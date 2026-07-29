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Video Elani în pădurile României, după mai bine de două secole de absenţă: „Se acomodează din ce în ce mai bine cu mediul înconjurător”

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elan in romania
Foto: Captură video Facebook / Regia Națională a Pădurilor - Romsilva
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Un mascul şi trei femele de elan au fost aduse în Parcul Natural Vânători Neamţ, într-un proiect de revenire a elanului în fauna României, după mai bine de două secole de absenţă. Romsvilva anunţă, marţi, că animalele se acomodează.

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Elanii din Parcul Natural Vânători Neamţ se acomodează din ce în ce mai bine cu mediul înconjurător, la trei luni după ce au fost aduşi în ţara noastră”, au transmis, amrţi, oficialii Romsilva, pe pagina de Facebook.

Patru exemplare de elani, un mascul şi trei femele, provenind din centre specializate din Germania, Franţa şi Elveţia, au sosit la finalul lunii aprilie în Parcul Natural Vânători Neamţ, administrat de Romsilva.

„Aceste exemplare au fost selectate riguros, pentru a asigura o aclimatizare optimă în noul areal, şi se află în carantină timp de 30 de zile, sub atenta supraveghere a specialiştilor Romsilva”, a mai precizat regia.

Romsilva anunţă că este o primă etapă dintr-un proiect de revenire a elanului în fauna României, după mai bine de două secole de absenţă.

Editor : Liviu Cojan

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