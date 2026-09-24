Comisia Europeană aprobă un ajutor de stat de 11 milioane de euro pentru crescătorii de porci din România

Comisia Europeană a aprobat o schemă de ajutor de stat în valoare de 11 milioane de euro, propusă de România pentru crescătorii de porci afectați de creșterea prețurilor la combustibili și îngrășăminte pe fondul crizei din Orientul Mijlociu. Sprijinul va fi acordat sub formă de granturi directe, iar valoarea ajutorului nu va putea depăși 50.000 de euro pentru fiecare întreprindere.

Măsura a fost aprobată în temeiul Cadrului temporar privind ajutoarele de stat în contextul crizei din Orientul Mijlociu (METSAF), adoptat de Comisia Europeană la 29 aprilie 2026.

Schema urmărește să atenueze impactul costurilor suplimentare suportate de crescătorii de porci afectați în mod direct de criza din Orientul Mijlociu în perioada 1 martie 2026 - 31 decembrie 2026.

Sprijinul financiar va fi acordat sub forma unor granturi directe.

Valoarea ajutorului va fi calculată în funcție de creșterea prețurilor la combustibili și îngrășăminte și de impactul acestor majorări asupra costurilor de producție ale crescătorilor de porci.

Ajutorul va putea ajunge la cel mult 50.000 de euro pentru fiecare întreprindere. Schema este valabilă până la 31 decembrie 2026.

Comisia Europeană: schema respectă regulile privind ajutoarele de stat

Comisia Europeană a evaluat măsura notificată de România în conformitate cu normele Uniunii Europene privind ajutoarele de stat. Evaluarea s-a făcut, în special, în baza articolului 107 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, care permite statelor membre să sprijine dezvoltarea anumitor activități economice, în condițiile respectării unor criterii specifice.

Schema a fost analizată și în baza secțiunilor 1 și 2.1 din Cadrul temporar privind ajutoarele de stat în contextul crizei din Orientul Mijlociu (METSAF).

În urma evaluării, Comisia Europeană a constatat că măsura propusă de România respectă condițiile prevăzute de cadrul temporar.

În special, ajutorul va fi acordat în baza unei scheme cu un buget estimat clar și este destinat sprijinirii temporare a întreprinderilor care își desfășoară activitatea în sectorul creșterii porcinelor.

Sprijinul trebuie să fie necesar și proporțional

Potrivit evaluării Comisiei Europene, schema trebuie să răspundă unor costuri suplimentare generate de contextul de criză și să faciliteze temporar desfășurarea activității economice în sectorul vizat. Comisia a concluzionat că măsura este necesară, adecvată și proporțională pentru facilitarea dezvoltării unei activități economice.

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De asemenea, Bruxelles-ul a stabilit că schema nu afectează în mod negativ condițiile schimburilor comerciale într-o măsură care să contravină interesului comun.

Pe baza acestor considerente, Comisia Europeană a aprobat schema de ajutor de stat notificată de România în temeiul normelor Uniunii Europene privind ajutoarele de stat.

Sprijinul este destinat crescătorilor de porci care au fost afectați direct de creșterea costurilor cu combustibilii și îngrășămintele în perioada prevăzută de schemă, iar ajutorul individual nu poate depăși plafonul de 50.000 de euro pentru fiecare întreprindere.

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Editor : C.A.