Fiona, un hipopotam de la grădina zoologică americană din Cincinnati (nord), care a devenit vedetă pe reţelele sociale, a murit joi, la aproximativ zece zile după ce a înghiţit din greşeală o căciulă, a anunţat grădina zoologică.
„Cu o imensă tristeţe vă anunţăm că Fiona nu a supravieţuit, în ciuda eforturilor extraordinare depuse de medicii noştri veterinari”, scrie grădina zoologică pe conturile sale de socializare online, potrivit News.ro.
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O căciulă tricotată, care a ajuns din greşeală în ţarcul ei săptămâna trecută şi pe care a înghiţit-o, i-a fost fatală Fionei, care urma să împlinească zece ani în mai puţin de două luni, pe 24 ianuarie 2027.
America s-a ataşat repede de ea după naşterea sa prematură de la începutul anului 2017, când cântărea doar 13 kilograme şi mama ei o respinsese. Hipopotamul devenise chiar personajul principal al episoadelor din „Fiona Show” de pe Facebook, având o pagină dedicată.
Primul ei Crăciun? 17 milioane de vizualizări la acea vreme. Primul ei an în timelapse? 8 milioane. Iar Fiona a ajuns să se împace cu mama ei sub privirile întregii lumi.
Când a înghiţit căciula, Fiona a fost iniţial „asimptomatică”, înainte de a „începe să-şi piardă pofta de mâncare câteva zile mai târziu”, a explicat Mike Wenninger, directorul departamentului de sănătate animală al grădinii zoologice.
„Problema este că o operaţie nu reprezintă o opţiune pentru hipopotamii adulţi”, precizează el.
Ecografie, colonoscopie, medicamente şi hidratare... Echipa veterinară a depus eforturi susţinute pentru a o ajuta pe Fiona. Dar „în ciuda numeroaselor încercări de a-i elimina căciula din organism, acest lucru s-a dovedit prea dificil de depăşit” şi „ea nu şi-a revenit”, a transmis grădina zoologică.