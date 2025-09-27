Live TV

Video Efectul omului asupra animalelor la Zoo. Care sunt animalele care se bucură că ne văd, dar și cele deranjate de prezența vizitatorilor

Data publicării:
Animalele de la Zoo au percepții diferite asupra vizitatorilor care vin să le vadă, arată datele unui studiu efectuat de universități din Marea Britanie. În timp ce multe specii sunt indiferente la prezența omului, sunt și animale care par că se bucură, în timp ce altele par de-a dreptul deranjate de prezența vizitatorilor. Potrivit analizei făcute pe 250 de specii, cel mai fericit de prezența oamenilor în preajmă este elefantul.

Studiul a fost efectuat pe 250 de specii de mamifere, păsări, reptile, pești, amfibieni și nevertebrate. Cercetătorii s-au raportat la perioada pandemiei, când prezența omului a fost limitată în grădinile zoo din întreaga lume, și reacția animalelor după redeschidere.

Florin Ienciu, administrator Grădina Zoo Oradea: Noi am fost în repaos o lună și după aceea, la revenirea publicului, au fost animale care s-au bucurat că au primit mâncare suplimentară. În schimb, celelalte au rămas indiferente.

Cercetătorii au observat că, în perioada de lockdown, primatele petreceau timp singure și instinctele reproductive erau foarte accentuate. După redeschidere, însă, acestea au devenit mai active. Cercetătorii au observat că prezența omului a avut un impact important asupra papagalilor și urșilor.

Femeie: Păsările, lemurii, papagalii. Cele sălbatice mai puțin. Cred că nici leii nu se prea bucură, mai ales că grădina zoo este vizitată de copii mai mici și ei sunt mai zgomotoși.

Florin Ienciu, administrator Grădina Zoo Oradea: Din experiența noastră, animalele domestice interacționează cel mai mult cu omul. Vizitatorul poate să le hrănească, să le atingă, să se joace cu ele. În schimb, animalele sălbatice se văd de la mai mare distanță și nu intră în contact cu vizitatorii.

Studiul nu specifică dacă animalele percep prezența oamenilor ca pe ceva pozitiv sau negativ. Depinde de specie, de individ și de calitatea interacțiunii cu vizitatorii.

Femeie: Cred că cele care sunt libere se bucură mai mult, decât cele care sunt închise. Cu antilopa am avut interacțiune mai faină, chiar și cu cămila, că i-am adus niște morcovi de mâncare.

Concluzia studiului este că nu putem ignora cum se simt animalele în prezența noastră. Bunăstarea lor depinde nu doar de spațiul fizic, ci și de comportamentul vizitatorilor. Potrivit analizei, animalul cel mai atașat de om la grădinile zoologice este elefantul.

