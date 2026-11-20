Fiona, un hipopotam de la grădina zoologică americană din Cincinnati (nord), care a devenit vedetă pe reţelele sociale, a murit joi, la aproximativ zece zile după ce a înghiţit din greşeală o căciulă, a anunţat grădina zoologică.

„Cu o imensă tristeţe vă anunţăm că Fiona nu a supravieţuit, în ciuda eforturilor extraordinare depuse de medicii noştri veterinari”, scrie grădina zoologică pe conturile sale de socializare online, potrivit News.ro.

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O căciulă tricotată, care a ajuns din greşeală în ţarcul ei săptămâna trecută şi pe care a înghiţit-o, i-a fost fatală Fionei, care urma să împlinească zece ani în mai puţin de două luni, pe 24 ianuarie 2027.

America s-a ataşat repede de ea după naşterea sa prematură de la începutul anului 2017, când cântărea doar 13 kilograme şi mama ei o respinsese. Hipopotamul devenise chiar personajul principal al episoadelor din „Fiona Show” de pe Facebook, având o pagină dedicată.

Primul ei Crăciun? 17 milioane de vizualizări la acea vreme. Primul ei an în timelapse? 8 milioane. Iar Fiona a ajuns să se împace cu mama ei sub privirile întregii lumi.

Oameni aduc omagii la un memorial organizat în urma decesului hipopotamului Fiona, la Grădina Zoologică și Botanică din Cincinnati, joi, 19 noiembrie 2026, în Cincinnati, Ohio. Foto: Jason Whitman / Sipa USA / Profimedia

Când a înghiţit căciula, Fiona a fost iniţial „asimptomatică”, înainte de a „începe să-şi piardă pofta de mâncare câteva zile mai târziu”, a explicat Mike Wenninger, directorul departamentului de sănătate animală al grădinii zoologice.

„Problema este că o operaţie nu reprezintă o opţiune pentru hipopotamii adulţi”, precizează el.

Ecografie, colonoscopie, medicamente şi hidratare... Echipa veterinară a depus eforturi susţinute pentru a o ajuta pe Fiona. Dar „în ciuda numeroaselor încercări de a-i elimina căciula din organism, acest lucru s-a dovedit prea dificil de depăşit” şi „ea nu şi-a revenit”, a transmis grădina zoologică.

Editor : B.E.