Live TV

Comunicarea primatelor ar putea urma tipare gramaticale considerate până acum exclusiv umane. Ce au descoperit cercetătorii

Data actualizării: Data publicării:
Cimpanzei în râu într-o junglă
Foto: Profimedia Images
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google
Din articol
„Prezintă mai multe asemănări cu limbajul uman decât se credea anterior” „Aceste rezultate deschid perspectiva unor scenarii evolutive alternative”

Trei specii de primate ar putea folosi în comunicare structuri gramaticale considerate până acum specifice limbajului uman, potrivit unui nou studiu citat de Science Alert. Cercetătorii au identificat în vocalizările acestora tipare complexe care ar putea schimba perspectiva asupra evoluției limbajului.

Limbajele umane sunt complexe și versatile. Ele reflectă inteligența noastră, culturile noastre și nevoia de a înțelege și de a fi înțeleși.

Limbile pe care le vorbim tind să urmeze anumite tipare. Mici structuri cu sens gramatical pot fi integrate în structurile mai ample ale propozițiilor, formând niveluri complexe de sintaxă.

Mult timp s-a crezut că aceste tipare ale limbajului, cunoscute drept gramatică recursivă supraregulată, ne diferențiază de toate celelalte animale de pe Pământ.

Există însă tot mai multe dovezi că cel puțin unele dintre speciile cu care împărțim planeta ar putea folosi strategii gramaticale similare pentru a comunica între ele.

„Prezintă mai multe asemănări cu limbajul uman decât se credea anterior”

Un nou studiu sugerează că trei specii de primate non-umane ar putea utiliza uneori gramatică recursivă supraregulată atunci când comunică prin vocalizări: marmoseta comună (Callithrix jacchus), maimuța colobus măslinie (Procolobus verus) și bonobo (Pan paniscus).

„Arătăm pentru prima dată că animalele generează secvențe de vocalizări care pot fi descrise prin gramatici recursive supraregulate și care, prin urmare, prezintă mai multe asemănări cu limbajul uman decât se credea anterior”, scriu lingvistul Remo Nitschke, de la Universitatea din Zürich, și colegii săi.

Studiul a fost publicat pe platforma de preprinturi bioRxiv și nu a fost încă evaluat de alți cercetători prin procesul de peer review, însă oferă o primă imagine asupra rezultatelor obținute.

Pentru că nu știm ce înseamnă, de fapt, diferitele componente ale comunicării primatelor și nici cum se combină acestea, cercetătorii au folosit metode matematice pentru a analiza secvențele de vocalizări.

Ei au creat două modele matematice diferite pentru a analiza înregistrări audio ale vorbirii și sunetelor produse de oameni, precum și vocalizările primatelor. Fiecare model a fost folosit pentru a anticipa ce secvență de sunete urma, pornind însă de la ipoteze diferite.

Unul dintre modele a fost conceput pentru a prezice modul în care evoluează o secvență de vocalizări pornind de la presupunerea că succesiunea sunetelor este liniară. Această structură este cunoscută și drept gramatică regulată probabilistică.

Celălalt model a fost conceput pentru a lua în calcul ierarhii „înglobate”, în care poziția unor grupuri mai mici de sunete în interiorul unei secvențe este folosită, la rândul său, pentru a anticipa ce urmează. Această structură este cunoscută drept gramatică probabilistică independentă de context.

Cele două modele reprezintă unele dintre diferențele esențiale dintre gramatica regulată, despre care știm că poate fi utilizată de anumite animale, și gramatica supraregulată, considerată până acum specifică oamenilor.

Cercetătorii și-au testat mai întâi metoda pe înregistrări realizate cu oameni, iar rezultatele au confirmat, potrivit autorilor, fiabilitatea modelelor, cel puțin în scopul acestui studiu.

„Aceste rezultate deschid perspectiva unor scenarii evolutive alternative”

Atunci când aceleași modele au fost aplicate vocalizărilor primatelor, rezultatele au indicat că sunetele produse de toate cele trei specii analizate conțineau elemente asociate gramaticii supraregulate.

„Aceste rezultate pun sub semnul întrebării ideea că sintaxa a reprezentat tranziția majoră în evoluția hominizilor și deschid perspectiva unor scenarii evolutive alternative”, scriu autorii.

Cu toate acestea, cercetătorii avertizează că este încă prea devreme pentru a afirma cu certitudine că aceste primate folosesc într-adevăr gramatică supraregulată atunci când comunică.

Rezultatele studiului se bazează pe probabilități și pe modele folosite pentru a descifra structura unor secvențe de comunicare al căror sens nu este, de fapt, cunoscut. Prin urmare, este probabil ca vocalizările să conțină structuri de tip supraregulat, însă acest lucru nu poate fi afirmat cu certitudine.

„O altă posibilitate este ca aceste grupări să reflecte o structură pur formală, asemănătoare sintaxei muzicii la oameni sau cântecului la animale”, precizează autorii. „Pentru a face distincția între aceste posibilități sunt necesare cercetări suplimentare.”

Seturile de date analizate au fost, de asemenea, relativ mici. Prin urmare, vor fi necesare studii suplimentare pentru a stabili dacă tiparele observate se mențin în mod constant atunci când sunt analizate volume mai mari de vocalizări produse de aceste primate.

„În pofida acestor limitări, este clar că perspectiva tradițională trebuie revizuită: unele părți ale secvențelor de vocalizări ale primatelor non-umane sunt, de fapt, cel mai probabil generate de gramatici supraregulate”, adaugă autorii.

Descoperirea ar putea însemna că, din perspectiva limbajului, diferențele dintre oameni și rudele noastre primate sunt mai mici decât se credea.

„Absența capacității supraregulate a fost considerată mult timp cea mai importantă linie de demarcație în evoluția homininilor”, concluzionează Nitschke și echipa sa.

„Rezultatele noastre reconfigurează direcția cercetărilor privind evoluția limbajului: dacă nu sintaxa, atunci care a fost pasul esențial care a permis evoluția limbajului pornind de la un sistem de comunicare asemănător celui al primatelor?”

Editor : Ș.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Sediul central al PSD din București.
1
Tensiuni în PSD Buzău. Liderul filialei îi cere edilului să termine proiectele începute...
nicusor dan profimedia
2
Nicușor Dan face a patra nominalizare de premier. Condițiile imposibile puse de partide...
Spațiile comune din bloc unde este interzis fumatul. Sursă Foto Getty Images
3
Obiceiul pentru care riști amendă în spațiile comune ale blocului. Unde se aplică...
Dmitri Medvedev
4
Medvedev amenință încă o țară „cu aceeași soartă ca a Ucrainei”: „E cel mai rău lucru...
Artificial Intelligence
5
Elon Musk se întoarce la Washington, iar odată cu el vin și suspiciunile privind...
Lovitură de teatru! A anunțat revenirea lui Cristiano Ronaldo la naționala Portugaliei
Digi Sport
Lovitură de teatru! A anunțat revenirea lui Cristiano Ronaldo la naționala Portugaliei
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
delfini mfax
Nu doar oamenii au nume: ce animale ar putea să se „strige” între ele. Dovezile surprinzătoare descoperite de cercetători
Small brown anole lizard (Anolis sagrei) hanging upside down on a weathered green wire fence, Ciego de Avila, Cuba - July 25, 2026.
Evoluție la viteză extremă. Animalele care se transformă pentru a supraviețui într-o lume dominată de oameni
maimute in portbagaj 1
Descoperire surpriză la Vama Moravița: patru maimuțe au fost găsite în portbagajul unei mașini. Animalele nu aveau documente legale
Laughing monkey laying
Cât de diferit este râsul la oameni față de maimuţele antropoide. Ar putea fi un indiciu pentru apariția vorbirii? (studiu)
maimuțe, macaci
Cum evită maimuțele din Gibraltar problemele digestive cauzate de mâncarea nesănătoasă a turiștilor: „Are un efect protector”
Recomandările redacţiei
Nicușor Dan.
Traian Băsescu oferă o rezolvare pentru criza politică. „Altă soluție...
Petrișor Peiu, senator AUR
Petrișor Peiu, înainte de consultări: Nicușor Dan are o abordare...
Vas cereale
România și Polonia nu mai pot ajuta Ucraina să-și exporte cerealele...
simion si georgescu intr-o sectie de votare
Băsescu: AUR și-a terminat potențialul de creștere și o s-o ia în...
Ultimele știri
Eugen Tomac, despre prezența AUR la guvernare: „România nu are nevoie de aventuri care ne pot izola extern”
Timpul îndelungat petrecut în fața ecranului poate afecta performanțele școlare și abilitățile lingvistice ale copiilor (studiu)
Netanyahu ordonă o revizuire a securității zborurilor către Israel după tentiva de prăbușire a unui avion Flydubai
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Patru zodii care atrag norocul. Secretul succesului lor stă în bucuria pentru ceilalți
Cancan
Lovitură pentru Ian după concertul de la Arenele Romane! Trapperul a fost reținut pentru 24 de ore
Fanatik.ro
S-a văzut la antrenament ce pregătește Gică Hagi pentru meciul cu Suedia. „Regele” le-a oferit și un exemplu...
editiadedimineata.ro
Președintele Argentinei a publicat peste 35 de mesaje pe zi împotriva presei
Fanatik.ro
Noi emoții pentru Gică Hagi înainte de meciul cu Suedia? Ce s-a întâmplat cu un jucător în startul...
Adevărul
„Viziru“ Ion C. Brătianu, omul care a construit România modernă. Istoricul Ioan Scurtu: „A fost politicianul...
Playtech
Ce studii are Irina Tănase și unde lucrează în prezent. Fosta parteneră a lui Liviu Dragnea pare că s-a mutat...
Digi FM
Marele regret al lui Phil Collins la 75 de ani: „Nu așa aș fi scris scenariul”. Ce spune despre cele trei...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Un an și 8 luni de închisoare! Carroll a făcut public totul: "Când m-am trezit, era sub pătură"
Pro FM
Surpriza care a emoționat-o pe Lili Sandu. De ce i-a lăsat fiul ei 100 de lei pe masă: "Am simțit că sunt...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Un lac idilic și o canoe. Kevin Bacon și Kyra Sedgwick și-au sărbătorit căsnicia: „Vă vine să credeți că au...
Adevarul
„Kremlinul pierde războiul și își pierde cumpătul". Reacția UE la amenințările Rusiei la adresa diplomaților...
Newsweek
Ajutor la pensie în 2026. Ministerul muncii anunță cine primește până la 1.000 de lei în plus la pensie
Digi FM
Soția lui Matt Damon, spectaculoasă în roșu. Toată un zâmbet, Luciana a făcut furori la o premieră de film
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Ce să faci când începe sezonul răcelilor. Medicii explică ce ajută cu adevărat și ce greșeală să eviți
Digi Animal World
De ce dorm câinii atât de mult? Un medic veterinar explică adevăratul motiv și semnele care ar trebui să te...
Film Now
Ben Affleck, atacat cu un cuțit când avea doar 14 ani: „Eram speriat”. Ce a făcut ulterior agresorul care l-a...
UTV
Un bărbat a cumpărat o sculptură cu 350 de euro dintr-un depozit. Descoperirea ar putea fi vândută cu peste...