoane și difuzoare, ascultă trupele ruse și transmit mesaje de...
Newsweek
Care pensionari sunt scutiți de la plata CASS deși au pensie peste 3.000 lei? Ce condiții trebuie îndeplinite?
Digi FM
Deşertul Atacama s-a transformat într-un covor uriaș de flori în urma ploilor aduse de El Nino
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Ce au în comun oamenii care îmbătrânesc sănătos. 4 obiceiuri simple care pot face diferența
Digi Animal World
Pasagerii unui tren din Anglia, șocați când au văzut cu cine călătoreau în vagon. Creatura a mers cu ei...
Film Now
Michael Douglas și Catherine Zeta Jones, născuți în aceeași zi. Cum arată copiii lor, un băiat și o fată
UTV
Romina Gingașu a șters fotografiile cu Piero Ferrari. Ce spune despre zvonurile despărțirii: „Suntem mai...